Önce prova yaptı, saatler sonra kendini boşluğa bıraktı

İstanbul Esenyurt’ta bir genç, bir gün önce pencereye çıkarak atlama provası yaptığı binadan bugün kendini boşluğa bırakarak hayatına son verdi.

BİR GÜN ÖNCE AYNI NOKTADA PROVA YAPTI

Edinilen bilgilere göre genç, bir gün önce aynı binanın penceresine çıkarak atlama provası yaptı. O sırada çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, genci ikna ederek bulunduğu yerden indirdi.

ERTESİ GÜN ACI SON YAŞANDI

Ancak genç, bugün yeniden aynı noktaya çıkarak bu kez kendini aşağı bıraktı. Olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Yaşananlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde gencin bulunduğu noktadan atladığı anlar yer aldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın ardından polis ekipleri bölgede inceleme başlatırken, gencin kimliği ve olayın detaylarına ilişkin çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

