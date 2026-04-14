Meloni sessizliğini bir bozdu pir bozdu! Trump'ı şoke eden tepki
ABD Başkanı Donald Trump’ın Papa 14. Leo’ya yönelik sert sözleri İtalya’da tepki çekti. Gün boyu sessiz kaldığı için eleştirilen Başbakan Giorgia Meloni, akşam saatlerinde yaptığı açıklamada Trump’ın ifadelerini “kabul edilemez” olarak nitelendirdi. Meloni, Papa’nın barış çağrılarının doğru ve meşru olduğunu vurguladı.
Son dönemde savaş karşıtı açıklamalarıyla dikkat çeken Papa 14. Leo’yu sert sözlerle hedef alan ABD Başkanı Donald Trump’a İtalya’dan tepki geldi.
MELONİ ÖNCE SESSİZ KALDI
Başbakan Giorgia Meloni ile Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, günün ilk saatlerinde yaptıkları açıklamalarda Trump’ın sözlerine doğrudan değinmeden Papa’nın barış çağrılarının önemine vurgu yaptı.
Meloni’nin Trump’ın açıklamalarına sessiz kalması, gün boyunca muhalefet partilerinin eleştirilerine neden oldu.
AKŞAM SAATLERİNDE NET MESAJ
Eleştirilerin ardından akşam saatlerinde yeni bir açıklama yapan Meloni, bu kez doğrudan Trump’ı hedef aldı.
Başbakanlık tarafından paylaşılan açıklamada Meloni, “Başkan Trump'ın Papa'ya yönelik sözlerini kabul edilemez buluyorum. Papa, Katolik Kilisesi'nin başıdır ve barış çağrısında bulunması ve her türlü savaşı kınaması doğru ve normaldir” ifadelerini kullandı.
MUHALEFETTEN ELEŞTİRİ GELMİŞTİ
Trump’a yakınlığıyla bilinen Meloni’nin ilk etapta sessiz kalması muhalefetin tepkisini çekti. İtalyan basını da Meloni’nin “uzun sessizliğin ardından” Trump’ın sözlerini kınadığını yazdı.