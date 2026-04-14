Okan Buruk'tan Osimhen'e: Sana ihtiyacım var

Şampiyonluk yarışında puan kayıpları yaşayan Galatasaray’da Okan Buruk, sakatlığı süren Victor Osimhen’i kritik maçlar öncesi erken sahalara döndürmek isterken, yıldız oyuncuya “Sana ihtiyacımız var” çağrısı yaptı.

Galatasaray’da şampiyonluk yarışının kritik virajında gözler Victor Osimhen’e çevrildi. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, yıldız golcüden sahalara erken dönmesi için fedakarlık istedi.

PUAN KAYIPLARI ALARM VERDİ

Son haftalarda yaşanan puan kayıpları Galatasaray’da moralleri bozdu. Trabzonspor mağlubiyeti ve Kocaelispor beraberliğiyle birlikte sarı-kırmızılı ekip, şampiyonluk yarışında önemli bir avantajı kaybetti. Üst üste gelen bu sonuçlarla birlikte zirve yarışında ipler rakiplerin eline geçti.

OSIMHEN YOKLUĞU DERİNDEN HİSSEDİLDİ

Nijeryalı yıldız Victor Osimhen’in forma giymediği süreçte Galatasaray, lig, kupa ve Avrupa kulvarlarında beklenen performansı sergileyemedi. Gol yollarında yaşanan sıkıntı, takımın sonuçlarına doğrudan yansıdı. Bu tablo sonrası teknik heyet, yıldız oyuncunun dönüş sürecini hızlandırma kararı aldı.

SAHALARA ERKEN DÖNÜŞ PLANI

Normal şartlarda iyileşme süreci devam eden Osimhen’in, planlanandan yaklaşık 10 gün önce sahalara dönmesi için yoğun bir çalışma yürütülüyor. Sağlık ekibi, oyuncunun en kısa sürede forma giyebilmesi adına seferber oldu. Gençlerbirliği maçı, yıldız golcünün dönüşü için en güçlü ihtimal olarak öne çıkıyor.

“BİZE İHTİYACIN VAR” MESAJI

Teknik direktör Okan Buruk’un, Osimhen ile özel bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. Deneyimli çalıştırıcının yıldız oyuncuya, “Tam olarak hazır olmadığını biliyorum ama sana ihtiyacımız var. Bu kritik dönemde bizi yalnız bırakma” diyerek çağrıda bulunduğu ifade edildi.

ICARDI BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

Osimhen’in yokluğunda gözler Mauro Icardi’ye çevrilse de Arjantinli golcü beklentilerin altında kaldı. Son haftalarda formsuz bir görüntü sergileyen Icardi, Kocaelispor maçında oyuna sonradan dahil olmasına rağmen etkili olamadı. Teknik heyetin, yıldız oyuncunun performansından memnun olmadığı ve alternatif arayışlarına yöneldiği belirtildi.

Hamza Temur
Yorumlar (5)

Haber YorumlarıMGk:

Yedek kalecinin gönlünü almak uğruna kupayı Fenere verdin peki koskoca İcardi'yi küstürmeyi nasıl başardın hocam

Haber YorumlarıSavaş Yıldız:

doğru soru. gs tarihinde en çok gol atan futbolcu

Haber YorumlarıGüray Dilli:

GS futbol takımı , daha tutarlı , tecrübeli , tercümana ihtiyaç duymayan vb bir çalıştırıcıyı hak ediyor.

Haber YorumlarıMihrali:

takımların en büyük zaafiyeti başarı için tek oyuncuya muhtaç duruma düşmeleridir.

Haber YorumlarıHasan Kastamonulu:

Hadi diyelim Osimhen yok. Yahu 1-0 öne geçmiş bir lider takımsın. Defansın topla orta sahaya top taşıma becerisi yok. Zırt pırt Uğurcan'a geri pası. Rakibe cesaret veren hareketler var. Basit top kayıpları varken Osimhen ne yapacak?

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

