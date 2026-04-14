Savaşın seyrini değiştirecek haber! Pekin yönetiminden açıklama var

Savaşın seyrini değiştirecek haber! Pekin yönetiminden açıklama var
Çin’in İran’a hava savunma sistemleri göndermeye hazırlandığı yönündeki ve savaşın seyrini değiştirebileceği öne sürülen iddialar gündem yarattı. ABD istihbaratına dayandırılan haberler sonrası Pekin yönetimi, suçlamaları “tamamen uydurma” diyerek reddetti. Çin, askeri ihracatta uluslararası kurallara bağlı kaldığını savundu.

  • Çin, İran'a silah sağladığına yönelik iddiaları reddetti.
  • ABD istihbaratı, Çin'in İran'a hava savunma sistemleri göndermeye hazırlandığını öne sürdü.
  • ABD Başkanı Donald Trump, Çin'i böyle bir adımın ciddi sonuçlar doğuracağı konusunda uyardı.

Çin, İran’a silah sağladığına yönelik iddiaları kesin bir dille reddetti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, söz konusu haberlerin “tamamen uydurma” olduğunu belirterek, Pekin yönetimine yönelik suçlamalara sert tepki gösterdi.

ABD İSTİHBARATI GÜNDEME GETİRMİŞTİ

İddialar, ABD istihbaratının Çin’in önümüzdeki haftalarda İran’a hava savunma sistemleri göndermeye hazırlandığını öne sürmesiyle gündeme geldi. CNN’e dayandırılan bu değerlendirmelerde, sevkiyatların üçüncü ülkeler üzerinden gizlice yapılabileceği iddia edildi.

ABD Başkanı Donald Trump da bu iddialar sonrası Çin’i uyararak, böyle bir adımın “ciddi sonuçlar doğuracağını” dile getirdi.

“SORUMLU VE KONTROLLÜ İHRACAT POLİTİKASI”

Pekin yönetimi ise tüm suçlamaları reddederek, askeri ihracatta “temkinli ve sorumlu” bir politika izlediğini vurguladı. Çinli yetkililer, silah satışlarının hem ulusal yasalar hem de uluslararası yükümlülükler çerçevesinde sıkı denetime tabi olduğunu belirtti.

Guo Jiakun, “Asılsız karalama ve kötü niyetli ilişkilendirmelere karşıyız” diyerek iddiaları sert sözlerle geri çevirdi.

GERİLİMİN YENİ BAŞLIĞI

Çin ile İran arasındaki askeri iş birliği iddiaları, halihazırda yüksek seyreden ABD-İran gerilimine yeni bir boyut kazandırdı. Uzmanlar, bu tür karşılıklı suçlamaların hem diplomatik süreci zorlaştırabileceğini hem de küresel güçler arasındaki rekabeti artırabileceğini belirtiyor.

Çin ise son dönemde Orta Doğu’da daha çok diplomatik rol üstlenmeye çalışırken, doğrudan askeri müdahale iddialarından uzak durmaya özen gösteriyor.

Erdem Aksoy
Yorumlar (4)

Haber YorumlarıLeven Ergün:

RUSYA VE ÇİN BU SAVAŞIN BAŞ AKTÖRLERİ

Haber YorumlarıSerkan Kaplan:

Hava savunmasız bir ülke her tehdide açıktır.

Haber YorumlarıGüray Dilli:

Baktı ki kendine gelecek petrol zorda , arayı bulayım...

Haber Yorumlarınecmettin durmaz:

Çin'in hakıdır

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

