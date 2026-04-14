Savaşın seyrini değiştirecek haber! Pekin yönetiminden açıklama var

Çin, İran’a silah sağladığına yönelik iddiaları kesin bir dille reddetti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, söz konusu haberlerin “tamamen uydurma” olduğunu belirterek, Pekin yönetimine yönelik suçlamalara sert tepki gösterdi.

ABD İSTİHBARATI GÜNDEME GETİRMİŞTİ

İddialar, ABD istihbaratının Çin’in önümüzdeki haftalarda İran’a hava savunma sistemleri göndermeye hazırlandığını öne sürmesiyle gündeme geldi. CNN’e dayandırılan bu değerlendirmelerde, sevkiyatların üçüncü ülkeler üzerinden gizlice yapılabileceği iddia edildi.

ABD Başkanı Donald Trump da bu iddialar sonrası Çin’i uyararak, böyle bir adımın “ciddi sonuçlar doğuracağını” dile getirdi.

“SORUMLU VE KONTROLLÜ İHRACAT POLİTİKASI”

Pekin yönetimi ise tüm suçlamaları reddederek, askeri ihracatta “temkinli ve sorumlu” bir politika izlediğini vurguladı. Çinli yetkililer, silah satışlarının hem ulusal yasalar hem de uluslararası yükümlülükler çerçevesinde sıkı denetime tabi olduğunu belirtti.

Guo Jiakun, “Asılsız karalama ve kötü niyetli ilişkilendirmelere karşıyız” diyerek iddiaları sert sözlerle geri çevirdi.

GERİLİMİN YENİ BAŞLIĞI

Çin ile İran arasındaki askeri iş birliği iddiaları, halihazırda yüksek seyreden ABD-İran gerilimine yeni bir boyut kazandırdı. Uzmanlar, bu tür karşılıklı suçlamaların hem diplomatik süreci zorlaştırabileceğini hem de küresel güçler arasındaki rekabeti artırabileceğini belirtiyor.

Çin ise son dönemde Orta Doğu’da daha çok diplomatik rol üstlenmeye çalışırken, doğrudan askeri müdahale iddialarından uzak durmaya özen gösteriyor.