Önce prova yaptı, saatler sonra kendini boşluğa bıraktı
İstanbul Esenyurt’ta bir genç, bir gün önce pencereye çıkarak atlama provası yaptığı binadan ertesi gün kendini boşluğa bırakarak hayatına son verdi. İlk olayda ekipler tarafından ikna edilen gencin, aynı noktaya yeniden çıkarak atladığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
BİR GÜN ÖNCE AYNI NOKTADA PROVA YAPTI
Edinilen bilgilere göre genç, bir gün önce aynı binanın penceresine çıkarak atlama provası yaptı. O sırada çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, genci ikna ederek bulunduğu yerden indirdi.
ERTESİ GÜN ACI SON YAŞANDI
Ancak genç, bugün yeniden aynı noktaya çıkarak bu kez kendini aşağı bıraktı. Olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.
ANLAR KAMERAYA YANSIDI
Yaşananlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde gencin bulunduğu noktadan atladığı anlar yer aldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olayın ardından polis ekipleri bölgede inceleme başlatırken, gencin kimliği ve olayın detaylarına ilişkin çalışmaların sürdüğü öğrenildi.