Arabasında cinsel ilişkiye girdiği genç kızı boğarak öldürdü, cinayeti karısına itiraf etti
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Amerika Birleşik Devletleri'nin Kolorado eyaletinde 19 yaşındaki Kara Nichols'la para karşılığında arabada cinsel ilişkiye giren Joel Hollendorfer, ilişki sırasında kızı boğarak öldürdü. Bu durumu bir süre saklayan adam daha sonra kızı öldürdüğünü karısına itiraf etti. Ardından polise giden adam, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Abd'nin Kolarado eyaletinde 2012 yılında meydana gelen korkunç olayın mahkemesi görülmeye devam etti. 46 yaşındaki Joel Hollendorfer isimli adam, 19 yaşındaki Kara Nichols ile araçta cinsel ilişkiye girmek için anlaştı. İkili daha sonra Hollendorfer'in arabasına bindi.
İkili cinsel ilişkiye girmeye başladıktan bir süre sonra Joel Hollendorfer, 19 yaşındaki kızın boğazını sıkmaya başladı. Bu sırada kızın nefes alamadığını fark edemeyen adam, kızın boğazını bırakmayınca Kara Nichols boğularak can verdi.
Olayın ardından kızın cansız bedenini yanına alan adam, Colorado Springs El Paso'daki evinin yakınlarındaki bir alana gömdü. Kızlarından uzun süre haber alamayan ailesi ise polise kayıp başvurusunda bulundu. Hollendorfer ise cinayeti işlediğini bir süre sakladı.
Joel Hollendorfer, 2 yıl sonra cinayeti işlediğini karısına itiraf etti. Ardından da polise giderek teslim oldu. Acil olarak çalışma başlatan ekipler, kızın cansız bedenini buldu. Yargılanmasına devam edilen Hollendorfer'ın alacağı ceza merak ediliyor.