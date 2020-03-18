ANTALYA Çay ocakları kepenk kapatıp sandalyelerini zincirledi
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Murat Ağaoğlu, Antalya, Çay, Güncel

ANTALYA Çay ocakları kepenk kapatıp sandalyelerini zincirledi

Çay ocakları kepenk kapatıp sandalyelerini zincirlediTÜRKİYE Kahveciler, Kıraathaneciler ve Büfeciler Federasyonu Başkanı Murat Ağaoğlu, koronavirüs önlemleri kapsamında işletmelerin kapatılması kararını desteklediklerini, ancak esnafın mağdur edilmemesi için borçların ertelenmesi...

18.03.2020 12:09 | Son Güncelleme: 18.03.2020 12:20
ANTALYA Çay ocakları kepenk kapatıp sandalyelerini zincirledi

Çay ocakları kepenk kapatıp sandalyelerini zincirledi

TÜRKİYE Kahveciler, Kıraathaneciler ve Büfeciler Federasyonu Başkanı Murat Ağaoğlu, koronavirüs önlemleri kapsamında işletmelerin kapatılması kararını desteklediklerini, ancak esnafın mağdur edilmemesi için borçların ertelenmesi gerektiğini söyledi. Yasağa uyan çay ocakları ise sandalyelerini birbirine zincirleyip servisi kapattı.

İçişleri Bakanlığı, 'koronavirüs tedbirleri' kapsamında 16 Mart Pazartesi günü 81 il valiliğine genelge gönderdi. Bu kapsamda dün saat 24.00 itibarıyla tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonu, her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici süreliğine durduruldu.

Kararla birlikte bugün sabah saatlerinde Antalya kent merkezinde birçok işletme açılmazken sadece esnafa çay servisi yapan çay ocakları ile lokantaların açık olduğu görüldü. Çay ocakları işletme girişindeki sandalye ve masalarını toplayıp müşteri kabul etmezken lokantaların ise boş olduğu dikkati çekti.

'BORÇLAR ERTELENSİN' TALEBİ

Türkiye genelinde 115 oda ve 125 bin üyeye sahip kahvehane, kıraathane, internet kafe ve çay bahçeleri, düğün salonlarını temsil eden Türkiye Kahveciler, Kıraathaneciler ve Büfeciler Federasyonu Başkanı Murat Ağaoğlu, alınan önlemleri desteklediklerini ifade etti. 125 bin esnaf adına konuştuğunu kaydeden Ağaoğlu, kepenk kapatan esnafın maddi zorluk çektiğini ve bu konuda destek beklediklerini söyledi. Vatandaşa hizmet ettiklerini, bu zor günlerde önceliklerinin maddi kaygı olmadığını, ancak ödenmesi gereken borçlar ve senetler olduğunu hatırlatan Başkan Ağaoğlu, 'Herkes birbirine yardımcı olsun. Esnaf ayakta kalmalı. Banka borcu, kirası, elektrik, su borcu, tedarikçi firmalar, herkes anlayışlı olmalı. 125 bin üyemize sabırlı olmalarını tavsiye ediyorum. Hükümetimizden özellikle esnafımızın bu borçlarının 2-3 ay ötelenmesini talep ediyoruz" diye konuştu.

Bazı esnafın kendisini arayarak 'Biz kapalıyız ama dünya markası büyük işletmeler neden açık?' diye sorduğunu kaydeden Ağaoğlu, 'AVM'lerdeki dünya markalarının açık olmasına tepki gösteren esnafımız var. Onlar da kapalı olursa herkese eşit davranıldığı görülür. Gıda maddesi satan yerler, esnaf lokantalarının açık olması normal, ihtiyaç var" dedi.

SATIŞLAR DÜŞTÜ

Müşteri kabul etmediklerini ve sadece esnafa çay servis ettiklerini ifade eden 12 yıllık çay ocağı işletmecisi Nedim Dengiz, kendi çapında koronavirüse karşı önlem aldı. Yüzüne maske takıp eline eldiven takan Dengiz, çayın yanında mutlaka ambalajlı kesme şeker verdiğini söyledi. Masa ve sandalyeleri de kaldırıp vatandaşa hizmet vermeyi durdurduğunu kaydeden Dengiz, 'Temastan kaçınıyoruz. Servisimizi hijyenik yapıyoruz. Satışımızda çok düşüş oldu. Kira ve masraflarımızı karşılayamaz olduk. Devletimizden bu konuda destek bekliyoruz" diye konuştu. Yasak kapsamı dışında olduğu için hizmet vermeye devam eden lokanta sahibi Merve Makta da (33), 'Ne yazık ki bu karar alındığından bu yana iş yapamıyoruz. Normalde gün içinde iki defa menü çıkarırdık. Şu anda kimse yok" dedi.

Eczaneye gidip ilaç aldığını belirten Bürol Tolan, kıraathaneye gitmek istediğini ancak kapalı olduğunu görünce eve gitmek üzere geri döndüğünü söyledi. Kapatılma kararını desteklediğini belirten Tolan, yasağın sağlık için iyi bir adım olduğunu söyledi. Lokantada yemek yediğini ve lokantalar dışında her yerin kapatılması gerektiğini belirten Kemal Vatansever ise kararın yerinde olduğunu belirtti.

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ANTALYA Çay ocakları kepenk kapatıp sandalyelerini zincirledi

Kaynak: DHA

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ANTALYA Çay ocakları kepenk kapatıp sandalyelerini zincirledi

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