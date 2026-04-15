Okul saldırılarıyla ilgili TBMM'de komisyon kuruluyor

Peş peşe yaşanan saldırıların kamuoyunda yarattığı endişe ve güvenlik tartışmaları üzerine harekete geçen Meclis, olayların nedenleri, güvenlik zafiyetleri ve alınması gereken önlemleri kapsamlı şekilde inceleyecek bir araştırma komisyonu oluşturacak.

HEDEF BENZER OLAYLARIN ÖNÜNE GEÇMEK

Kurulacak komisyonun; okullardaki güvenlik açıklarını tespit etmesi, bireysel silahlanma ve şiddet eğilimlerine ilişkin riskleri değerlendirmesi ve benzer olayların önüne geçilmesine yönelik çözüm önerileri geliştirmesi bekleniyor.

Komisyonun çalışmalarına kısa süre içinde başlaması ve elde edilen bulgular doğrultusunda Meclis’e rapor sunması öngörülüyor.

AK PARTİ GRUPBAŞKANVEKİLİ ÖZLEM ZENGİN DUYURDU

Meclis Genel Kurulu'nda konuşan AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Ortak bir noktaya vardık. Önümüzdeki hafta, 21 Nisan'da; gelecek hafta salı günü yeni bir araştırma komisyonu kurmaya karar verdik. Suça sürüklenen çocuklarla ilgili çok önemli bir komisyonumuz var. Bu komisyonu tamamlayacak yeni bir komisyon olacak" dedi.

PARTİLER ORTAK ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU

Art arda yaşanan ve Türkiye'yi sarsan okul saldırılarının ardından TBM'de grubu bulunan siyasi partilerin grup başkanvekilleri, artan şiddet olayları, bireysel silahlanma ve eğitim kurumlarındaki güvenlik açıklarına dikkat çekerek, çocukların korunması ve benzer olayların önlenmesi için acil ve kapsamlı adımlar atılması gerektiği konusunda ortak çağrıda bulunmuştu.

Yeni Yol Grubu, İYİ Parti, DEM Parti, MHP ve AK Parti adına açıklama yapan grup başkanvekilleri ortak çağrıda okullarda güvelik önlemlerinin acilen alınması gerektiğine vurgu yapmıştı.