Alibaba CEO'su Jack Ma kimdir? Alibaba CEO'su Jack Ma'nın hayatı nasıldır? Alibaba CEO'su Jack Ma'nın serveti ne kadar?

Hayatı başarısızlıklarla dolu olan, bir çok kişiye ilham olmayı başarmış biridir Alibaba CEO'su Jack Ma. 2019 yılında bir rock konseri vererek emekli olan Alibaba CEO'su Jack Ma kimdir? Alibaba CEO'su Jack Ma'nın hayatı nasıldır?

Çin'in önde gelen en zenginlerin biri olan Jack Ma aslında düşünüldüğü kadar şanslı bir insan değil. Hayatı başarısızlıklarla ve iş başvurularına aldığı red cevaplarıyla asla pes etmeyen bir ruha sahiptir. Öyleki vazgeçmemesi ve her daim arayışta olması onun büyük bir servete kavuşmasını sağlıyor. Peki Alibaba CEO'su Jack Ma kimdir, Alibaba CEO'su Jack Ma'nın hayatı nasıldır? Alibaba CEO'su Jack Ma'nın serveti ne kadar? Tüm merak edilenler, ayrıntılarda!

ALİBABA CEO'SU JACK MA KİMDİR?

1964 yılında Çin'in güneydoğusunda Hangzhou'da Yun Ma adıyla dünyaya gelen Jack Ma, doğduğunda bir kız kardeş bir de erkek kardeşe sahipti. Henüz daha 12 yaşında iken ingilizce öğretmenliğine ilgi duyarak, Hangzhou'da bulunan otellerde turistlere rehberlik etmeye başladı. 8 yıl boyunca bu işe gönüllü olarak devam eden Yun Ma, Avustralyalı bir aile ile mektup arkadaşı oldu ve bir davet üzerine Avustralya'yı ziyarete gitti. Çin'den çıkan Yun Ma etrafında olup bitenlere oldukça meraklı bir karaktere sahipti ve artık farklı bir şeyler yapmak istediğinin farkındaydı.

ALİBABA CEO'SU JACK MA'NIN HAYATI NASILDIR?

Başarısızlıkları ile büyük bir başarıya imza atan Jack Ma, ilkokulda 2 kez, ortaokulda ise 3 defa sınavlarda başarısız oluyor. Çocukluk yıllarında, 12 yaşından beri ilgi duyduğu ingilizceye, üniversite sınavında üçüncü denemesiyle İngilizce Öğretmenliği bölümüne girmeyi hak kazanıyor. Üniversite yıllarında bir yandan da çalışmak isteyen Alibaba CEO'su Jack Ma, başvurduğu 30 iş yerinden red cevabı alıyor. Polis olmak için başvurduğu işten ise 5 kişiden işe alınmayan kişi oluyor. KFC markasının Çin'e ilk gittiği dönemlerde, iş başvurusunda bulunuyor ve 25 kişiden işe alınmayan kişi yine kendisi oluyor. Ancak bunlar da yetmiyor. Yıllarca başvurduğu Harvard Üniversitesi'nden 10. defa red cevabı alıyor. Jack Ma yılmıyor. Çocukken yakın arkadaşının ona Jack demesinin verdiği güçte olsa gerek ki bu adı tüm dünyaya duyurmaya kararlı olarak yoluna devam ediyor. 1999 yılında Çin'de üretilen malların iç ve dış pazarda satış kolaylığı sağlayabilmek amacıyla, 18 arkadaşı ile birlikteAlibaba.com'u kuruyor. Alibaba CEO'su Jack Ma'nın hayatı bu andan itibaren değişmeye başlıyor.

ALİBABA CEO'SU JACK MA

Global ve değişen bir dünyada var olduğunu bilen Alibaba CEO'su Jack Ma, doğru ismi bulup bulmadıklarına emin olabilmek amacıyla, San Francisco'da öğle yemeği yediği bir restoranda Alibaba'yı bilip bilmediklerini soruyor ve kızın 'açıl susam açıl' olarak yanıtlamasıyla birlikte yolda gördüğü 20 kişiye daha soruyor. Böylelikle,Çin halkının kurduğu siteden haber olduğuna ve her aramada önde çıkacaklarına emin oluyor.

Alibaba, 3 yıl boyunca neredeyse sıfır para kazanarak yoluna devam ediyor. Yemek yediğini bir restoranda, hesabının ödendiğini garsonu bıraktığı şu nottan öğreniyor: 'Sitenizin kullanıcıyım ve sizin sayenizde oldukça iyi para kazanıyorum. Sizin para kazanmadığınızı biliyorum ve bu yüzden yemeğiniz bizden.'

Alibaba CE'suJack Ma, yeni bir vizyon kazanmak ve bilinirliliğini arttırmak amacıyla Davos Ziversi'nde Liderlik oturumuna katılıyor. Davos Zirvesi'nde kendini fark ettirmek amacıyla ve 'Ali pay' ödeme sistemini ortaya atıyor. Her ne kadar kendisi bu fikri aptalca bulsa da, Ali pay ödeme sisteminin 800 milyondan fazla kullanıcıya sahip. Mütevaziliği ve başarısızlık dolu hayatını servete çevirmeye başaran Jack MaDavos Zirvesi'nde bir röportajda 'Bugün bile reddediliyoruz' diyerek o kadar iyi olmadıklarını belirtiyor.

ALİBABA CEO'SU JACK MA'NIN SERVETİ NE KADAR?

1999 yılında Alibaba platformunun kurulmasının sağlayan Jack Ma, günümüzde dünya zenginleri arasında ilk arasında yer almakta. Alibaba günümüzde 460 milyar dolarlık değere ve dünya genelinde 100 bin kişiye istihdam etmesiyle bilinmekte. Alibaba CEO'su Jack Ma ise, 38 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zenginleri arasında 21.sırada yer alıyor.

Alibaba CEO'su Jack Ma, 55 yaşına yaşında şirketin kurucusu Lucy Peng, teknoloji departmanı Ceo'su Wang Jian ile birlikte peruk takıp deri ceketlerle gösterdiği performansta emekli olduğunu duyurdu.