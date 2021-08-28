Antalya'da yaşları 20 ile 70 arasında değişen kadınlar, denizde su jimnastiği ile forma giriyor
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Antalya'da yaşları 20 ile 70 arasında değişen kadınlar, denizde su jimnastiği ile forma giriyor

Antalya'da yaşları 20 ile 70 arasında değişen kadınlar, denizde su jimnastiği ile forma giriyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Antalya'da yaşları 25 ile 70 arasında değişen kadınlar, su jimnastiği ile form tutuyor.

Antalya'da yaşları 25 ile 70 arasında değişen kadınlar, su jimnastiği ile form tutuyor. Falezler altındaki İnciraltı Plajı'na yaklaşık 80 basamakla inen kadınlar, jimnastikle spor ve eğlenceyi bir arada yaşıyor.

Muratpaşa Belediyesi'nin 'Sağlıklı Muratpaşa Hareketi' kapsamında başlattığı su jimnastiğine tüm kadınlar büyük ilgi gösteriyor. Yaşları 25 ile 70 arasında değişen kadınlar, sabahın erken saatlerinde dünyaca ünlü falezlerin altındaki Erenkuş Plajı'nın yolunu tutuyor. 80 basamak inerek falezin denizle buluştuğu noktadaki plaja inen ve Akdeniz'in mavi sularına ulaşan kadınlar, ısınma hareketleriyle başladıkları sabah sporuna denizde jimnastikle devam ediyor.

Muratpaşa Belediyesi Su Jimnastiği ve Sabah Sporları Eğitmeni Ülker Pınar Aydın, gösterdiği hareketleri büyük bir dikkat ve başarıyla yapan kadınlar, 1 saat boyunca suda tüm vücut bölümleri çalıştırıyor. Kadınlar su üzerindeki halata tutunarak güvenli ve rahat bir şekilde gösterilen hareketleri başarıyla yapabiliyor.

Öte yandan falezlerin manzarası ve kadınların Akdeniz'in mavi sularındaki su jimnastiği havadan drone ile de görüntülendi.

"Her yaş grubundan kadınlarımız var"

Eğitmen Ülker Pınar Aydın, pandemi döneminde insanların daha çok evlerinde zaman geçirdiğini ve kilo aldığını dile getirdi.

Su jimnastiği etkinliği ile kadınların hem deniz keyfi hem de spor yapma imkanı yaşadığını ifade eden Aydın, "Yoğun bir katılım oldu. Pandemi şartlarına uygun olarak önce karada ısınma hareketi yapıyoruz, sonra denize giriyoruz. Yaklaşık bir saat süren jimnastik çalışmamızla günün stresini de atıyoruz. Etkinliğimize her yaş grubundan kadınlarımız katılabiliyor. Bu sene Erenkuş ve Konserve Koyu'nda derslerimiz oldu. Salı ve Perşembe günleri saat 08.00'da başlıyoruz. Yoğun bir katılımla devam ediyoruz" dedi.

Denizde spor daha kolay

Su jimnastiğinin faydalarından bahseden Aydın, "Bazı kadınlarımız karada spor yapamıyor ama suyun kaldırma kuvveti olduğu için hareketler daha kolay yapılabiliyor. Bu büyük bir avantaj. Denizin içinde tüm eklem ve kaslarımızı çalıştırıyoruz. Bel ve boyun fıtığı hastalarımıza da denizde spor iyi geliyor. Hem bedeniz hem ruhumuz için çok güzel bir etkinlik. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'a tüm kadınlar adına çok teşekkür ediyoruz, bu plajları halka açtığı için" ifadelerine yer verdi.

Aydın, etkinliklerde diyetisyenlerin de görev aldığını sözlerine ekledi.

"Hem spor hem yüzme"

Su jimnastiğine katılan 55 yaşındaki ev hanımı Fatma Köseler, meme kanserini atlatmasında Muratpaşa Belediyesinin sportif faaliyetlerinin önemli bir katkısı olduğunu söyledi.

Suda spor yapmanın daha kolay olduğunu ve yorulmadığını belirten Köseler, " Yeni arkadaşlar ediniyorum. Eğleniyoruz, spor yapıyoruz. Hem yüzüyoruz, hem spor yapıyoruz. Jimnastiğin ardından bir süre daha serbest yüzüp evimize gidiyoruz" dedi.

"Yeniden doğmuş gibi oluyorum"

65 yaşındaki memur emeklisi Gül Burcu, kadınlara böyle bir etkinlik sağladığı için Muratpaşa Belediyesine teşekkür ederek, "Ben önceden denize havuza giremeyen, yüzme bilmeyen birisiydim. Hocalarımın sayesinde yüzmeyi öğrendim, yaptıkları etkinliklere katılıyorum ve çok keyif alıyorum. Denizden çıkmak istemiyorum. Severek neşeyle jimnastiğe geliyorum. Kollarımı, bacaklarımı, bedenimi su hafifletiyor. Sudan çıkınca kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum. Evin yolunu tutunca her şey geri başlıyor" diye konuştu.

"Diyetisyenler sahada"

Muratpaşa Belediyesi diyetisyenlerinden Duygu İpekçi, çok farklı alanlarda sportif faaliyetler olmasına rağmen en büyük ilgiyi su jimnastiğinin çektiğini kaydetti.

Sağlıklı Muratpaşa Hareketi çerçevesinde katılımcılarla sağlıklı beslenme hakkında sohbetler gerçekleştirdiklerini kaydeden İpekçi, "Pandemiyle birlikte vatandaşlarımızı kliniklerde masalarda ağırlamıyoruz. Onların olduğu, spor yaptığı noktalara gidiyoruz. Bize kolay ulaşıyorlar ve istedikleri soruları sorabiliyorlar" dedi. - ANTALYA

Antalya'da yaşları 20 ile 70 arasında değişen kadınlar, denizde su jimnastiği ile forma giriyor
Antalya'da yaşları 20 ile 70 arasında değişen kadınlar, denizde su jimnastiği ile forma giriyor
Antalya'da yaşları 20 ile 70 arasında değişen kadınlar, denizde su jimnastiği ile forma giriyor
Antalya'da yaşları 20 ile 70 arasında değişen kadınlar, denizde su jimnastiği ile forma giriyor
Antalya'da yaşları 20 ile 70 arasında değişen kadınlar, denizde su jimnastiği ile forma giriyor
Antalya'da yaşları 20 ile 70 arasında değişen kadınlar, denizde su jimnastiği ile forma giriyor
Antalya'da yaşları 20 ile 70 arasında değişen kadınlar, denizde su jimnastiği ile forma giriyor
Antalya'da yaşları 20 ile 70 arasında değişen kadınlar, denizde su jimnastiği ile forma giriyor
Antalya'da yaşları 20 ile 70 arasında değişen kadınlar, denizde su jimnastiği ile forma giriyor
Antalya'da yaşları 20 ile 70 arasında değişen kadınlar, denizde su jimnastiği ile forma giriyor
Antalya'da yaşları 20 ile 70 arasında değişen kadınlar, denizde su jimnastiği ile forma giriyor
Antalya'da yaşları 20 ile 70 arasında değişen kadınlar, denizde su jimnastiği ile forma giriyor
Antalya'da yaşları 20 ile 70 arasında değişen kadınlar, denizde su jimnastiği ile forma giriyor
Antalya'da yaşları 20 ile 70 arasında değişen kadınlar, denizde su jimnastiği ile forma giriyor
Antalya'da yaşları 20 ile 70 arasında değişen kadınlar, denizde su jimnastiği ile forma giriyor
Antalya'da yaşları 20 ile 70 arasında değişen kadınlar, denizde su jimnastiği ile forma giriyor
Antalya'da yaşları 20 ile 70 arasında değişen kadınlar, denizde su jimnastiği ile forma giriyor
Antalya'da yaşları 20 ile 70 arasında değişen kadınlar, denizde su jimnastiği ile forma giriyor
Antalya'da yaşları 20 ile 70 arasında değişen kadınlar, denizde su jimnastiği ile forma giriyor
Antalya'da yaşları 20 ile 70 arasında değişen kadınlar, denizde su jimnastiği ile forma giriyor
Antalya'da yaşları 20 ile 70 arasında değişen kadınlar, denizde su jimnastiği ile forma giriyor
Antalya'da yaşları 20 ile 70 arasında değişen kadınlar, denizde su jimnastiği ile forma giriyor
Antalya'da yaşları 20 ile 70 arasında değişen kadınlar, denizde su jimnastiği ile forma giriyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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