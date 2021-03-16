Son dakika gündem: Bakan Pekcan "Dış Ticaret Meslek Liseleri Tanıtım ve Alt Protokol İmza Töreni"nde konuştu Açıklaması

Edinilen son dakika gelişmesine göre Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, dış ticaret alanında meslek edinmek, kariyer yapmak isteyen gençler için önemli bir adım attıklarını belirterek, "Bakanlıklarımız ve Türkiye İhracat Meclisinin (TİM) ortak çalışmasıyla belli okullarımız, 'Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri' adıyla...

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, dış ticaret alanında meslek edinmek, kariyer yapmak isteyen gençler için önemli bir adım attıklarını belirterek, "Bakanlıklarımız ve Türkiye İhracat Meclisinin (TİM) ortak çalışmasıyla belli okullarımız, 'Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri' adıyla yeniden yapılandırıldı." dedi.

Bakan Pekcan, Ticaret Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığınca ortaklaşa düzenlenen "Dış Ticaret Meslek Liseleri Tanıtım ve Alt Protokol İmza Töreni"ne katıldı.

Pekcan, buradaki konuşmasında, Milli Eğitim Bakanı ile 22 Ekim 2019'da "Dış Ticareti Geliştirmeye İlişkin Eğitim İş Birliği Protokolü"nü imzaladıklarını anımsatarak, "Bugün, dış ticaret alanında meslek edinmek, kariyer yapmak isteyen gençlerimiz için önemli bir adımı daha hep birlikte atıyoruz." diye konuştu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen yapılan çalışmalarla iş birliğinde çok daha ileri bir aşamaya geldiklerini ifade eden Pekcan, bakanlıklar ve TİM'in ortak çalışmasıyla belli okulların, "Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri" adıyla yeniden yapılandırıldığını söyledi.

Pekcan, bu okullarda, günün uluslararası ticaret ortamına uygun, zengin ve etkili bir müfredatla dış ticarete yönelik mesleki eğitim sağlanması yönünde tüm hazırlıkların ve altyapının tamamlandığını bildirdi.

"Bugün bakanlıklarımız ve TİM arasında imzalanacak Alt Protokol ile iş birliğimizi geleceğe taşıyor, sağlamlaştırıyor, daha da kurumsal ve süreklilik arz eden bir yapıya kavuşturuyoruz." diyen Pekcan, bu çerçevede özellikle protokolün uygulanmasının takibini ve gerekli etki analizlerini yapmak üzere, hem bakanlıklardan hem de TİM'den temsilcilerin yer alacağı yürütme ve danışma kurullarını oluşturduklarını dile getirdi.

Pekcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta "Ekonomi Reformları" kapsamında açıkladığı, ekonomiyi yatırımlar, üretim, istihdam ve ihracat temelinde büyütme çalışmalarını sürdüreceklerini, hedeflere ulaşmak için nitelikli iş gücünün önem taşıdığını kaydetti.

Gençlerin eğitimine ilişkin çalışma yapmaktan ayrı bir heyecan ve memnuniyet duyduklarını vurgulayan Pekcan, "TİM ve özel sektörümüzü de devreye alarak yeni bir kamu-özel sektör ortaklığı ile en büyük değerimiz, en büyük umudumuz olan gençlerimize yatırım yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

"İkinci yabancı dil olarak çoklu coğrafyalarda konuşulan diller müfredata alındı"

Pekcan, gençler için en etkin ve en doğru müfredat içeriğini belirleyebilmek ve okulların "yeni nesil dış ticaret meslek liseleri" olarak faaliyet gösterebilmelerini sağlamak için ilgili tüm paydaşların katılımıyla bir çalıştay gerçekleştirdiklerini anlattı.

Çalıştayda katılımcıların hem müfredat hem de okulların yapısına ilişkin görüş ve önerilerini değerlendirmeye aldıklarını belirten Pekcan, özellikle ihracatçıların ihtiyaç ve görüşlerini de çalışmalara yansıttıklarını söyledi.

Pekcan, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda e-ticaret uygulamaları, dış ticarette riskler ve korunma yöntemleri, dış ticaret istihbaratı, uluslararası ve dijital pazarlama gibi güncel konular da müfredata eklendi. Etkin bir dış ticaret için yabancı dil bilgisinin önemine istinaden İngilizce'nin yanı sıra ikinci yabancı dil olarak Çince, Rusça, İspanyolca, Portekizce ve Japonca gibi çoklu coğrafyalarda konuşulan diller de okullarımızın müfredatına alınmıştır."

Proje kapsamında amaçlanan konular

Uygulamalı eğitim sağlayabilmenin önemine istinaden proje kapsamında amaçladıkları konulara da değinen Pekcan, şöyle konuştu:

"Öğrencilere, staj, burs ve diğer istihdamı kolaylaştırıcı imkanlar sağlanmasını, beceri, eğitim ve staj uygulamalarının gerçek hizmet ve üretim ortamlarında yapılmasını, öğretmenlere yönelik olarak uygulamalı hizmet içi eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesini, alanında uzman konuşmacıların katılımıyla düzenlenecek olan toplantı, seminer ve konferanslarla söz konusu okullardaki öğrenci ve öğretmenlerin mesleki ve teknik farkındalıklarının geliştirilmesini ve açılacak yarışmalarla öğrencilerin bilgilerini değerlendirmelerine katkı sağlanmasını hedefliyoruz."

"İlk aşamaya İstanbul, Gaziantep, Mersin ve İzmir'den başlıyoruz"

Pekcan, projenin ilk aşamasına İstanbul, Gaziantep, Mersin ve İzmir gibi ihracatta hareketli illerden başlayacakları bilgisini vererek, "Bu 4 ilimizdeki 6 proje okulumuzda, şimdilik 305 öğrencimiz ve 63 öğretmenimizle yola çıktık. Önümüzdeki eğitim öğretim dönemi ve takip eden eğitim-öğretim yıllarıyla bu okullarımıza önemli bir talep olacağını ve öğrenci sayılarında hızlı bir artış göreceğimizi değerlendiriyorum." ifadelerini kullandı.

Başarılı öğrencilerin, bahse konu proje okullarına kayıt yaptırmak için adeta can atacaklarına yürekten inandığını vurgulayan Pekcan, Milli Eğitim Bakanlığı ile eşgüdüm halinde güzel bir hazırlık yaptıklarını ve öğrencilerin bu okullarda eğitim anlamında aradıklarından çok daha fazlasını bulacaklarını anlattı.

"Bu okullar gençlerimize parlak birer kariyer kapısı olacak"

Pekcan, ilgi duyan öğrencilere "Dış ticaret meslek liselerine kayıt yaptırmalarını geleceğin dış ticaretçileri olmak adına güzel bir başlangıç yapmalarını kendilerine tavsiye ediyorum." sözleriyle çağrıda bulunurken, öğretmenler ve eğitmenlerden de uluslararası kariyer yapabilme potansiyeli gördükleri öğrencilerini bu liselere yönlendirmelerini rica etti.

Bakanlık bürokratlarının da bu okullarda görev yapacak değerli öğretmenlere her aşamada destek vermeye devam edeceklerini belirten Pekcan, "Bu okullar hem ihracat sektörlerimizin nitelikli eleman ihtiyacını giderecek hem de mezun gençlerimize parlak birer kariyer kapısı olacaktır. Bu okullar ihracatçı sektörlerimiz ile bu sektörlerde istihdam edilecek gençlerimizin sadece bugünlerine değil, geleceklerine de yapılmış oldukça vizyoner bir yatırımdır." değerlendirmesinde bulundu.

Pekcan, projenin esas itibarıyla "ağacı yaş iken eğme" ve Türkiye'nin ihracat serüvenini yeni nesiller üzerinden geleceğe taşıma projesi olduğunu söyledi.

"Ülkemiz ihracatının 100 yıl sonrasına yatırım yapıyor olmanın kıvancını yaşıyoruz"

"Ticaret Bakanlığı olarak, Milli Eğitim Bakanlığımızın ve TİM'in destekleri ve iş birliğinde, ülkemiz ihracatının sadece bugününe değil 100 yıl sonrasına yatırım yapıyor olmanın kıvancını yaşıyoruz." diyen Pekcan, projenin Bakanlığın diğer projeleriyle de uyumlu olduğunu anlattı.

81 ilde "İhracata İlk Adım Programı" ile dış satımı ülke geneline yaydıklarını anımsatan Pekcan, "Yakın gelecekte ülke geneline yayılmasını umduğumuz dış ticaret meslek liselerimiz 81 ilimizdeki ihracatçılarımız için gerekli insan kaynağını yetiştirecek, bu okullardan mezun gençlerimiz ülkemizin dört bir yanında iş imkanları bulabileceklerdir." dedi.

Pekcan, projenin hayata geçirilmesinde sundukları katkılardan dolayı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a, TİM Başkan İsmail Gülle'ye, katkı sunan personellere ve elini taşın altına koyan tüm paydaşlara teşekkür etti.

Öğrencilere "Ufkunuzu geniş tutun ve kendinize güvenin, yalnız değilsiniz." çağrısında bulunan Pekcan, imzalanan Alt Protokol'ün ve dış ticaret mesleki ve teknik Anadolu liselerinin hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya