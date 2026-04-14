Scarlett Johansson’dan sektör eleştirisi: Baştan çıkarıcı kadın rollerine sıkıştırıldım

Dünyaca ünlü oyuncu Scarlett Johansson, genç yaşta sürekli “seksi ve baştan çıkarıcı kadın” rollerine yönlendirildiğini açıkladı. Sektörün kendisini belirli bir kalıba hapsettiğini söyleyen Johansson, bir dönem yalnızca dış görünüşüyle değerlendirildiğini ve bunun yeteneğinin geri planda kalmasına neden olduğunu dile getirdi.

  • Scarlett Johansson, kariyerinin başında seksi ve baştan çıkarıcı kadın rollerine sıkıştırıldığını belirtti.
  • Scarlett Johansson, sektörde genç kadın oyuncular üzerindeki baskının giderek arttığını ifade etti.
  • Scarlett Johansson, genç oyunculara yıkıcı eleştiri kültüründen kendilerini korumalarını ve sanatsal kimliklerine sahip çıkmalarını önerdi.

Dünyaca ünlü oyuncu Scarlett Johansson, sinema sektöründe kadınlara yönelik kalıplaşmış rolleri sert sözlerle eleştirdi. Johansson, kariyerinin başında belirli bir imajın içine hapsedildiğini belirterek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Hollywood’un en tanınan isimlerinden Scarlett Johansson, sektörde kadın oyuncuların karşılaştığı baskılara dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Özellikle genç yaşta üstlendiği roller üzerinden konuşan Johansson, kariyerinin uzun bir döneminde benzer karakterlerle sınırlandırıldığını dile getirdi.

“BAŞTAN ÇIKARICI ROLLERE SIKIŞTIRILDIM”

Johansson, kariyerinin ilk yıllarında belirli bir kalıba sokulduğunu şu sözlerle anlattı:

“Ben de çok genç yaşta seksi ve baştan çıkarıcı kadın rollerine sıkıştırıldım. Sektör beni belli bir kalıbın içine koydu.”

“YETENEĞİM GERİDE KALDI”

Ünlü oyuncu, bir dönem yalnızca dış görünüşüyle değerlendirildiğini hissettiğini belirtti.

“Bu da yeteneğimin geri planda kalmasına neden oldu” diyerek yaşadığı süreci özetledi.

“BASKI GİDEREK ARTIYOR”

Johansson, günümüzde genç kadın oyuncular üzerindeki baskının daha da sertleştiğine dikkat çekti.

“Her hareketleri, her fiziksel özellikleri mikroskop altında inceleniyor” ifadelerini kullandı.

“DOĞALLIK YOK OLUYOR”

Sektörde kusursuz görünme baskısının yaratıcılığı zedelediğini vurgulayan Johansson, bu durumun sinemanın doğallığını da olumsuz etkilediğini söyledi.

GENÇ OYUNCULARA UYARI

Johansson, genç oyunculara da önemli bir mesaj verdi:

“Yıkıcı eleştiri kültüründen kendinizi koruyun ve sanatsal kimliğinize sahip çıkın.”

Salih Söğüt
Haberler.com
Yorumlar (1)

orhan eren:

boya badana guzelleri.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

