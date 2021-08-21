Android 12: Chrome Tarayıcısına Yeni İşlevsel Özellikler Getirecek!

Google firmasının geliştirdiği Android 12 güncellemesi akıllı telefonlarda, tıpkı bilgisayarda olduğu gibi çoklu pencere açmasına olanak sağlayan yeni bir özellik getiriyor.

Popüler arama motoru Google, Chrome tarayıcısı sekmeleri farklı şekillerde gruplamanıza olanak tanıyacak yeni bir özellik geliştirdi.

Şirket özellikle akıllı telefonlarda kullanıcılara bilgisayar hissiyatı yaratacak yeni tasarım ve özellikleri bir araya toplayacak.

Google, Android 12'nin piyasaya sürmesi ile Chrome kullanıcılarına açık sekmeler alanında yeni deneyimler yaşatacak.

Google, bu özelliği getirirken en dikkat çeken yanı, Windows bilgisayarlarda olduğu gibi kullanıcılara çoklu pencere özelliği sunacak.

Android 12: Chrome Tarayıcısına Yeni İşlevsel Özellikler Getirecek!

Chrome'un masaüstü sürümü, yöneticiyi kullanarak daha sonra yeniden gruplandırma olasılığı ile sekmeleri bir veya daha fazla pencerede gruplar halinde birleştirmenize olanak tanır. Tarayıcının Android sürümü ayrıca sekmelerin gruplandırılmasını da destekler, ancak birden çok açılır pencereyi başlatmanın bir yolu yoktur. Google şu anda Android cihazlarda birden fazla Chrome penceresinin çalışmasına izin veren bir özellik üzerinde çalıştığını ve bu özelliği Android 12 işletim sistemine dahil edeceği söyleniyor.

Bu değişiklikler, cihaz bölünmüş ekran modundayken Chrome bağlam menüsüne Yeni Pencere seçeneği ekler. "Yeni Pencere" seçeneğine tıkladıktan sonra, çalışma alanının diğer yarısında yeni bir Chrome örneği başlatacaktır.

İki Chrome penceresi başlatıldığında, içerik menüsünde tüm etkin pencereler, odak sekmesi ve başlığı, etkin sekme sayısı vb. hakkında bilgi alabileceğiniz "Pencere Yönetimi" düğmesi görünecektir.

Açık pencerelerin her biri mevcut durumunda kaydedilebilir. Böylece içindeki tüm açık sekmeler, yeniden başlatmanın ardından bile yerlerinde olacaktır.

Bu aşamada Chrome'un iki penceresini başlatma işlevi test aşamasındadır. Tarayıcının sonraki sürümlerinden birinde genel kullanıma sunulmasını bekliyoruz.

Android İçin Chrome Tarayıcı Biyometrik Koruma Alacak!

Gizli mod özelliği sayesinde, tarayıcıda gezindiğiniz yerleri bilgisayarın arka planına kaydetmeme özelliğine sahip olursunuz. Kişiler bu özellik sayesinde, kaydedilmesini istemediği bilgileri hiçbir işlem yapmadan korumuş olur.

Örneğin, başka birinin cihazında bir bankacılık hizmeti işlemini yaparken gizli sekmeyi kullanmak, sizin özel şifrenizi kaydedilmemesine ve geçmiş kısımdan hangi işlemi yaptığınızı görmemesini sağlar.

Google, Android için Chrome'da ek koruma sağlamayı amaçlamaktadır. Chrome Canary 94'teki yeni bir anahtar, biyometri veya PIN korumasını etkinleştirmenize olanak tanır.

Şu anda, tarayıcının deneysel sürümünde işlev, ayarlarda mevcut değildir. Bunu, "Gizli mod için cihaz yeniden kimlik doğrulamasını etkinleştir" parametresinin daha sonra etkinleştirilmesiyle birlikte chrome:// flags komutunu kullanarak bulabilirsiniz.

Kaynak: Tekmoloji