AKÜ Mezuniyet Törenlerinin 2. Gününde Bin 265 Öğrencisini Geleceğe Uğurladı

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) 2020-2021 Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu (MYO) mezuniyetleri gerçekleştirildi.

AKÜ ANS Kampüsü Spor Bilimleri Fakültesi Stadyumunda gerçekleşen törende; Spor Bilimleri Fakültesi, Devlet Konservatuvarı, Afyon MYO, Bayat MYO, Dinar MYO, İscehisar MYO, Sinanpaşa MYO, Sultandağı MYO ve Şuhut MYO'dan bin 265 öğrenci kep attı.

Törene İscehisar Kaymakamı Uğur Kapar, Bayat Belediye Başkanı Halil İbrahim Bodur, İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin, Sultandağı Belediye Başkanı Mehmet Aldırmaz, AKÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Peker, Prof. Dr. Yılmaz Yalçın, Spor Bilimleri Fakültesi (SBF) Dekanı Prof. Dr. Yücel Ocak, Devlet Konservatuvarı Müdürü Doç. Dr. Çağhan Adar, Afyon Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Tayfun Uygunoğlu, Bayat MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Zelkif Polat, Dinar MYO Müdürü Doç. Dr. Ender Baykut, İscehisar MYO Müdürü Prof. Dr. Çağlar Özkaymak, Sultandağı MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hakan Terzi, Şuhut MYO Müdürü Prof. Dr. İsmail Küçükkurt, AKÜ öğretim elemanları ve idari personelleri ile mezun öğrenciler ve aileleri katıldı.

"Kocatepe Rüzgarını Ülkenin Her Köşesine Taşıyacağız"

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından Devlet Konservatuvarı müzik dinletisi ve Spor Bilimleri Fakültesi halk oyunları gösterisi ile devam eden mezuniyet töreninin açış konuşmasını mezuniyete katılan öğrenciler içerisinde en yüksek ortalamayla mezun olan Devlet Konservatuvarı öğrencisi Engin Çatal yaptı. Yorucu olduğu kadar bir o kadar keyifli eğitim sürecini geride bıraktıklarını söyleyen Çatal, "Hayata yeni bir başlangıç yaptığımız bu güzel şehirde ve üniversitemizde en güzel günleri yaşamanın verdiği mutluluğu, en samimi dostlukların yüzümüzde bıraktığı tebessümü her zaman içimizde hissedeceğiz. Bu süreçte bizler için çizdikleri her çizgi, söyledikleri her kelime ve gösterdikleri ilgi için tüm öğretim elemanlarımıza minnettarız. Öğrendiğimiz her şey için üzerimizde emeği olan bütün hocalarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diye konuştu. Çatal, sözlerine şöyle devam etti:

"Değerli ailelerimiz, bizler sizden aldığımız destekle hayatımızdaki en büyük hedeflerden birine ulaşarak mezun oluyoruz. Emeklerinizin karşılığı olarak bugünkü haklı gururu sizlere yaşatıyor ve sizinle beraber bizler de yaşıyoruz. Buraya kadar gelerek bizleri bir kez daha gururlandırdığınız için hepinize teşekkür ediyor ve fedakarlığınızı saygıyla selamlıyorum. Bu kutsal topraklarda Kocatepe rüzgarını ciğerlerine dolduran bizler; yani "Kocatepeliler", ülkenin her köşesine bu rüzgarı taşıyacak ve büyük Kocatepe ailesini "öğreten ve üreten bireyler" olarak gururla temsil edeceğiz. Tarihin yazıldığı "Kocatepe"de, özgürlük ve bağımsızlık ateşini yakan bir milletin evlatları olarak sorumluluklarımızın bilincinde, aynı azim ve hırsla geleceğimizi yazmaya devam edeceğiz. "

AKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yılmaz Yalçın ise Afyon Kocatepe Üniversitesinden bugünkü törende bulunan toplam bin 265 öğrenciye temsili diploma vereceklerini ifade etti. Törende 3 teşekkürünün olduğunu belirten Yalçın, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu vesile ile bu salgın şartlarında bahane uydurmadan, yeni sürece ayak uydurarak, gece gündüz çalışarak öğrencilerimizi yetiştirmeye gayret eden bütün bilgi ve birikimlerini aktaran değerli akademisyenlerimize ve her türlü desteği sağlayan idari personelimize teşekkür ediyorum. Saygıdeğer anne ve babalar bir teşekkürü siz hak ediyorsunuz. İki ya da dört sene önce gözünüzden sakındığınız evlatlarınızı bizlere emanet ettiniz. Biz de onları evlatlarımız bilerek her türlü gayreti gösterip en iyi şekilde yetişmeleri için çaba sarf ettik; bunu da başardığımızı düşünüyorum. Sizler her türlü fedakarlığı göstererek belki kendi önceliklerinizi geride bırakıp kendi evlatlarınızı önceleyerek fedakarlıkta bulundunuz. Bu fedakarlığın karşılığında bugün yetişkin, yetkin ve saygılı, vatanını ve milletini seven bireyleri karşınızda görüyorsunuz. Sizlere de canı gönülden teşekkür ediyorum. Son teşekkürüm de öğrencilerimize. Üniversitemize geldiğiniz zaman belli bir birikiminiz vardı. Mesleki açıdan hocalarınızın size aktardığı bilgiler doğrultusunda kendinizi geliştirdiniz ve yetkin hale geldiniz. Vereceğimiz diploma bunun da bir nişanesidir ama burada bitmiyor. Asıl iş bundan sonra başlıyor. İlk aşamada size düşecek iki şey gözüküyor ki, bunların ilki bir aile, ikincisi iş kurmaktır. Bu konuda öncelik size ait. Bu ikisini gerçekleştirirken aileniz yanınızda olacak. Biz de her zaman destekçiniz olacağız ve sizleri yetkin olarak alanınızda en iyi yerlerde göreceğimize eminiz. Sizlerin ülkenize nasıl faydalı olabilirim çabası içerisinde olacağınıza inanıyoruz. Sizler de kendinize güvenin; çünkü biz ve aileleriniz sizlere güveniyoruz. Geçmiş günleriniz geride kaldı. Gelecek günleriniz geçmiş günlerinizden daha iyi olsun. Mutlu ve başarılı olun; sağlıcakla kalın. "

Tören, dereceye giren öğrencilere ödüllerinin ve mezun olan öğrencilerin temsili diplomalarının verilmesinin ardından mezun öğrencilerin kep atmasıyla sona erdi.

