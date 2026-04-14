Sadettin Saran çıldırdı: Takımı paraya boğacak

Galatasaray’ın puan kayıplarıyla şampiyonluk yarışına yeniden ortak olan Fenerbahçe’de yönetim, kalan 5 maçın kazanılması halinde takıma 10 milyon euroluk dev prim verme kararı alarak yarış öncesi motivasyonu artırdı.

  • Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, takımın kalan 5 maçın tamamını kazanması halinde 10 milyon euro prim verecek.
  • Fenerbahçe, Süper Lig'de şampiyonluk yarışında Galatasaray ile puan farkını 2'ye düşürdü.
  • Fenerbahçe'nin şampiyonluk hasreti 12 yıldır devam ediyor.

Süper Lig’de şampiyonluk yarışında yeniden iddialı konuma gelen Fenerbahçe’de yönetim, takımı motive etmek için tarihi bir prim kararı aldı. Sarı-lacivertli ekipte başkan Sadettin Saran’ın 10 milyon euroluk prim hazırlığında olduğu öğrenildi.

ŞAMPİYONLUK YARIŞI YENİDEN ALEVLENDİ

Kasımpaşa ve Antalyaspor beraberliklerinin ardından Karagümrük’e mağlup olan Fenerbahçe için şampiyonluk umutlarının azaldığı yorumları yapılmıştı. Ancak Galatasaray’ın üst üste yaşadığı puan kayıplarıyla birlikte sarı-lacivertliler yeniden yarışa ortak oldu.

Ligin bitimine 5 hafta kala puan farkının 2’ye düşmesi, Fenerbahçe’ye 12 yıllık şampiyonluk hasretini sonlandırma fırsatı sundu.

YÖNETİMDEN DEV HAMLE

Şampiyonluk ihtimalinin güçlenmesiyle birlikte Fenerbahçe yönetimi de harekete geçti. Başkan Sadettin Saran’ın, oyuncuların tüm alacaklarının ödenmesi için talimat verdiği ve camianın önde gelen isimlerinin desteğiyle büyük bir prim planı hazırladığı belirtildi.

5’TE 5’E 10 MİLYON EURO

Sarı-lacivertli yönetimin, kalan 5 maçın tamamının kazanılması halinde takıma toplam 10 milyon euro prim vereceği ifade edildi. Söz konusu primin bizzat başkan Sadettin Saran tarafından futbolculara açıklanacağı öğrenildi.

PSİKOLOJİK ÜSTÜNLÜK HEDEFİ

Fenerbahçe, cuma günü oynayacağı kritik maçta galip gelerek liderlik koltuğunu hedefliyor. Rizespor karşısında alınacak galibiyetin ardından Gençlerbirliği maçı öncesi Galatasaray üzerinde psikolojik baskı kurulması amaçlanıyor.

“İPLER ARTIK ELİMİZDE”

Takım içinde kenetlenme sağlanırken, teknik direktör Tedesco’nun oyuncularına “İpler artık elimizde” sözleriyle motivasyon verdiği aktarıldı.

Alper Kızıltepe
