Meloni sessizliğini bir bozdu pir bozdu! Trump'ı şoke eden tepki

Son dönemde savaş karşıtı açıklamalarıyla dikkat çeken Papa 14. Leo’yu sert sözlerle hedef alan ABD Başkanı Donald Trump’a İtalya’dan tepki geldi.

MELONİ ÖNCE SESSİZ KALDI

Başbakan Giorgia Meloni ile Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, günün ilk saatlerinde yaptıkları açıklamalarda Trump’ın sözlerine doğrudan değinmeden Papa’nın barış çağrılarının önemine vurgu yaptı.

Meloni’nin Trump’ın açıklamalarına sessiz kalması, gün boyunca muhalefet partilerinin eleştirilerine neden oldu.

AKŞAM SAATLERİNDE NET MESAJ

Eleştirilerin ardından akşam saatlerinde yeni bir açıklama yapan Meloni, bu kez doğrudan Trump’ı hedef aldı.

Başbakanlık tarafından paylaşılan açıklamada Meloni, “Başkan Trump'ın Papa'ya yönelik sözlerini kabul edilemez buluyorum. Papa, Katolik Kilisesi'nin başıdır ve barış çağrısında bulunması ve her türlü savaşı kınaması doğru ve normaldir” ifadelerini kullandı.

MUHALEFETTEN ELEŞTİRİ GELMİŞTİ

Trump’a yakınlığıyla bilinen Meloni’nin ilk etapta sessiz kalması muhalefetin tepkisini çekti. İtalyan basını da Meloni’nin “uzun sessizliğin ardından” Trump’ın sözlerini kınadığını yazdı.