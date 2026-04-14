Trump siparişini getiren kuryeye 4 bin 500 lira bahşiş verdi

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da kendisine fast food siparişi getiren bir kuryeye 100 dolar (4 bin 500 lira) bahşiş verdi. O anlar kameralarca kaydedilirken, Trump’ın “bahşişten vergi alınmasın” mesajı yeniden gündeme geldi.

OVAL OFİS’E SİPARİŞ

Kurye, Trump’ın sipariş ettiği iki torba fast food ürününü Batı Kanadı önünde teslim etti. Siparişte hamburger ve patates kızartması gibi ürünlerin bulunduğu belirtildi.

Teslimat sırasında Trump, “Bu sahnelenmiş gibi görünmüyor” diyerek espri yaptı. Ardından cebinden çıkardığı 100 doları kuryeye uzatarak bahşiş verdi.

VERGİ MESAJI GÜNDEMDE

Trump’ın bu jesti, seçim kampanyasında öne çıkardığı “bahşişten vergi alınmaması” önerisine destek mesajı olarak yorumlandı. İmzalanan düzenleme kapsamında belirli gelir seviyesinin altındaki çalışanlar için bahşiş gelirlerinin vergiden muaf tutulması planlanıyor.

KURYENİN HİKAYESİ DİKKAT ÇEKTİ

10 torun sahibi olduğu belirtilen kuryenin, geçen yıl bahşişlerden önemli bir gelir elde ettiği ve ailesine destek olmak için çalıştığı aktarıldı. 2022’den bu yana binlerce teslimat yaptığı ifade edildi. Trump, teslimatın ardından kuryeyi Oval Ofis’e davet ederek kısa bir tur attırdı.