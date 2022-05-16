Aksa Haberleri - Aksa Haber - Haberler

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Aksa haber, Aksa son dakika haberleri ve gelişmeleri.
Son dakika haber: İsrail askerlerinin Batı Şeria'da yaraladığı Filistinli hayatını kaybetti
Fanatik Yahudiler, Nekbe'nin (Büyük Felaket) yıl dönümünde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi
Hamas: Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya baskın çağrıları tehlikeli bir tırmanıştır
İsrail'in öldürdüğü Filistinli kadın gazetecinin cenazesine on binlerce kişi katıldı (3)
İsrail güçleri tarafından öldürülen Al Jazeera muhabirinin anısına Gazze'de duvar resmi yapıldı
İsrail'de saldırı düzenledikleri öne sürülen Filistinlilerin yakınlarına "Kudüs'e giriş" yasağı
İsrail Parlamentosu "hükümetten güvenoyunu geri çekme" talepleriyle yaz dönemine giriyor
İsrail, baltayla düzenlenen saldırının şüphelilerinin yakalandığını duyurdu, operasyonda bir Filistinli öldürüldü
Son dakika haber: İsrail: "Kudüs ve Mescid-i Aksa'yla ilgili tüm kararlar İsrail tarafından alınacak"
İsrail güçleri, 3 İsraillinin öldürüldüğü Elad saldırısının faillerini yakaladı (2)
İzzeddin el-Kassam Tugayları, Hamas liderine ölüm çağrıları konusunda İsrail'i uyardı
Çinli Tren Üreticisi Arjantin'in Jujuy Eyaleti İçin Yeni Enerjili Hafif Raylı Tren Üretecek
İsrail güçleri, "Batı Şeria'daki yerleşim birimi ve Aksa protestolarına" müdahale etti
İsrail-Filistin: İsrail polisi dün geceki baltalı saldırıyı gerçekleştirenleri arıyor
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, 3. Uluslararası Model OIC Liseler Zirvesi'nde konuştu (1)
Al Jazeera, Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın içerisinde yer alan Kıble Camii'nde iki adet ev yapımı patlayıcı bulunduğunu bildirerek, İsrail...
Kumbaralarında biriktirdikleri bisiklet paralarını inşaatı devam eden camiye bağışladılar
Hamas'tan fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya olası baskınının sonuçları konusunda uyarı
İsrail polisi, cumhurbaşkanının konuşması için Mescid-i Aksa'da yatsı ezanına engel oldu
DERLEME- Arap ülkelerindeki milyonlarca Müslüman bayram namazında Mescid-i Aksa'yı unutmadı
İsrail, Batı Şeria'dan gelen Filistinlilere geçiş noktalarını 3 günlüğüne kapatıyor
Son dakika haberi | Hamas'ın Gazze lideri, İsrail'in ihlallerinin bölgesel dini savaşa neden olacağını söyledi (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı: (1)
Kudüs'e geçiş izni alamayan Filistinli gençler, Ayrım Duvarı'nı aşarak Aksa'ya ulaştı
Gönüllüler, Mescid-i Aksa'da ibadet edenleri sıcaktan korumak için üzerlerine su sıktı
Batı Şeria'daki Filistinliler tüm zorluklara rağmen Mescid-i Aksa'ya gelmenin sevincini yaşıyor
Şanlıurfa'da 200 kişilik grubun şeriat çağrısı yaptığı video tartışma yarattı! Valilik'ten açıklama geldi
Ürdün Kralı, Kudüs'te ibadet edenlere yönelik kısıtlamaların "kabul edilemeyeceğini" belirtti (2)
Mescid-i Aksa nerede? Mescid-i Aksa nedir? Mescid-i Aksa tarihi! Mescid-i Aksa hangi ülkede?
Miraç Kandili ne zaman? Bugün kandil mi? Miraç Kandili gecesi ve günü ne zaman? 2021 Bugün Miraç Kandili gecesi mi?