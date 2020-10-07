Altın Şafak Partisi tarihi nedir? Altın Şafak Partisi için Yunanistan'da ne karar alındı? Altın Şafak'ın Türk tutumu

Altın Şafak Partisi Yunanistan'ın aşırı sağ görüşlü partilerinden biridir. Bu tutumlarıyla bilinen Altın Şafak Partisi tarihi nedir? Altın Şafak Partisi için Yunanistan'da ne karar alındı? Altın Şafak'ın Türk tutumu nasıldır?

Altın Şafak Partisi, Yunanistan'da bulunan partilerden biridir. Aşırı sağcı tutumlarıyla tanınan parti, bu tutumları sebebiyle dünya çapında konuşulmaktadır. Bu tutumlarıyla bilinen Altın Şafak Partisi tarihi nedir? Altın Şafak Partisi için Yunanistan'da ne karar alındı? Altın Şafak'ın Türk tutumu nasıldır?

ALTIN ŞAFAK PARTİSİ TARİHİ

1993 yılında kurulan Altın Şafak Partisi, Yunanistan'da bulunan aşırı sağ görüşlü siyasi partidir. Partinin tutumlarından olan Yunanistan'da göçmenlere karşı yapılan eylemleriyle bilinmektedir. Marksizm ve neoliberalizm karşıtı tutumları vardır.

7 Kasım 2010'da yapılan yerel seçimlerde parti Atina belediyesinde oyların % 5,3 aldı. Belediye meclisinde 1 sandalye kazandı. Atina'da göçmenlerin çok yaşadığı bölgelerde partiye verilen oylar % 20'ye kadar çıktı.

Parti, Mayıs 2009 ulusal seçimlerde 23.564 (% 0.46) oy aldı. Fakat gerilimlere ve şiddet dolu protestolarına her fırsatta devam etmektedir. Nasyonal sosyalizm yanlısı parti sempatizanları antisemit veya neonazi olarak adlandırılmaktan rahatsız değillerdir.

Yunan polisinde bazı birimlerin Chrysi Avyi adlı bir dergi ile ilişkileri olduğu ortaya çıkmıştır.

Yunanistan'da 6 Mayıs 2012 tarihinde yapılan ulusal seçimlerde, parti %7 oy oranı tutturarak 300 sandalyeli parlamentoda 21 sandalye kazandı. Ancak, 17 Haziran 2012'de tekrarlanan seçimlerde, küçük bir oy kaybıyla beraber milletvekili sayısı 18'e gerilemiştir.

Partinin seçimlerde parlamentoya girmesi üzerine Türk azınlığının temsilcilerinden olan PASOK milletvekili Ahmet Hacıosman, Altın Şafak hakkında şunları demiştir:

"Önümüzdeki dönem kurulacak olan hükümetin siyasi iradesi azınlık sorunları konusunda irade bekliyoruz. Mademki halk seçmiştir Altın Şafak'ı halkın seçimine saygılıyız. Biz de haklarımız için mücadelemize devam edeceğiz. Tavırlarını ve söylemlerini zamanla göreceğiz. Bir şey söylemek için erken ama biz mücadeleyi tabii ki elden bırakmayacağız. Üçüncü dönem tekrar seçilmem azınlıklar konusundaki mücadeledeki tecrübemden faydalanmam için fırsattır. Önümüzdeki günlerde tecrübelerimden daha fazla yararlı olabilme fırsatı doğmuştur. Azınlık sorunların yanında ekonomik sıkıntıların çözümünde de önümüzdeki günlerin tüm ülke için hayırlı olmasını diliyorum."

ALTIN ŞAFAK PARTİSİ İÇİN YUNANİSTAN KARARI VERDİ

Altın Şafak milletvekilleri ve destekçileri siyasal ideolojilerinde milliyetçiliğin altını çizmekteler. İdeolojilerinin içerisinde şiddet, göçmenlere karşı nefret, politik düşmanlıklar ve etnik azınlıklara karşı ayrımcı düşüncelere de sahiptirler.

Ulusal kanalda bir tartışma programında Altın Şafak partisi sözcüsü karşı görüşlü partiden 2 davetliyi canlı yayında darp etmiştir.

Partinin lideri Nikos Mihaloliakos'un Hitler ve yönetimi lehine yazdığı yazı uzun süre tartışılmıştır. Parti lideri, kendisine Adolf Hitler'in lakabı olan Almanca "lider" veya "rehber" anlamına gelen Führer denmesinden de hoşlanmaktadır.

Yunanistan Temyiz Mahkemesi, Altın Şafak Partisinin suç örgütü olup olmadığıyla ilgili davada kararını açıkladı. 5 yılı aşkın süredir devam eden davada mahkeme, Altın Şafak Partisi lideri Nikos Mihaloliakos ve 6 parti üyesi Ilias Kasidiaris, Yiannis Lagos, Giorgos Germenis, Ilias Panagiotaros, Panagiotis Iliopoulos ve Nikos Papas'ın "suç örgütünü yönettiğine", diğer 18 sanığın ise "suç örgütüne üye olduğuna" hükmetti.

Sanıkların alacağı cezalara ilişkin yargılamalar gelecek günlerde devam edecek.

ALTIN ŞAFAK PARTİSİ TÜRKLERE KARŞI TUTUMU

2012 yılında Altın Şafak lideri Nikos Mihaloliakos Atina'da İstanbul'un Fethi dolayısıyla katıldığı bir protestoda kalabalığa, Türk karşıtı söylemlerde bulunmuş ve kalabalıkla birlikte Türkler aleyhine slogan atmıştır. Bir gazeteye verdiği demeçte İstanbul'u geri almak gibi bir amaçları bulunduğunu ve buna örnek olarak Yahudilerin İsrail'i kurmasını örnek vermiştir.

Haziran 2012'de Milliyetçi Hareket Partisi Başkanı Devlet Bahçeli'nin Batı Trakya ziyareti sırasında protesto gösterisi yapan parti sempatizanları "Katil Türkler defolun" sloganları atmıştır. Aynı gün Selanik'te 50 kişilik Kıbrıslı Rum grup saldırmaya kalkışmış ve polisle çatışmıştır.

Bir parti üyesi Kıbrıslı Türk'ü etnik durumundan ötürü darp etmekten ötürü 2005 yılında tutuklanmıştır.

9 Mart 2016'da Avrupa Parlamentosu'nda Altın Şafak milletvekili Eleftherios Sinadinos Türklere yönelik olarak: "Bilimsel olarak dile getirildiği gibi, Türkler pis ve kirlidir. Türkler oyunda vahşi köpeklere benzer, düşmanlarıyla savaşmak zorunda olduklarında kaçarlar. Türklerle mücadele etmenin tek yolu kararlı bir tavır göstermektir" ifadelerini kullandı.