Yaşanmış bir hayat hikayesinden uyarlanan BKM imzalı Annem Ankara, karşılaşılan tüm olumsuzluklara rağmen umudunu yitirmeden evlatlarına tutunan annelere bir saygı duruşu niteliğini taşıyor. Senaryosunu Başak Angigün'ün kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda usta isim Faruk Teber oturuyor. Annem Ankara final mi yapıyor? Annem Ankara neden final yaptı?

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kararımızı verdik!"

Büyük aile bir araya gelecek mi? Zuhal ve Hasan büyük bir kararın eşiğinde!

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Burak'ın kaçırılması Zuhal'i mahveder. Bir an önce oğluna kavuşmak için emniyet ve adalet güçlerini seferber eder. Bir yandan da kendisini her şeyden sorumlu tutan Hasan'ın içeriden çıkması için son kozunu oynayacaktır. Güneş, yeni öğrendiği gerçekle alt üst olan hayatının hesabını sormak için bir an önce Hasan ile yüzleşmek istemektedir. Diğer taraftan Suphi de Mesude'den asla vazgeçmeyeceğini belirtir ve sürpriz bir hamleye girişir.

ANNEM ANKARA OYUNCULARI KİM?

Dizinin oyuncu kadrosunda Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür'ün yanı sıra Özgürcan Çevik, Gökçe Eyüboğlu, Sevinç Erbulak, Yıldıray Şahinler ve Güler Ökten, Sinem Uslu, Muharrem Türkseven, Mustafa Açılan, Dilek Çelebi, Hakan Akın, Fatma Toptaş, Durukan Çelikkaya, Ezgi Gör, Selen Özbayrak, Başak Akan, Mustafa Enis Bilir, Beyza Şekerci, Cansu Dağdelen, Ediz Gülsuyu, Mert Tanık, Naz Özgülüş, Egemen Ulaş Önkal, Mehmet Can Akça ve Yasin Pehlivan yer alıyor.

ANNEM ANKARA KONUSU NE?

"Mücadele edeceksin, savaşacaksın!"

Hasan yenilgiyi kabul edip kaderine razı olmayı mı seçecek yoksa kendinden ve ailesinden vazgeçmeyip sonuna kadar savaşmayı mı?

ANNEM ANKARA YAŞANMIŞ HİKAYE Mİ?

Tek başına bir annenin 112120'lı yılların Ankara'sında verdiği yaşam mücadelesini anlatan "Annem Ankara", Kanal D'nin yeni sezondaki iddialı yapımlarından biri olacak. Gerçek bir yaşam hikayesinden esinlenen dizi, üç çocuğuyla hayata tutunmaya çalışan Zuhal'in hüzünlü hikayesini izleyicilerin karşısına çıkartacak.

Annem Ankara dizisini Kanal D platformlarından izleyebilirsiniz.

ANNEM ANKARA FİNAL Mİ YAPIYOR?

Annem Ankara bu akam final bölüm ile ekrana gelecek.