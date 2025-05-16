Alihan Kuriş kimdir? Alihan Kuriş Süleymancılar lideri mi? Alihan Kuriş kaç yaşında, nereli?

Alihan Kuriş kimdir? sorusu, Türkiye'de dini cemaat yapılarıyla ilgilenen birçok kişi tarafından araştırılıyor. Mimarlık, iş dünyası ve dini liderlik gibi farklı alanlarda adı geçen Alihan Kuriş, Süleymancılar cemaatiyle olan bağıyla dikkat çekiyor. Peki, Alihan Kuriş kimdir? Alihan Kuriş Süleymancılar lideri mi? İşte detaylar...

ALİHAN KURİŞ KİMDİR?

Alihan Kuriş, 21 Kasım 1979 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Eğitimini mimarlık alanında tamamlayan Kuriş, aynı zamanda iş dünyasında da aktif bir isimdir. Ancak onu kamuoyunda öne çıkaran en önemli unsur, Türkiye'de köklü bir dini cemaat olan Süleymancılar'ın günümüzdeki lideri olmasıdır.

Alihan Kuriş'in ailesi, Süleymancı yapının kurucusu olan Süleyman Hilmi Tunahan ile doğrudan akrabalık ilişkisine sahiptir. Annesi Gülderen Kuriş, babası Mahmut Sabri Kuriş, dayısı ise cemaatin önceki lideri Arif Ahmet Denizolgun'dur. Aynı zamanda annesinin eniştesi Kemal Kacar, yine cemaat içinde tanınmış bir isimdir. Bu köklü aile yapısı, Alihan Kuriş'in cemaat içindeki liderlik konumunu güçlendirmiştir.

8 Eylül 2016 tarihinde Arif Ahmet Denizolgun'un vefatının ardından, Alihan Kuriş, cemaatin başına geçmiş ve Süleymancılar'ın yeni lideri olarak kabul edilmiştir. Cemaat yapısı gereği resmi liderlik açıklamaları kamuoyuna açık şekilde yapılmasa da, Kuriş'in fiilen liderlik görevini sürdürdüğü bilinmektedir.

ARİF AHMET DENİZOLGUN KİMDİR?

Arif Ahmet Denizolgun, 1955 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Babası Seyyit Hüseyin Kamil Denizolgun, annesi ise Süleymancıların kurucusu olan Süleyman Hilmi Tunahan'ın kızı Feriha Ferhan Denizolgun'dur. Ailesi köken olarak Alanya'ya dayanmaktadır.

Eğitim hayatına İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nde (bugünkü adıyla Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi) başlayan Denizolgun, Mimarlık Bölümü'nden mezun olmuştur. Ardından eğitimine ABD'de devam ederek Wagner College (New York)'ta Ekonomi ve İşletme eğitimi almış, serbest mimar ve müteahhit olarak çalışmıştır.

Siyasi kariyerine Refah Partisi saflarında başlamıştır. 1995 genel seçimlerinde Antalya milletvekili seçilen Denizolgun, 20. Dönem TBMM'de görev almıştır. 28 Şubat süreci sonrası kurulan ANASOL-D koalisyon hükümeti döneminde, 1998-1999 yılları arasında Ulaştırma Bakanı olarak görev yapmıştır. Bu göreve bağımsız bakan statüsünde atanmıştır.

Siyasi yaşamında ayrıca NATO Komisyon Başkanlığı ve Bilim ve Teknoloji Komisyonu Üyeliği gibi görevlerde bulunmuştur. 2002'de Anavatan Partisi, 2007'de ise Demokrat Parti çatısı altında Antalya 1. sıradan milletvekili adayı olmuş ancak seçilememiştir.

Cemaat yöneticiliği ise hayatındaki en dikkat çekici başlıklardan biridir. Süleymancılar cemaatinin kurucusu Süleyman Hilmi Tunahan'ın torunu olan Arif Ahmet Denizolgun, uzun yıllar boyunca cemaatin liderliğini yürütmüştür. 8 Eylül 2016 tarihinde, geçirdiği beyin kanaması sonucu 61 yaşında vefat etmiştir. Yerine yeğeni Alihan Kuriş geçmiştir.

SÜLEYMAN HİLMİ TUNAHAN KİMDİR?

Osmanlı Devleti egemenliği döneminde Silistre'nin (bugün Bulgaristan sınırları içinde) Ferhatlar köyünde doğdu. Babası Hocazade Osman Efendi, Annesi Hatice Hanım, kardeşleri Fehime, İbrahim ve Halil'dir. İlk ve orta öğrenimini Silistre'de tamamladıktan sonra ailesiyle birlikte 1907'de medrese eğitimi için İstanbul'a geldi. Sevenleri tarafından Nakşibendiye Silsile-i saadat büyüklerinden sayılıp otuz üçüncü ve son halkası olarak kabul edilir. İstanbul'da Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı olarak selatin camileri adıyla bilinen Yeni Camii ve Şehzade Camii'nde görev yaptı. Ölümünden önce Sultan Ahmet Camii'nde görevliydi.

Süleyman Hilmi Tunahan, İstanbul'da, 1924 ile 1959 yılları arasında insanlara Kur'an öğretmek için kendine özgü bir eğitim sistemi geliştirdi. Bu yolla çok sayıda öğrenci okuttu. Tunahan'ın medreseleri mevcut Cumhuriyet dönemi yasalarına aykırı olduğu için eğitim faaliyetleri gizlilik içinde yürütülmüştür. Tunahan, 1959 yılında İstanbul'da 71 yaşında vefat etmiştir. Kabri, İstanbul'da Karacaahmet Mezarlığı'ndadır. Ölümünden sonra kurduğu dini yapı, Süleymancılar olarak anılmaya başlanmış ve onun öğretileri doğrultusunda hizmetlerine devam etmiştir.

SÜLEYMANCILAR KİMDİR?

Süleymancılar, 1888 doğumlu Süleyman Hilmi Tunahan tarafından temelleri atılan bir dini harekettir. Süleyman Hilmi Tunahan, hem medrese geleneğine bağlı hem de Cumhuriyet döneminin modern hukuk ve eğitim sistemini bilen nadir alimlerden biridir. Bu yapının en temel amacı, klasik İslami bilgilerin öğretilmesi ve Kur'an hafızlarının yetiştirilmesidir.

SÜLEYMANCILAR HANGİ TARİKATA BAĞLI?

Süleymancılar, resmi olmayan yollarla dini eğitim faaliyetlerini uzun yıllar boyunca sürdürmüş ve özellikle gençlere yönelik yurtlar aracılığıyla organize olmuştur. Siyasetle ilişkileri ise mesafeli ve dolaylıdır. Süleymancılar genellikle doğrudan siyasi açıklamalardan kaçınır. Ancak tarihsel olarak merkez sağ partilere yakın durdukları bilinmektedir.