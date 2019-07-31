ANTALYA GIRTLAĞI ALINAN ANNENİN SESSİZ ÇIĞLIĞINA DESTEK

ANTALYA'nın Finike ilçesinde, hastalığı nedeniyle gırtlağı ile yutağının yarısı alınan, konuşma yetisini kaybeden ve ağız yoluyla beslenemeyen Dilek Demir'in (30) sessiz çığlığı, kamuoyu oluşturdu. AK Parti yöneticileri ve Finike Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Yücel Kurt, ziyaret ettikleri Demir'e destek olacaklarını söyledi. Bağış kampanyası başlatılırken, şarkıcı Haluk Levent, sosyal medyadan Demir'e ve sana da söz Dilek. Kızınla konuşabileceksin mesajını gönderdi.

Finike'de oturan Dilek Demir'in, 2 yıl önce geniz kanseri nedeniyle gırtlağı ve yutağının yarısı alındı. Konuşma yetisini kaybeden, ağız yoluyla beslenemeyen ve yazarak kendisini ifade edebilen Demir'in durumunu öğrenen AK Parti Finike İlçe Başkanı Osman Aladağ, AK Parti İl Yönetim Kurulu üyesi Emin Madenci, Finike Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Yücel Kurt, ailesiyle oturduğu eve ziyaret gerçekleştirdi. 2 yıldır su içemeyen, konuşamayan ve midesine takılan hortumla beslenen Demir'e yeniden yapılacak ameliyatlar öncesi ve sonrasında gereken bakım masrafları için Finikeliler bağış kampanyası başlattı. AK Parti ilçe teşkilatınca da bu süreçte Demir ve ailesine destek verileceği açıklandı.

'FİNİKE HALKI KENDİNE YAKIŞANI YAPTI'

Dilek Demir, kendisine destek veren Finike halkına ve AK Parti yönetimine beden diliyle teşekkür etti. Ziyaret sırasında Başhekim Op. Dr. Yücel Kurt da bundan sonra yapılacak operasyonlar hakkında bilgi aktardı. AK Parti İlçe Başkanı Osman Aladağ ise Dilek kardeşimizi sahiplenerek yardımda bulunan bütün Finike halkına çok teşekkür ediyorum. Finike kendisine yakışanı yaptı. Yardımlaşma duygusu en yüksek ilçe olduğumuzu bir kez daha gördük. Ümit ediyoruz ki halkın destek ve dualarıyla operasyonlar başarılı geçecektir dedi.

'BİRDEN FAZLA AMELİYAT OLACAK'

Bağışların sürmesinin, hastanın ekonomisine katkı sağlamak açısından yerinde olacağını aktaran Osman Aladağ, ameliyatı yürütecek hekimle de Başhekim Op. Dr. Yücel Kurt aracılığıyla temas kurduklarını anlattı. Aladağ, Başhekimle yaptığımız istişareden sonra ameliyatı gerçekleştirecek hocamızla teması sağladık. Hocamız, hastanın sağlığıyla ilgili büyük çaba sarf ediyor. Bu temas neticesinde şunu öğrendik. Aslında bir ameliyat olmayacak. Birden fazla ameliyat olacak. Sadece gırtlak ve kulak burun boğazla değil aynı zamanda plastik cerrahiyle ilgili yapılacak operasyonlar var. Bu ameliyatların tamamının devlet hastanelerinde yapılmadığını bir kısmının mecburen özel hastanelerde yapılmak zorunda kalınabileceğini hocamızdan öğrenmiş olduk diye konuştu.

'MÜJDELİ HABER VERMEYİ PLANLIYORUZ'

Dilek Demir'in sağlığına kavuşması için devletin bütün imkanlarının seferber edileceğini kaydeden Aladağ, şunları söyledi

Hastanın tedavisini sürdüren hocamız tedaviyi mümkün olduğu kadar devlet hastanesi kanalıyla ücretsiz gerçekleştirmek istiyor. Ancak plastik cerrahide bir sıkıntı yaşanırsa o zaman özelden destek gerekebilecek. Tabi süreçte hocamız tekrar başhekimimizle temas kuracak. Ancak halihazırda hocamız tedavinin tamamını ücretsiz olacak şekilde planlama gayreti içerisinde. Mümkünse ekibin hepsini devlet hastanesinde toplayıp, operasyonun devlet hastanesi ortamında gerçekleştirilmesi için bir çalışma yürütüyor. İnşallah sizlere de yakında bununla ilgili müjdeli haber vermeyi planlıyoruz. Tabi bazen her şey istendiği gibi olmayabilir. Plastik cerrahiden dolayı özele kayması durumunda gerek Finike kamuoyu gerekse bizler maddi manevi desteği sizlere vermeye hazırız ve tedavinin hayırla sonuçlanması için elimizden gelen bütün gayreti sarf edeceğiz.

FİNİKELİLERDEN DESTEK

Dilek Demir'in rahatsızlığına çok üzülen Finike halkı da sosyal medya hesaplarından destek paylaşımları yapıyor. Bazı kişiler ise perşembe günü için aileye maddi destek vermek amacıyla toplanma kararı aldı.

HALUK LEVENT'TEN MESAJ

Öte yandan şarkıcı Haluk Levent de Dilek Demir'e destek vereceklerini sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından duyurdu. Levent, ve sana da söz Dilek. Kızınla konuşabileceksin. Seni de kampanya sıramıza aldık mesajını paylaştı. Dilek Demir ise Haluk Levent'in mesajına Ben çok çok çok teşekkür ederim karşılığını verdi.

Dilek Demir'in ameliyat olması ve operasyon sonrası tedavisi için yaklaşık 200 bin lira gerektiği belirtildi.

Kaynak: DHA