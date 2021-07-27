Almanya'da korkutan patlama! Dumanlar kilometrelerce öteden görüldü, halka "Dışarı çıkmayın" uyarısı yapılıyor

Almanya'nın Leverkusen kentinde bir kimya sanayi sitesinde patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle yaralı olup olmadığı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. Nedeni bilinmeyen patlama nedeniyle halka 'dışarı çıkmayın ve pencerelerinizi açmayın' uyarısı yapılıyor.

Almanya'nın Leverkusen kentindeki bir çöp depolama tesisinde patlama meydana geldi. Polis, patlamanın etkisiyle yoğun duman oluştu. Bölgedeki ev ve iş yerlerinin cam ve kapılarının kapalı tutulması konusunda çağrı yapıldı.

AKARYAKIT TANKLARININ BULUNDUĞU BİR ALANDA MEYDANA GELDİ

Patlama nedeniyle yaralı olup olmadığı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. Alman medyası, patlamanın, tesisin akaryakıt tanklarının bulunduğu alanda meydana geldiğini yazdı.

OLUŞAN DUMAN KİLOMETRELERCE ÖTEDEN GÖRÜLDÜ

Leverkusen itfaiyesi de akıllı telefon kullanıcılarına "yüksek tehlike" uyarısı gönderdi. Patlama nedeniyle oluşan dumanın kilometrelerce uzaklıktan görülebildiği ifade edildi. Siyah dumanlar gökyüzünü kapladı.

ANA OTO YOLU KAPATTILAR

Köln yakınlarındaki polisler de bu noktada herhangi bir yaralanmadan haberdar olmadıklarını söyledi. Tüm sakinlerden içeride kalmalarını istediler ve Leverkusen dışından gelenleri bölgeden uzak durmaları konusunda uyardılar. Ayrıca yakınlardaki birkaç ana otoyolu da kapattılar.