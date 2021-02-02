Aşağı Bakmayacağız nedir? Aşağı Bakmayacağız ne anlama geliyor?
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Aşağı Bakmayacağız nedir? Aşağı Bakmayacağız ne anlama geliyor?

02.02.2021 07:25 | Son Güncelleme: 02.02.2021 07:29
Aşağı Bakmayacağız nedir? Aşağı Bakmayacağız ne anlama geliyor?

Boğaziçi öğrencilerini gözaltına alındığı sırada Polislerin "Aşağı bak, toplu gezmek yok" dediği görüntülerin yayılmasının ardından #AşağıBakmayacağız etiketi ile yüz binlerce tweet paylaşıldı. Peki, aşağı bakmayacağız nedir? Aşağı bakmayacağız ne anlama geliyor?

Prof. Dr. Melih Bulu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi'ne Rektör olarak atanması kararının ardından gündeme gelen aşağı bakmayacağız ne anlama geliyor?

AŞAĞI BAKMAYACAĞI NEDİR?

Polisin Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerini, "Aşağı bak, toplu gezmek yok" diyerek gözaltına almasının ardından sosyal medyada #AşağıBakmayacağız etiketi ilk sıralarda yer aldı.

Sinema ve dizi oyuncuları Hazal Kaya, Bülent Emrah Parlak, Rıza Kocaoğlu ile şarkıcı Derya Köroğlu da sosyal medya hesaplarından #AşağıBakmayacağız hashtagi ile paylaşımlarla yaşananlara tepki gösterdi.

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