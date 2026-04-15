Okul saldırılarıyla ilgili TBMM'de komisyon kuruluyor

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta okullara yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıların ardından, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde konunun tüm yönleriyle araştırılması amacıyla komisyon kurulmasına karar verildi.

  • TBMM, okul saldırılarını incelemek üzere bir araştırma komisyonu kuracak.
  • Komisyon, okullardaki güvenlik açıklarını tespit etmek ve benzer olayları önlemek için çözüm önerileri geliştirecek.
  • TBMM'de grubu bulunan partiler, okullarda güvenlik önlemlerinin acilen alınması gerektiği konusunda ortak çağrıda bulundu.

Peş peşe yaşanan saldırıların kamuoyunda yarattığı endişe ve güvenlik tartışmaları üzerine harekete geçen Meclis, olayların nedenleri, güvenlik zafiyetleri ve alınması gereken önlemleri kapsamlı şekilde inceleyecek bir araştırma komisyonu oluşturacak.

HEDEF BENZER OLAYLARIN ÖNÜNE GEÇMEK 

Kurulacak komisyonun; okullardaki güvenlik açıklarını tespit etmesi, bireysel silahlanma ve şiddet eğilimlerine ilişkin riskleri değerlendirmesi ve benzer olayların önüne geçilmesine yönelik çözüm önerileri geliştirmesi bekleniyor.

Komisyonun çalışmalarına kısa süre içinde başlaması ve elde edilen bulgular doğrultusunda Meclis’e rapor sunması öngörülüyor.

AK PARTİ GRUPBAŞKANVEKİLİ ÖZLEM ZENGİN DUYURDU 

Meclis Genel Kurulu'nda konuşan AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Ortak bir noktaya vardık. Önümüzdeki hafta, 21 Nisan'da; gelecek hafta salı günü yeni bir araştırma komisyonu kurmaya karar verdik. Suça sürüklenen çocuklarla ilgili çok önemli bir komisyonumuz var. Bu komisyonu tamamlayacak yeni bir komisyon olacak" dedi. 

PARTİLER ORTAK ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU 

Art arda yaşanan ve Türkiye'yi  sarsan okul saldırılarının ardından TBM'de grubu bulunan siyasi partilerin grup başkanvekilleri, artan şiddet olayları, bireysel silahlanma ve eğitim kurumlarındaki güvenlik açıklarına dikkat çekerek, çocukların korunması ve benzer olayların önlenmesi için acil ve kapsamlı adımlar atılması gerektiği konusunda ortak çağrıda bulunmuştu.

Yeni Yol Grubu, İYİ Parti, DEM Parti, MHP ve AK Parti adına açıklama yapan grup başkanvekilleri ortak çağrıda okullarda güvelik önlemlerinin acilen alınması gerektiğine vurgu yapmıştı.

Kahramanmaraş'taki okul saldırısında can kaybı 9'a yükseldi

Kahramanmaraş'taki okul saldırısında can kaybı 9'a yükseldi
Erdoğan'dan Kahramanmaraş'taki okul saldırısına ilişkin başsağlığı mesajı

Okul saldırısıyla ilgili Erdoğan'dan ilk açıklama geldi
Kahramanmaraş'taki okul saldırganının babasının ardından annesi de gözaltına alındı

Saldırganın emniyet müdürü babasının ardından annesi de gözaltında
Haberler.com
500

Kahramanmaraş'taki okul saldırısı sonrası Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama

Okul saldırısı sonrası Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ilk açıklama
Huzur Partisi'nin Karlıova ilçe başkanı olay oldu

Adı sanı duyulmayan partinin ilçe başkanına bakın! Yorumlar bomba
81 ile özel genelge! Bakan Gürlek'ten 'Sonuna kadar gidilsin' talimatı

Yuvaları yıkan meseleye Bakan Gürlek el attı: 81 ile genelge gönderdim
Kahramanmaraş'ta okula saldırı: 9 ölü, 13 yaralı

Bir okul saldırısı da Maraş'ta! Ölü ve yaralılar var
Kahramanmaraş'taki okul saldırısı sonrası Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama

Okul saldırısı sonrası Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ilk açıklama
Markette infial yaratan görüntü! Savunması olaydan daha skandal

Markette infial yaratan görüntü! Savunması olaydan daha skandal
'Sıkıldım' diyerek eşinden boşanan Hanife, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı

"Sıkıldım" diyerek boşanmıştı, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı