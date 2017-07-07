Antalya'daki Çalılık Yangını: 5 Ev Boşaltıldı

Antalya'nın Kepez ilçesinde çıkan çalılık yangını nedeniyle bölgede bulunan 5 ev boşaltıldı.

YANGIN RÜZGARIN ETKİSİYLE KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Antalya'da saat 11.25 sıralarında Kepez'in Varsak Altıayak Mahallesinde ki çalılık alanda yangın çıktı. Yangın rüzgarında etkisiyle kısa sürede Gaziler Mahallesine doğru ilerleyerek farklı noktalara yayıldı.

EV BOŞALTILDI

İlk olarak mahalle ve polis ekipleri yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Polisler ve vatandaşlar ellerindeki çalı parçalarıyla yangını söndürmeye çalıştı. Yaklaşık 3 kilometrelik alanda etkili olan yangın nedeniyle 5 ev boşaltıldı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Yangına, 1 uçak, 2 helikopter, orman bölge müdürlüğüne ait arazözler, 20 itfaiye aracı, iş makinaları ve toplumsal olaylarda kullanılan Emniyet Müdürlüğüne ait TOMA'lar ile müdahale edildi. Yangın bölgesine İl Emniyet müdürü Celal Uzunkaya, Kepez Kaymakamı Hamdullah Suphi Özgödek ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü söndürme çalışmalarını takip etti.Bölgede açıklamalarda bulunan Emniyet Müdürü Uzunkaya, yangının kontrol altına alındığını söyledi.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARINDAN SONRA ZARAR TESPİTİ YAPILACAK

Uzunkaya, "Yangın ihbarı saat 11.25 gibi geldi. İhbar geldikten sonra tüm ekipler olay yerine gelerek söndürme çalışmalarına başladı. Yaklaşık 3 kilometrelik alanda yangın meydana geldi. Yangın şuan kontrol altına alınmış durumda. Ekipler soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Soğutma çalışmalarının ardından telef olan hayvan ve zarar gören alanın tespiti yapılacak" dedi.