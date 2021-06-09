Antalya lise puanları 2021! Antalya lise taban puanları 2021 - Antalya lise yüzdelik dilimleri

Antalya lise puanları 2021 sayfasından Antalya lise taban puanları 2021, Antalya lise yüzdelik dilimleri ile Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı ve Muratpaşa'daki Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Sosyal bilimler lisesi, İmam hatip lisesi ve Spor lisesi yüzdelik dilimlerini bulabilirsiniz....

Antalya'da liselerin yüzdelik dilimleri ve taban puanları 10 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilen merkezi sınav ile öğrenci alan orta öğretim kurumları yerleştirme sonuçlarına göre tercihe 2020 yılındaki son yerleşen öğrencinin puanıdır. Lise yüzdelik dilimler MEB'den alınmıştır ANTALYA LİSE PUANLARI 2021 Antalya liseleri 2021 taban puanları yüzdelik dilimleri LGS-MEB Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont. Taban Puanı En Düşük Yüzdelik En Yüksek Yüzdelik ANTALYA/ DÖŞEMEALTI/ Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 468,4765 0,67 0,01 ANTALYA/ MURATPAŞA/ Antalya Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 238 449,8181 1,76 0,3 ANTALYA/ MANAVGAT/ Namık Karamancı Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 170 439,2843 2,64 0,02 ANTALYA/ ALANYA/ Hüseyin Girenes Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 170 438,1982 2,75 0,04 ANTALYA/ MURATPAŞA/ Adem-Tolunay Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 204 437,8558 2,78 0,68 ANTALYA/ KEPEZ/ Antalya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 204 435,8104 2,99 0,18 ANTALYA/ AKSU/ Aksu Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 238 428,0976 3,81 1,35 ANTALYA/ GAZİPAŞA/ Gazipaşa Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 419,6983 4,84 0,82 ANTALYA/ KONYAALTI/ Dr. İlhami Tankut Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 238 417,5975 5,13 2,84 ANTALYA/ KEMER/ Göynük Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 170 417,2269 5,17 0,8 ANTALYA/ KEPEZ/ Gülveren Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 204 410,8388 6,09 3,12 ANTALYA/ KUMLUCA/ Havva-Sedat Avcıoğlu Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 136 410,7152 6,11 0,5 ANTALYA/ KEPEZ/ Kepez Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 90 408,2836 6,48 0,1 ANTALYA/ MANAVGAT/ Manavgat Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 204 405,8092 6,88 2,64 ANTALYA/ KAŞ/ Turan Erdoğan Yılmaz Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 136 402,6455 7,4 1,19 ANTALYA/ ALANYA/ Hasan Çolak Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 238 400,4684 7,78 2,76 ANTALYA/ KORKUTELİ/ Fatma Mehmet Cadıl Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 170 398,4114 8,14 0,98 ANTALYA/ KONYAALTI/ Hayme Ana Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 120 392,2437 9,28 0,15 ANTALYA/ ELMALI/ İbrahim Bedrettin Elmalı Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 170 389,4608 9,85 1,56 ANTALYA/ SERİK/ Serik Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 238 386,2568 10,5 0,43 ANTALYA/ AKSU/ Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 384,617 10,85 2,77 ANTALYA/ DÖŞEMEALTI/ Antalya Erünal Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 170 379,3215 12 2,92 ANTALYA/ ALANYA/ Alanya Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 376,3939 12,69 0,37 ANTALYA/ KEPEZ/ Neriman-Erol Yılmaz Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 170 374,1203 13,23 6,26 ANTALYA/ MURATPAŞA/ Antalya Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 372,211 13,69 4,04 ANTALYA/ KUMLUCA/ Kumluca Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 136 362,3736 16,19 6,12 ANTALYA/ KEPEZ/ Prof. Dr. Raşit Küçük Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 354,2864 18,41 6,92 ANTALYA/ DÖŞEMEALTI/ Döşemealtı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 352,5304 18,9 10,47 ANTALYA/ ALANYA/ Türkler İMKB Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 170 351,5325 19,19 8,19 ANTALYA/ MANAVGAT/ Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 204 348,4153 20,11 6,95 ANTALYA/ MANAVGAT/ Manavgat Anadolu İmam-Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 343,3319 21,63 5,75 ANTALYA/ KEPEZ/ Nazime Baki Saatçioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 340,0864 22,63 9,65 ANTALYA/ ALANYA/ Demirtaş Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 338,0727 23,26 12,43 ANTALYA/ MURATPAŞA/ Antalya Ticaret Borsası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 331,67 25,34 10,48 ANTALYA/ KUMLUCA/ Kumluca Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 30 328,0414 26,56 9,11 ANTALYA/ FİNİKE/ Finike Eroğlu Nuri Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 102 327,4949 26,74 9,94 ANTALYA/ MURATPAŞA/ Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 326,2646 27,16 12,64 ANTALYA/ KEPEZ/ Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 323,6391 28,08 13,44 ANTALYA/ KONYAALTI/ Konyaaltı Bahtılı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 320,382 29,25 15,48 ANTALYA/ KORKUTELİ/ Şehit Yasin Naci Ağaroğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 30 319,1449 29,7 9,63 ANTALYA/ DÖŞEMEALTI/ Şehit Volkan Canöz Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 120 314,5961 31,4 7,53 ANTALYA/ MURATPAŞA/ Antalya Barosu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 308,0106 33,92 14,07 ANTALYA/ GAZİPAŞA/ Zeliha Tuncer Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 30 277,3817 47,66 5,11 ANTALYA/ ALANYA/ Alanya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 271,1615 50,92 20,33 ANTALYA/ DÖŞEMEALTI/ Antalya Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 265,7863 53,85 16,22 ANTALYA/ ALANYA/ Alanya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 262,0263 56 21,16 ANTALYA/ SERİK/ Serik Orhangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 210,6712 88,33 12,25