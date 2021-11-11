Amsterdam'da yapılan mide küçültme ameliyatlarını matematiksel modellerle inceliyor

ERZURUM Teknik Üniversitesi (ETÜ) Fen Fakültesi Matematik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Vehpi Yıldırım, Hollanda'da Amsterdam Üniversitesi Tıp Merkezi'nde gerçekleştirilen mide küçültme ameliyatlarını matematiksel modellerle inceliyor. Bilgisayar simülasyonlarıyla ameliyatların yağ ve glikoz metabolizması üzerindeki etkilerini analiz eden Yıldırım, ameliyat sonrasında, yağ metabolizması ile birlikte insülin direnci ve karaciğer yağlanmasında da çok ciddi iyileşmeler olduğunu gözlemlediklerini söyledi.

ETÜ Fen Fakültesi Matematik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Vehpi Yıldırım, Amsterdam Üniversitesi Tıp Merkezi ile birlikte 'Mide küçültme ameliyatlarının enerji metabolizması üzerindeki etkilerini inceleyerek ameliyatların verimliliğini artırmaya yönelik' araştırma projesi yürütüyor. Amsterdam Üniversitesi Tıp Merkezi'nde yapılan mide küçültme ameliyatlarıyla ilgili verileri, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK) desteğiyle, ETÜ Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (YÜTAM) bünyesinde geliştirdiği matematiksel modellerle inceleyen Yıldırım, simülasyonlarla ameliyatların faydalarının neler olduğunu tespit etti.

Araştırmanın sonuçlarından bir tanesinin de beslenme ve diyet alışkanlıkları konusunda olduğunu ifade eden Yıldırım, "Beslenme ve diyet alışkanlıkları insanların hayatını olumsuz yönde etkileyebiliyor. Ama mide küçültme ameliyatları sonrasında diyet alışkanlıklarının da ciddi bir biçimde değiştiğini gözlemleyebiliyoruz. Ameliyat sonrasında, besin tüketiminde ciddi bir düşüş, aynı zamanda tüketilen besinlerin emiliminde de ciddi bir azalma meydana geldiğini gözlemleyebiliyoruz" dedi.