Annesi fotoğrafını paylaşınca ilgi odağı oldu! Henüz 3 aylık ama halini görenler inanmıyor
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Annesi fotoğrafını paylaşınca ilgi odağı oldu! Henüz 3 aylık ama halini görenler inanmıyor

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya

İrlanda'da eşine az rastlanılan bir olay meydana geldi. Shannon Ayres isimli kadın, kan şekeri düşüklüğü nedeniyle şeker takviyesi yapılan oğlunun 3 aylık olmasına rağmen saçlarının çıktığını söyledi. Annenin fotoğrafı sosyal medyadan paylaşması sonrasında Jaxon-James Ayers adlı çocuk, ilgi odağı oldu.

İrlanda'da yaşayan Shannon Ayres isimli kadın, doğum yaptıktan sonra üzücü haberi aldı. Doktorlar, bebeğin kan şekerinin düşük olduğunu ve normal seviyelerde tutulmaması durumunda hayatını kaybedeceğini bildirdi. Doktorlar tarafından talihsiz bebeğe 50 binde bir görülen hiperinsülinizm tanısı konuldu.

ŞEKER TAKVİYESİ YAPILDI

Doktorlar, bebeğin hayatta kalması için şeker takviyesi yapılması gerektiğini söyledi. Yaşananlar karşısında büyük üzüntü yaşayan aile bireyleri, çocuklarının sağlığına kavuşması için doktorların tavsiyesini dinledi. Jaxon-James Ayers adı verilen bebeğe şeker takviyesi yapıldı ancak Ayers, şeker takviyesinin ardından değişmeye başladı.

Annesi fotoğrafını paylaşınca ilgi odağı oldu! Henüz 3 aylık ama halini görenler inanmıyor

KISA SÜREDE SAÇLARI ÇIKTI

Bebek, kısa sürede gelişerek olması gerektiği halinden çok daha farklı bir hal aldı. Jaxon-James Ayers'in hızla saçları çıkmaya başladı. Doktorlar, bebeğin yaşıtlarına göre çok hızlı gelişim gösterdiğini söyledi. Ayers'in sadece saçlarında değil vücudunun diğer bölgelerinde de kıllanma meydana geldiği öğrenildi.

Annesi fotoğrafını paylaşınca ilgi odağı oldu! Henüz 3 aylık ama halini görenler inanmıyor

ANNESİ PAYLAŞINCA İLGİ ODAĞI OLDU

Şu anda üç aylık olan Jaxon-James Ayers'in fotoğrafı, annesi tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Anne Shannon Ayres'ın paylaşımının ardından küçük bebek, sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi. Ayers'in fotoğrafının altına yorum yapan takipçiler, "Ne kadar tatlı bir bebek" şeklinde ifadeler kullandı.

Çocuğunun durumuyla ilgili açıklama yapan anne Shannon Ayres, hastalığın kendilerini üzdüğünü ancak bebeklerinin sağlık durumunun şu an iyi olduğunu söyledi. Ayres, bebeklerine gösterilen ilgiden dolayı da mutlu olduklarını anlattı.

Annesi fotoğrafını paylaşınca ilgi odağı oldu! Henüz 3 aylık ama halini görenler inanmıyor
Annesi fotoğrafını paylaşınca ilgi odağı oldu! Henüz 3 aylık ama halini görenler inanmıyor
- Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
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