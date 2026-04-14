Gece ortalığı yıkan Burak Yılmaz: Beni biri vurur ha

Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Çaykur Rizespor mağlubiyetinin ardından görevinden istifa ettiğini açıkladı. Tecrübeli teknik adam, basın toplantısında Türkiye Futbol Federasyonu, hakemler ve bazı yöneticiler hakkında sert ifadeler kullandı.

“BU DÜZENDE FUTBOL OYNANMAZ”

Süper Lig’in 29. haftasında deplasmanda alınan 2-1’lik mağlubiyet sonrası konuşan Yılmaz, hakem kararlarına sert tepki gösterdi. Türkiye’de tüm takımların hakemlerden şikayetçi olduğunu belirten Yılmaz, Merkez Hakem Kurulu’nu hedef aldı. Hakem hatalarının sistematik olduğunu savunan genç teknik adam, “Bu hakemlerle olmaz, Türk futbolunun kalitesi yerlerde” dedi.

FEDERASYONA SERT SÖZLER: “TEHDİTVARİ KONUŞUYORLAR”

Federasyonla sıkıntılı bir süreç yaşadığını dile getiren Yılmaz, Gaziantep FK’ya karşı birçok hatalı karar verildiğini öne sürdü. Federasyon içinde bazı isimlerin kendisiyle tehditkar bir üslupla konuştuğunu iddia eden Yılmaz, yaşananlara daha fazla sessiz kalamayacağını ifade etti.

“BAŞARILIYIM AMA YİNE DE GİDİYORUM”

İstifa kararının nedenlerini anlatan Yılmaz, kariyerindeki başarıları hatırlatarak Gaziantep FK’de de önemli bir dönüşüm sağladığını söyledi. Takımı zor bir durumdan alıp üst sıralara taşıdığını belirten Yılmaz, “Ben başarılıyım ama buna rağmen istifa ediyorum” ifadelerini kullandı.

“OYUNCULARIM İÇİN PARA BULDUM”

Hakkında çıkan iddialara da yanıt veren Yılmaz, kulüpten para almadığını ve oyuncuların maaşları için destek aradığını açıkladı. Bu süreçte fedakarlık yaptığını vurgulayan teknik adam, kulüp içindeki bazı gelişmeler nedeniyle kırıldığını dile getirdi.

BAHİS İDDİASI VE TFF YÖNETİCİLERİYLE GERİLİM

Basın toplantısında dikkat çeken bir diğer başlık ise bahis iddiası oldu. Yılmaz, TFF yöneticilerinden Fuat Göktaş ile arasında geçen bir telefon görüşmesini anlatarak, hakkında ortaya atılan iddiaların yanlış olduğunu söyledi. Bu süreçten sonra kendisine yönelik tavrın değiştiğini savunan Yılmaz, “Her maçta beni doğradılar” dedi.

DERBİ VE HAKEM KARARLARINA TEPKİ

Fenerbahçe–Beşiktaş derbisindeki penaltı pozisyonuna da değinen Yılmaz, kararların tutarsız olduğunu savundu. Farklı maçlarda benzer pozisyonlara farklı kararlar verilmesini eleştiren Yılmaz, “Elinizi vicdanınıza koyun” diyerek tepkisini dile getirdi.

“BUNU BİRİLERİNİN SÖYLEMESİ LAZIM”

Hakem hataları ve federasyon yapısının Türk futbolunu geriye götürdüğünü savunan Yılmaz, bu düzenin değişmesi gerektiğini söyledi. Açıklamalarının ardından görevini bıraktığını duyuran Yılmaz, “Bıktım çünkü” diyerek sözlerini noktaladı.

BASIN TOPLANTISI SONRASI DİKKAT ÇEKEN SÖZ

Öte yandan Burak Yılmaz, basın toplantısı sonrası salondan ayrılırken sarf ettiği sözlerle dikkat çekti. Yılmaz’ın, “Beni biri vurur ha” ifadelerini kullanması gündem oldu.