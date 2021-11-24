Akşener: "Yaşadığımız bu kriz Türkiye iktisat tarihine devlet krizi olarak geçecektir"
AA / Osman Baytürk - Haberler | Güncel
İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması Salondan ve katılımcılardan görüntü TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu.
İyi Parti Tbmm Grup Toplantısı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması
Salondan ve katılımcılardan görüntü TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu. (4)