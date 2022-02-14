Arabasında cinsel ilişkiye girdiği genç kızı boğarak öldürdü, cinayeti karısına itiraf etti

Abd'nin Kolarado eyaletinde 2012 yılında meydana gelen korkunç olayın mahkemesi görülmeye devam etti. 46 yaşındaki Joel Hollendorfer isimli adam, 19 yaşındaki Kara Nichols ile araçta cinsel ilişkiye girmek için anlaştı. İkili daha sonra Hollendorfer'in arabasına bindi.

İLİŞKİ SIRASINDA BOĞULARAK ÖLDÜ

İkili cinsel ilişkiye girmeye başladıktan bir süre sonra Joel Hollendorfer, 19 yaşındaki kızın boğazını sıkmaya başladı. Bu sırada kızın nefes alamadığını fark edemeyen adam, kızın boğazını bırakmayınca Kara Nichols boğularak can verdi.

CİNAYETİ BİR SÜRE SAKLADI

Olayın ardından kızın cansız bedenini yanına alan adam, Colorado Springs El Paso'daki evinin yakınlarındaki bir alana gömdü. Kızlarından uzun süre haber alamayan ailesi ise polise kayıp başvurusunda bulundu. Hollendorfer ise cinayeti işlediğini bir süre sakladı.

İLK OLARAK KARISINA İTİRAF ETTİ

Joel Hollendorfer, 2 yıl sonra cinayeti işlediğini karısına itiraf etti. Ardından da polise giderek teslim oldu. Acil olarak çalışma başlatan ekipler, kızın cansız bedenini buldu. Yargılanmasına devam edilen Hollendorfer'ın alacağı ceza merak ediliyor.