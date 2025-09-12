Arka Sokaklar 718. bölüm, SON BÖLÜM tek parça izleme linki var mı?

Yıllardır ekranda büyük bir ilgiyle takip edilen fenomen dizi Arka Sokaklar, yeniden ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Dizi, her zamanki yayın günü ve saatinde izleyicileriyle buluşmak için geri sayıma geçti. Peki, Arka Sokaklar'ın yeni bölümü için canlı yayın seçeneği bulunuyor mu? Arka Sokaklar 718. bölüm, son bölüm tek parça izleme linki yayınlandı mı?

ARKA SOKAKLAR DİZİSİNİN KONUSU

Arka Sokaklar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube'de görev yapan polis ekibinin hem mesleki görevlerini hem de kişisel yaşamlarını konu alan uzun soluklu bir polisiye dizidir.

• Hikâyede, polislerin suçla mücadele ederken aynı zamanda özel hayatlarındaki sorunlarla baş etme çabaları anlatılır.

• Her bölümde farklı suç vakaları (cinayet, kaçakçılık, gasp, uyuşturucu, organize suçlar gibi) ele alınır ve ekibin bu olayları çözme süreçleri aktarılır.

• Dizinin temposunu operasyon sahneleri, aksiyon dolu kovalamacalar ve gerilim dolu anlar belirler.

• Dramatik hikâyelere zaman zaman mizahi unsurlar eşlik eder.

• Rıza Baba olarak tanınan Rıza Soylu'nun liderlik ettiği ekip, adalet, dayanışma ve sadakat ilkeleri doğrultusunda hareket eder.

• Karakterlerin yaşadığı trajediler, aşk hikâyeleri ve içsel çatışmalar dizinin duygusal yönünü derinleştirir.

YENİ BÖLÜMDE İZLEYİCİLERİ NELER BEKLİYOR?

Ekip, suçla mücadelede kararlılıkla yoluna devam ederken Rıza Baba, ekip hakkındaki bazı önemli kararları gözden geçirir. Bu sırada uzun zamandır ortalıkta olmayan Ali'nin geri dönmesi ekibin gündemine bomba gibi düşer.

SON BÖLÜMDE YAŞANAN GELİŞMELER

Mesut, bir yandan Selin'e duyduğu hislerle boğuşurken diğer yandan kızı Ayşecan'ı korumak için büyük bir mücadele verdi. Kızını kurtarabilmek adına sevdiği kadından vazgeçip geçmeyeceği izleyicilerde büyük merak uyandırdı.

ARKA SOKAKLAR 718. BÖLÜM İZLEME SEÇENEĞİ

Dizinin yeni bölümleri, yayınlandığı televizyon kanalı ve dijital platformlar üzerinden tek parça halinde izlenebiliyor.

ARKA SOKAKLAR OYUNCU KADROSU

• Zafer Ergin — Rıza Soylu (Rıza Baba)

• Şevket Çoruh — Mesut Güneri

• Özgür Ozan — Hüsnü Çoban

• Ozan Çobanoğlu — Hakan Çınar

• Oya Okar — Selin Güneri

• Ebru Cündübeyoğlu — Candan Ceylanlı

• Burak Satıbol — Zeki Çevik

• Özlem Çınar — Aylin Aydın

• İlker İnanoğlu — Engin Balkan

• Gaye Gürsel — Esra