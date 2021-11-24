Akşener: "Yaşadığımız bu kriz Türkiye iktisat tarihine devlet krizi olarak geçecektir" - Haberler
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Akşener: "Yaşadığımız bu kriz Türkiye iktisat tarihine devlet krizi olarak geçecektir"

AA / Osman Baytürk - Haberler | Güncel

İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması Salondan ve katılımcılardan görüntü TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu.

İyi Parti Tbmm Grup Toplantısı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması

Salondan ve katılımcılardan görüntü TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu. (4)

Akşener: Yaşadığımız bu kriz Türkiye iktisat tarihine devlet krizi olarak geçecektir

Akşener: Yaşadığımız bu kriz Türkiye iktisat tarihine devlet krizi olarak geçecektir

Akşener: Yaşadığımız bu kriz Türkiye iktisat tarihine devlet krizi olarak geçecektir

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AA / Osman Baytürk - Son Dakika Haberleri

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