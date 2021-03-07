Arçelik, Anadolu'daki yetenekli yazılımcıları geleceğe hazırlayacak

Arçelik Strateji ve Dijitalleşmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Utku Barış Pazar, yapay zeka (AI), dijital dönüşüm ve büyük veri konusunda üniversite-sanayi iş birliğini sağlamak ve öğrencilerin yetkinliklerini artırmak için PREP programını başlattıklarını belirterek, "2021...

Arçelik Strateji ve Dijitalleşmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Utku Barış Pazar, yapay zeka (AI), dijital dönüşüm ve büyük veri konusunda üniversite-sanayi iş birliğini sağlamak ve öğrencilerin yetkinliklerini artırmak için PREP programını başlattıklarını belirterek, "2021 yılında öğrencilerimizi iş hayatına henüz 3. ve 4. sınıfa devam ederken hazırlayacak projemize ilk olarak Fırat ve Kocaeli Üniversitesi ile başladık. Program kapsamında, öğrencilere Ar-Ge projelerinde sorumluluklar vermenin yanı sıra yapay zeka, siber güvenlik gibi alanlarda temel eğitimler vereceğiz." dedi.

Pazar, üniversite-sanayi iş birliği kapsamında başlattıkları PREP programıyla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, dijital dönüşümün her geçen gün artan hızı ile tüketici alışkanlıklarının; ürün ve hizmetler başta olmak üzere tüm değer zincirlerinde büyük değişimler yaşadığını ifade etti.

Pazar, rekabetin kuralları yeniden yazılırken Arçelik'in dijital dönüşüm, büyük veri ve yapay zeka Ar-Ge ekipleri olarak yaşanan bu değişime yön verme odağındaki çalışmaları sürdürdüklerini kaydetti.

Arçelik olarak tüm Türkiye'de dijital çağın gerektiği yetkinlikler alanında yetişen en iyi genç yeteneklere ulaşabilmek için PREP programını başlattıklarını bildiren Pazar, "Yazılım Ar-Ge projelerimizde gençlerin bilgi birikimlerinden faydalanmak, aynı zamanda lisans eğitimlerinin son dönemlerindeki bu öğrencilere ilk günden iş hayatında başarılı olmalarına yardımcı olacak deneyimlerimizi aktarmak için yenilikçi ve kapsamlı bir program geliştirdik. Anadolu'da istihdam odaklı, uzaktan Ar-Ge yöntemiyle üniversite-sanayi iş birliğine yeni bir bakış açısı getiren bu programımıza da 'PREP' adını verdik." dedi.

Yetenek havuzu sürekli desteklenecek

Utku Barış Pazar, PREP'in; kaliteli yazılımcı neredeyse kaynağına gitmek üzere Anadolu'ya yayılarak bu alanda en iyi öğrencileri yetiştiren üniversitelerle iş birliği yapıp Ar-Ge yetkinliklerini güçlendirecek ve yetenek havuzunu sürekli destekleyecek bir proje olduğunu ifade etti.

Bu projede, yetenekli ve kaliteli insan gücünün olduğu noktalarda global Ar-Ge projelerine erişim fırsatlarını Anadolu'ya yaymayı amaçladıklarını kaydeden Pazar, yazılım sektörünün ülke ekonomisinin büyümesinde itici güç haline gelmesi için yazılım ve bilgisayar mühendisliklerini erken aşamadan itibaren desteklemek istediklerini söyledi.

Yazılımcıların çoğalması ve yazılım mesleğinin ilgi odağı haline gelmesini desteklediklerini aktaran Pazar, "1 Milyon Yazılımcı" projesi ile de aynı amacı paylaştıklarını ifade etti.

"4. sınıf öğrencilerimizi Arçelik ailesine dahil edebilmeyi hedefliyoruz"

Ar-Ge statüsünde fiziki ortam bağımlılığının ortadan kalktığını hatırlatan Pazar, "Yerinde Ar-Ge" ile tüm Türkiye'de istihdam sağlamak istediklerini söyledi.

Pazar, PREP programına ilişkin şu bilgileri verdi:

"2021 yılında öğrencilerimizi iş hayatına henüz 3. ve 4. sınıfa devam ederken tanıştıracak ve hazırlayacak projemize ilk olarak Anadolu'nun kıymetli üniversitelerinden Fırat ve Kocaeli Üniversitesi ile başladık. PREP programı kapsamında, öğrencilere Ar-Ge projelerinde sorumluluklar vermenin yanı sıra yapay zeka, siber güvenlik gibi alanlarda temel eğitimler vererek ihtiyaca göre şekillenecek faklı teknik ve kişisel gelişim eğitimleriyle de katkı sağlamayı amaçlıyoruz.

2021'in ilk yarısında programa katılacak 25 öğrencimizin 10'u Fırat, 15'i ise Kocaeli Üniversitesi'nde okuyor. Aynı zamanda öğrencileri özellikle eğitim vereceğimiz alanlarda yürütülecek Ar-Ge proje çalışmalarına da dahil edeceğiz. İlerleyen dönemlerde programı, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ve daha fazla sayıda üniversiteyi dahil ederek genişletme hedefimiz bulunuyor. Vizyonumuz, bu projeden yola çıkarak üniversite-sanayi iş birliklerine dayanan Ar-Ge projelerinin sayısını artırmak. Programın sonunda bu yolculuğu başarıyla tamamlayan, Arçelik çalışma kültürüne uyum sağlayan ve bizi de geliştiren 4. sınıf öğrencilerimizi önümüzdeki dönemde Arçelik ailesine dahil edebilmeyi hedefliyoruz. Yüksek lisans eğitimine devam etmek isteyen öğrencilerimiz ile bu modelde çalışmayı sürdürebilmeyi amaçlıyoruz."

"Onları iş hayatına hazırlayacağız"

Arçelik Strateji ve Dijitalleşmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Pazar, program kapsamında ilk 1 ay öğrencilerle birbirlerini tanımaya odaklanacaklarını, Arçelik'i, yapılan projeleri, iş hayatı hakkında temel bilgileri paylaşacaklarını anlattı.

Aynı zamanda öğrencilerin teknik alanlardaki ilgi ve yetkinlikleri çerçevesinde global çalışan eğitimleri için kullandıkları tüm kaynakları açacaklarını belirten Pazar, "Öğrencilerimiz, ihtiyaçlara göre daha derin uzmanlık geliştirmek için her türlü eğitim imkanına sahip olacak. Daha da önemlisi, görev alacakları projelerde somut görevler alarak bilgi ve becerilerini ürüne dönüştürme fırsatı bulacak. Aynı zamanda onları iş hayatına hazırlayacak mülakat tekniklerinden öz geçmiş düzenlemeye kadar birçok seminer ve eğitim düzenliyoruz. Öğrencilerimiz global projelerimizde yer alacakları için seviyeleri doğrultusunda İngilizce eğitim konusunda da destek programlarımız olacak." ifadelerini kullandı.

"İki üniversite öne çıktı"

Utku Barış Pazar, program konusunda Türkiye'nin en iyi yazılımcı geliştiren okulları ile iş birliği yapmak istediklerini, yaptıkları detaylı incelemeler sonucu Fırat ve Kocaeli üniversitelerinde karar kıldıklarını söyledi.

Pazar, devamla şunları kaydetti:

"İki üniversitemiz programları, öğrencilerinin başarıları ve kıymeti hocaları ile öne çıktı. Fırat Üniversitesi, Türkiye'nin ilk yazılım mühendisliği bölümüne sahip bir teknoloji fakültesi. Yazılım mühendisliği bölümünde ise 3. ve 4. sınıf öğrencilerinden birinci ve ikinci öğretim toplam 280 öğrenci bulunuyor. Türkiye'nin önde gelen teknoloji fakültesi yazılım mühendisliği bölümü olarak tanınan Fırat Üniversitesi'nin 2019 ve 2020 yılında TEKNOFEST birincilikleri bulunuyor. Bunun yanı sıra yapay zeka alanında önemli yatırım ve projeleri var. Fırat Üniversitesi, Türkiye'nin önde gelen teknoloji firmaları ile üniversite-sanayi iş birliği yürütüyor. 7. ve 8. yarıyılda iş yeri eğitimi zorunluluğu olan üniversitede, sanayinin ihtiyaçlarına uygun olarak pratik konularla öğrenciler destekleniyor. Ayrıca, Sam Houston State Üniversitesi ile çift diploma imkanı da sunuyor.

Kocaeli Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde ise 3. ve 4. sınıfta birinci ve ikinci öğretim olmak üzere toplam 360 öğrenci bulunuyor. Kocaeli Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü devlet üniversiteleri arasında İstanbul'a yakınlığı sebebiyle başarılı öğrenciler tarafından tercih ediliyor. Fiziksel olarak sanayi kuruluşlarına ve teknoparklara yakınlığı ise büyük bir avantaj sağlıyor. Bölümün ders programı, bitirme ve araştırma projeleri gerçek hayat problemlerinin çözümlerine hizmet ediyor. Bu okulun öğrencileri 2020 yılında bilimsel araştırma projeleri tarafından yürütülen TÜBİTAK projelerine 18 proje ile katıldı."

"Kişiye özel teknik eğitimler planlayacağız"

Arçelik Strateji ve Dijitalleşmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Pazar, öğrenciler için 3 eksende ilerleyecek bir program hazırladıklarını, 26 Nisan'a kadar sürecek program kapsamında, "Endüstri 4.0 & robotik semineri", "Design Thinking eğitimi", "inovasyon garage semineri", "yapay zeka semineri", "CV hazırlama", "LinkedIn eğitimi" ve "etkili mülakat" başlıklarıyla eğitimler vereceklerini bildirdi.

Veri ve zeka ekibi, BT yazılım ekibi, BT üretim sistemleri ekibi, BT sistem ve siber güvenlik ekipleriyle öğrencileri eşleştirerek gerçek çalışma ortamı ve Ar-Ge proje deneyimi sunduklarını aktaran Pazar, "Öğrencilerimiz ile geçireceğimiz ilk ayın sonunda onların teknik yetkinliklerini ve gelişim alanlarını belirleyerek kişiye özel teknik eğitimler planlayacağız. İş hayatı ve yeni teknolojiler alanlarında bilgi ve farkındalık seviyelerini artıracak seanslar da düzenleyeceğiz." dedi.

"İnovasyon çalışmalarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz"

Utku Barış Pazar, program ile ülkedeki yetişmiş insan kaynağının ülkede kalmasına destek olmak istediklerini ifade ederek, "Bu proje ile genç yeteneklerimizin erken dönemde ekonomiye ve üretime katkıda bulunmasını sağlayıp tatmin olmalarını sağlayarak beyin göçünü engellemek, yeteneğin ülkemiz içinde kalmasına katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Arçelik olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da genç nesillere fırsatlar yaratmak adına projelerimizi önceliklendirerek inovatif ve değer yaratan çalışmaları hayata geçirmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Arçelik'in, 30 yıldır devamlı yatırımlarla, kurumsallaşmış Ar-Ge ve inovasyon birikimiyle bugün en global Türk markası konumunda bulunduğunu belirten Pazar, şunları kaydetti:

"Arçelik olarak inovasyon ve yeni fikirler, her zaman şirket kültürümüzün ve iş modellerimizin önemli bir parçası oldu. 'Dünyaya saygılı, dünyada saygın' vizyonumuz doğrultusunda ürünlerimizin enerji, su tüketimi, ses gücü düzeyi gibi çevresel etkilerini azaltmaya yönelik yaptığımız çalışmalar Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerimiz arasında hep çok önemli bir yere sahip. Bu alanlarda global yarışta önde olmanın gerek şartı ise sürekli sorgulamak, hep daha iyisini yapmak için motivasyon, bilgi birikimi ve cesaret.

Markamızın sorumlu üretim ve sorumlu tüketim anlayışı doğrultusunda el ele verip dünyayı hep birlikte iyileştirebileceğimize inanıyoruz. Bundan sonraki dönemde de sektörümüzde bizi ayrıştıracak, öncü ürünler ve çözümler geliştirmek, yeni iş alanlarını keşfetmek ve bu alanlarda büyümek üzere inovasyon çalışmalarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musab Turan