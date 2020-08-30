Albay Reşat kimdir? Çiğiltepe nerede? Albay Reşat'ın kahramanlık hikayesi nedir? Çiğiltepe'ye nasıl gidilir?
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Albay Reşat kimdir? Çiğiltepe nerede? Albay Reşat'ın kahramanlık hikayesi nedir? Çiğiltepe'ye nasıl gidilir?

30 Ağustos'un unutulmaz isimlerinden Albay Reşat'ın Çiğiltepe'de verdiği mücadele tarihe altın harflerle kazındı. Peki, Albay Reşat'ın kahramanlık hikayesi nedir? Albay Reşat kimdir? Çiğiltepe nerede? Çiğiltepe'ye nasıl gidilir?

Albay Reşat kimdir? Çiğiltepe nerede? Albay Reşat'ın kahramanlık hikayesi nedir? Çiğiltepe'ye nasıl gidilir?
30.08.2020 09:41 | Son Güncelleme: 30.08.2020 09:47

Büyük Taarruz'dan akıllarda kalan en önemli olaylardan biri, 57'nci Tümen Komutanı Albay Reşat Bey'in, 27 Ağustos'ta Çiğiltepe'nin alınmasında yaşanan kahramanlık olayıdır. Pek, Albay Reşat kimdir? Çiğiltepe nerede? Çiğiltepe'ye nasıl gidilir? Albay Reşat'ın kahramanlık hikayesi nedir?

ALBAY REŞAT'IN KAHRAMANLIK HİKAYESİ NEDİR?

Büyük Taarruz'dan akıllarda kalan en önemli olaylardan biri, 57'nci Tümen Komutanı Albay Reşat Bey'in, 27 Ağustos'ta Çiğiltepe'nin alınmasının yarım saat gecikmesi üzerine, görevini yerine getirememenin üzüntüsü ile kendisini vurarak intihar etmesiydi.

Kocatepe'den verilen emirle Büyük Taarruz'u başlatan Türk askerleri, taarruzun ilk ve ikinci gününde tüm tepeleri ele geçirmeye başladı. Çiğiltepe'de bulunan Yunan askerlerine karşı direnen 57'nci Tümen Komutanı Albay Reşat Bey ile Mustafa Kemal Paşa arasında, şu telefon konuşması geçti:

Albay Reşat kimdir? Çiğiltepe nerede? Albay Reşat'ın kahramanlık hikayesi nedir? Çiğiltepe'ye nasıl gidilir?
Albay Reşat

"DAKİKA YAŞANANLAR

Sonraki yarım saatte Çiğiltepe'yi düşman askerinden alamayan Albay Reşat Bey, ''Verdiğim sözü yerine getiremediğim için yaşayamam'' diyerek beylik tabancasıyla intihar etti.

Mustafa Kemal Paşa'ya, Çiğiltepe sırtlarında çarpışan 57'nci Tümen Komutanlığını yeniden telefonla aradığında Albay Reşat Bey'in intihar ettiği söylendi ve ''Yarım saat zarfında o mevkiyi almaya size söz verdiğim halde, sözümü yapamamış olduğumdan dolayı yaşayamam'' yazdığı notu okundu. Çiğiltepe, Albay Reşat Bey'in ölümünün 15 dakika sonrasında düşman askerlerinden kurtarıldı.

Önceki gün Büyük Taarruz'un başlatıldığı günün yıl dönümünde Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesindeki Albay Reşat Çiğiltepe Şehitliği'ndeki düzenlenen törende Astsubay Kıdemli Çavuş Osman Ataç, 57. Tümen Komutanı Albay Reşat Bey'i anlattı.

Ataç, 100 subay ve Mehmetçik'in mezar taşı bulunan şehitliğin 22 Haziran 1996'da ziyarete açıldığını hatırlatarak, şöyle devam etti "26 Ağustos 1922 sabahından itibaren Büyük Taarruz sırasında cephe genelindeki harekatta gelişme kaydedilmesine rağmen, Çiğiltepe bölgesindeki 57. tümenin ilerlemesi, olumsuz arazi koşulları ve kuvvetli düşman tahkimatı nedeniyle bir süre sonra yavaşlamıştır. 27 Ağustos'ta 57. tümen taarruzlarını tekrar hızlandırmak için ihtiyatlarını da muharebeye sokar. Tam o sırada Mustafa Kemal Paşa, sahra telefonu vasıtasıyla saat 10.30'da Reşat Bey'i arar. 'Reşat Bey, bu önemli tepeyi ne zaman alacaksınız?' diye sorar. Albay Reşat da 'Yarım saat sonra alacağız' yanıtını verir.

"ÇİĞİLTEPE ALINMIŞTIR"

Reşat Bey, saat 10.45'te düşmanın halen direndiğini görüyor. Gazi Mustafa Kemal, 11.00'de 57. tümen karargahını yeniden aradığında, Albay Reşat'ın 'yarım saat zarfında bu tepeyi almak için söz verdiğim halde sözümü tutamadığımdan dolayı yaşayamam' notunu bırakarak intihar ettiğini öğrenir. Mustafa Kemal'in gözlerinden yaşlar boşalır. Allah rahmet eylesin, Reşat Bey büyük bir vatanseverdi. Saat 11.45'te ise Başkomutan'ın telefonu çalar; 'Çiğiltepe alınmıştır komutanım' haberi gelir."

Albay Reşat kimdir? Çiğiltepe nerede? Albay Reşat'ın kahramanlık hikayesi nedir? Çiğiltepe'ye nasıl gidilir?
Çiğiltepe

ALBAY REŞAT ÇİĞİLTEPE ŞEHİTLİĞİ NEREDE? ÇİĞİLTEPE'YE NASIL GİDİLİR?

Albay Reşat Çiğiltepe Şehitliği, görevini yerine getirmeyi canından aziz bilen 57'nci Tümen Komutanı Miralay Reşat Bey ve o çevrede şehit düşenlerin anısına yaptırılmış olup 22.06.1996 tarihinde ziyarete açılmıştır.

Afyonkarahisar`ın güneybatısında, Sinanpaşa İlçesi'nin güneydoğusunda bulunan 1591 rakımlı Çiğiltepe üzerinde olup, Sinanpaşa İlçesi'ne 18 kilometre uzaklıktadır.

Şehitliğin girişinde Albay Reşat Çiğiltepe'nin bronzdan yapılmış büstü, ortasında ise çekilmiş bir kılıcı andıran dikili taş ve kitabeleri ile mermerden yapılmış şehit mezarları bulunmaktadır.

2004 yılında Afyon Valiliğince çevre düzenlenmesi ve etrafın ağaçlandırma çalışması yapılmıştır. Yine Şehitliğe giden Afyon-Antalya yolu üzerindeki ayırım noktasından itibaren 10 kilometrelik yol asfaltlanmıştır.

Albay Reşat kimdir? Çiğiltepe nerede? Albay Reşat'ın kahramanlık hikayesi nedir? Çiğiltepe'ye nasıl gidilir?

ALBAY REŞAT BEY KİMDİR?

"Albay Reşat Bey - 1879 - 27 Ağustos 1922

1879'da İstanbul'da doğan Reşat Bey, 1896'da Harp Okulu'nu bitirdikten sonra, Türk Ordusu'nun farklı komuta kademelerinde görev yapmış; Trablusgarp ve Balkan Savaşları'na katılmıştır.

Askeri Mahkeme üyeliği de yapan ve Birinci Dünya Savaşı'nda Çanakkale Cephesi'nde olağanüstü kahramanlığı ile dikkatleri çektikten sonra getirildiği 17. Alay Komutanlığı görevindeyken Muş'un Rus işgalinden kurtarılmasında da önemli rol oynayan Reşat Bey, XVI Kolordu Komutanı Mustafa Kemal Paşa'nın takdirlerini kazanmıştır.

ÇİĞİLTEPE ŞEHİTLİĞİNE NASIL GİDİLİR?

Afyonkarahisar şehir merkezine 45 km uzaklıktadır. Sandıklı-Afyonkarahisar karayolundan 10 kilometre içerdedir. Şehitliğe özel araç ile gidilir.

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