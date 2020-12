Anneler Günü sözleri | En güzel ve en anlamlı Anneler Günü sözleri! Anneler Günü mesajları

Anneler, bu hayattaki en kıymetli, en hakiki nimetlerimizdir. Bu Anneler Günü'nde onlara olan sevgimizi, saygımızı ve teşekkürlerimizi göstermek için onlara en güzel Anneler günü sözleri ve en anlamlı Anneler Günü mesajlarını gönderelim. Anneler Günü yalnızca bir gün değil, her gün kutlanmalı. Annelerimize duyduğumuz büyük sevgi ve ömürlük teşekkürleri onlara bir gün değil, her gün söyleyelim. İşte en güzel Anneler Günü sözleri!

EN GÜZEL ANNELER GÜNÜ SÖZLERİ

Anneler Günü her yıl Mayıs ayında tüm dünyada büyük bir sevgi ve güzellikle kutlanır. Bu özel günde annelere onları ne kadar çok sevdiğimizi, onlara ne kadar teşekkür etsek az olduğunu güzel Anneler Günü sözleriyle belirtiriz. İşte en güzel ve kısa Anneler Günü sözleri!

Başarısızlık ve felaketlere rağmen, hayata karşı güvenlerini sonuna kadar saklayabilen iyimser insanlar, daha çok iyi bir anne tarafından büyütülmüş olanlardır. - Andre Maurois.

Annem her yerde. Bir gül kokusunda, bir kaplanın gözlerinde, bir kitabın sayfalarında, yediğimiz yemekte, çölün fırtınasında, gün batımının pırıldayan cevherinde, dolunayın kristal ışığında, gün doğumunun tüllerinde. - Grace Seton Thompson.

Annesinin gönlünü kıran büyük günah işlemiş olur. - Hz. Muhammed

Şuna inanmak lazımdır ki, dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir. - M. Kemal Atatürk

Bir anne, yüreği dibinde her zaman bir af bulunan bir uçurumdur.

Anne hakkına dikkat et! Onu başında taç et! Zira anneler doğum sancısı çekmeselerdi, çocuklar da dünyaya gelmeye yol bulamazlardı. - Mevlana



Hiç unutulmayacak yüz, anne yüzüdür. - Hz. Muhammed

Hiç kimse kollarında bir çocuk tutan anne kadar muhterem ve saygıdeğer değildir. - Johann Wolfgang von Goethe

Bir çocuk doğduğu anda, bir anne doğmuş olur. - Osho

İnsana da, anne babasına iyi davranmasını emrettik. Annesi, onu her gün biraz daha güçsüz düşerek karnında taşımıştır. Lokman Suresi 14. Ayet



Bir adam en çok sevgilisini, en iyi şekilde ailesini, en uzun da annesini sever. - İrlanda Atasözü

Anneler çiçek gibidir, onları hep mis kokulu yerlerde görebilirsin, senin için her zaman var olduklarını ve seni düşündüklerini bilirsin.

Anne kalbi, çocuğun okuludur.

Bir kadın, anne olana kadar çocuktur. - A. Strindberg

Tüm fırtınalarda sığınacağım tek limanım hep sendin, hep de sen olacaksın canım annem. Seni çok seviyorum.

Beni sınırsız bir sevgiyle seven, yaşamımın hiçbir anında şefkatini esirgemeyen güzel yürekli annem… Hayattaki tek dayanağım, en güzel şansımsın.

Anne bir sanatçıdır, en güzel eseri de yavrusudur.

Anne, beş kişi için yalnızca dört dilim pasta olduğunu fark ettiği anda, pastadan nefret ettiğini duyuran ilk kişidir. - Tenneva Jordan

Senin kadar şefkatli, sabırlı ve güçlü bir kadının evladı olabildiğim için çok şanslıyım, Allah'ım seni başımızdan eksik etmesin.

Şefkatin en büyük amili analardır. Hayatımdaki bütün hatalarım, ana terbiyesi görmeyişimden ileri gelmiştir.Jean J. Rousseau

Anneler belki her şeyi göremezler ama kalpleriyle duyalar.

Bir anne yüreği, dibinde her zaman af bulunan bir uçurumdur. -Honore de Balzac

Gençlik geçer, aşk söner, arkadaşlık yaprakları dökülür; fakat bir annenin gizli ümitleri baki kalır. - Oliver Wendell Holmes

Allah her yerde olamazdı belki ve bu nedenle anneliği yarattı.

Bana dünyayı kucakla deseler, ben gidip anneme sarılırım.

ANNELER GÜNÜ MESAJLARI

Anneler Günü'ne özel mesajlar ile annenize olan sevginizi ve minnetinizi en güzel, en şık şekilde onlara iletebilirsiniz. Whatsapp, SMS ve Facebook'ta anneleriniz ile ve tüm annelerle paylaşabileceğiniz en güzel Anneler Günü mesajları burada!

Hayat yolculuğumun en başından beri beni besleyen, üzerimden duayı hiç eksik etmeyen, benim için her an endişelenen, bana rehberlik eden ve her arayışımda beni destekleyen kişi sendin anneciğim. İhtiyacım olan sevgi için her gün orada olduğunu biliyorum. Anneler Günün kutlu olsun!

Benim için her şeye katlanan, her zaman yanımda olan, değeri biçilemeyen dünyanın en güzel annesine.. Anneler günün kutlu olsun Anneciğim.

Bana sevginin, umudun, yaşamın ve güzelliğin anlamını öğreten kadın; beni en saf ve gerçek sevgiyle büyüten, sonsuz sabrına hayran olduğum kadın… Anneler günün kutlu olsun.

Bir bitkiye can veren su gibi güneş gibi beni dünyaya getirip büyüttün, yıllar boyu koruyup kolladın. Ne yapsam hakkını ödeyemem, benim biricik annem. Hasretle yanaklarından öperim.

Sarılmaya ihtiyacım olduğunda, kolların benim için her zaman açık. Bir arkadaşa ihtiyacım olduğunda, her zaman yanımdasın. Bir derse ihtiyacım olduğunda, en iyi öğretmensin. Gücün ve sevgin bana her zaman rehberlik ediyor. Seni çok seviyorum anneciğim, Anneler Günün kutlu olsun!

Seninle başladım soluk almaya, senle çarptı kalbim. Ağlamak da gülmek de senden bana geldi. Seninle düşe kalka yaşamayı öğrendim. Hem de sayende yolumu buldum ve ilerleme kaydettim. Biricik anneciğim. Anneler günün kutlu olsun!

Kelimelerle anlatılamayan fedakarlık ve karşılıksız sevgiyi tarif et desen bana herhalde sadece "Anne" derdim. Anneler günün kutlu olsun anneciğim.

Anne gökte bir ışık, anne parlak bir yıldız anne yoklukta bir düş, ayda bir yaldız anne tutunulan bir dal, dertlerin garip çizgisi anne gözümdeki yaşların bir virane dizgisi. Anneler günün kutlu olsun canım annem.

Biraz şans, biraz sevgi ve sabır, birer parça zaman, başarı ve memnuniyeti de eklersek malzemelere, hepsini karıştırıp senin için uzun ve dileklerinin gerçekleştiği bir "hayat pastası" yapabiliriz sanırım… Anneler günün kutlu olsun canım annem!



VEFAT EDEN ANNEYE ANNELER GÜNÜ SÖZLERİ

Anneler bu dünyadaki en kıymetli, en özel varlıklarımızdır. Onların yokluğunu hiçbir şey unutturamaz. Bu özel günde annelerini kaybetmiş kişilerin de annelerine olan sevgilerini ve rahmetlerini dile getirmek için söylemek istedikleri güzel sözler vardır.

Bulamadım seninki gibi sıcak bir sine, hasretine dayanamıyor artık bu sine. Çok aradım, bulamadım senin gibisini... Hasretinden bak ağlıyor gözlerim yine. Seni özlüyorum anne.

Annemin dualarını hatırlıyorum ve hep beni takip ettiler. Hayatım boyunca bana sarıldılar. Anneler günün kutlu olsun meleğim.

Her şeye değer senin sonsuz sevgin. Annem annem, seni çok arıyorum, çok özledim. Anneler günün kutlu olsun biricik meleğim.

Gözümden yaş yüreğimden sızı. Tarif edilmez bu acı yaşayınca anlıyor insan anne babasızlığı.