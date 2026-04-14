Meloni sessizliğini bir bozdu pir bozdu! Trump'ı şoke eden tepki

Meloni sessizliğini bir bozdu pir bozdu! Trump'ı şoke eden tepki Haber Videosunu İzle
Meloni sessizliğini bir bozdu pir bozdu! Trump'ı şoke eden tepki
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
ABD Başkanı Donald Trump’ın Papa 14. Leo’ya yönelik sert sözleri İtalya’da tepki çekti. Gün boyu sessiz kaldığı için eleştirilen Başbakan Giorgia Meloni, akşam saatlerinde yaptığı açıklamada Trump’ın ifadelerini “kabul edilemez” olarak nitelendirdi. Meloni, Papa’nın barış çağrılarının doğru ve meşru olduğunu vurguladı.

  • İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ABD Başkanı Donald Trump'ın Papa'ya yönelik sözlerini kabul edilemez bulduğunu açıkladı.
  • Meloni, Papa'nın barış çağrısında bulunmasının ve her türlü savaşı kınamasının doğru ve normal olduğunu belirtti.
  • Meloni'nin Trump'ın açıklamalarına ilk etapta sessiz kalması, İtalya'da muhalefet partilerinin eleştirilerine neden oldu.

Son dönemde savaş karşıtı açıklamalarıyla dikkat çeken Papa 14. Leo’yu sert sözlerle hedef alan ABD Başkanı Donald Trump’a İtalya’dan tepki geldi.

MELONİ ÖNCE SESSİZ KALDI

Başbakan Giorgia Meloni ile Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, günün ilk saatlerinde yaptıkları açıklamalarda Trump’ın sözlerine doğrudan değinmeden Papa’nın barış çağrılarının önemine vurgu yaptı.

Meloni’nin Trump’ın açıklamalarına sessiz kalması, gün boyunca muhalefet partilerinin eleştirilerine neden oldu.

AKŞAM SAATLERİNDE NET MESAJ

Eleştirilerin ardından akşam saatlerinde yeni bir açıklama yapan Meloni, bu kez doğrudan Trump’ı hedef aldı.

Başbakanlık tarafından paylaşılan açıklamada Meloni, “Başkan Trump'ın Papa'ya yönelik sözlerini kabul edilemez buluyorum. Papa, Katolik Kilisesi'nin başıdır ve barış çağrısında bulunması ve her türlü savaşı kınaması doğru ve normaldir” ifadelerini kullandı.

MUHALEFETTEN ELEŞTİRİ GELMİŞTİ

Trump’a yakınlığıyla bilinen Meloni’nin ilk etapta sessiz kalması muhalefetin tepkisini çekti. İtalyan basını da Meloni’nin “uzun sessizliğin ardından” Trump’ın sözlerini kınadığını yazdı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
