Aksa Haberleri - Aksa Haber - Haberler

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AKSA

Aksa haber, Aksa son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Aksa Akrilik'e Hezarfen projesinden 2 ödül

Aksa Akrilik'e Hezarfen projesinden 2 ödül

Aksa - 58 Dakika Önce
Son dakika haber: İsrail askerlerinin Batı Şeria'da yaraladığı Filistinli hayatını kaybetti

Son dakika haber: İsrail askerlerinin Batı Şeria'da yaraladığı Filistinli hayatını kaybetti

Aksa - Dün 13:21
Fanatik Yahudiler, Nekbe'nin (Büyük Felaket) yıl dönümünde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

Fanatik Yahudiler, Nekbe'nin (Büyük Felaket) yıl dönümünde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

Aksa - Dün 09:55
Hamas: Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya baskın çağrıları tehlikeli bir tırmanıştır

Hamas: Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya baskın çağrıları tehlikeli bir tırmanıştır

Aksa - 14.05.2022
Ramazanda Mescid-i Aksa'da yaralanan genç hayatını kaybetti

Ramazanda Mescid-i Aksa'da yaralanan genç hayatını kaybetti

Aksa - 14.05.2022
Biden ve Ürdün Kralı 2. Abdullah Filistin'de artan gerilimi görüştü

Biden ve Ürdün Kralı 2. Abdullah Filistin'de artan gerilimi görüştü

Aksa - 13.05.2022
KKTC Başbakanı Üstel, Türkiye'den nakit akışının bugün başlayacağını duyurdu

KKTC Başbakanı Üstel, Türkiye'den nakit akışının bugün başlayacağını duyurdu

Aksa - 13.05.2022
8.si gerçekleşen KADEM'in bu yılki teması: 'Kadın ve Mekân'

8.si gerçekleşen KADEM'in bu yılki teması: 'Kadın ve Mekân'

Aksa - 13.05.2022
İsrail'in öldürdüğü Filistinli kadın gazetecinin cenazesine on binlerce kişi katıldı (3)

İsrail'in öldürdüğü Filistinli kadın gazetecinin cenazesine on binlerce kişi katıldı (3)

Aksa - 13.05.2022
Mescid-i Aksa'yı savunan Hristiyan bir gazeteci: Şirin Ebu Akile

Mescid-i Aksa'yı savunan Hristiyan bir gazeteci: Şirin Ebu Akile

Aksa - 13.05.2022
İsrail güçleri tarafından öldürülen Al Jazeera muhabirinin anısına Gazze'de duvar resmi yapıldı

İsrail güçleri tarafından öldürülen Al Jazeera muhabirinin anısına Gazze'de duvar resmi yapıldı

Aksa - 12.05.2022
Al Jazeera muhabiri Ebu Akile'nin resmi duvara çizildi

Al Jazeera muhabiri Ebu Akile'nin resmi duvara çizildi

Aksa - 12.05.2022
Son dakika: İsrail güçleri, 1 Filistinliyi gözaltına aldı

Son dakika: İsrail güçleri, 1 Filistinliyi gözaltına aldı

Aksa - 11.05.2022
İsrail polisi: Kudüs'te saldırıda bulunan bir şüpheli etkisiz hale getirildi

İsrail polisi: Kudüs'te saldırıda bulunan bir şüpheli etkisiz hale getirildi

Aksa - 11.05.2022

Asırlık okulda kurulan müzede tarihin izleri sergilendi
İsrail polisi: Kudüs'te saldırıda bulunan bir şüpheli etkisiz hale getirildi

İsrail polisi: Kudüs'te saldırıda bulunan bir şüpheli etkisiz hale getirildi

Aksa - 11.05.2022
İsrail'de saldırı düzenledikleri öne sürülen Filistinlilerin yakınlarına 'Kudüs'e giriş' yasağı

İsrail'de saldırı düzenledikleri öne sürülen Filistinlilerin yakınlarına "Kudüs'e giriş" yasağı

Aksa - 10.05.2022
Bilecik'te İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü kurulacak

Bilecik'te İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü kurulacak

Aksa - 10.05.2022
Aksa Akrilik, ilk çeyrekte cirosunu yüzde 197 artırdı

Aksa Akrilik, ilk çeyrekte cirosunu yüzde 197 artırdı

Aksa - 10.05.2022
İsrail Parlamentosu 'hükümetten güvenoyunu geri çekme' talepleriyle yaz dönemine giriyor

İsrail Parlamentosu "hükümetten güvenoyunu geri çekme" talepleriyle yaz dönemine giriyor

Aksa - 09.05.2022
İsrail, baltayla düzenlenen saldırının şüphelilerinin yakalandığını duyurdu, operasyonda bir Filistinli öldürüldü

İsrail, baltayla düzenlenen saldırının şüphelilerinin yakalandığını duyurdu, operasyonda bir Filistinli öldürüldü

Aksa - 09.05.2022
Ürdün'den Bennett'in Kudüs ve Mescid-i Aksa'yla ilgili açıklamasına tepki

Ürdün'den Bennett'in Kudüs ve Mescid-i Aksa'yla ilgili açıklamasına tepki

Aksa - 09.05.2022
Filistinli sanatçılar, kumlarla bayraklı Filistin haritası yaparak Nekbe'yi andı

Filistinli sanatçılar, kumlarla bayraklı Filistin haritası yaparak Nekbe'yi andı

Aksa - 08.05.2022
Son Dakika | İsrail polisi Filistinli genci vurdu

Son Dakika | İsrail polisi Filistinli genci vurdu

Aksa - 08.05.2022
Filistin: 'Kudüs, işgal altındaki Filistin topraklarının parçasıdır'

Filistin: "Kudüs, işgal altındaki Filistin topraklarının parçasıdır"

Aksa - 08.05.2022
Son dakika haber: İsrail: 'Kudüs ve Mescid-i Aksa'yla ilgili tüm kararlar İsrail tarafından alınacak'

Son dakika haber: İsrail: "Kudüs ve Mescid-i Aksa'yla ilgili tüm kararlar İsrail tarafından alınacak"

Aksa - 08.05.2022
İsrail güçleri, 3 İsraillinin öldürüldüğü Elad saldırısının faillerini yakaladı (2)

İsrail güçleri, 3 İsraillinin öldürüldüğü Elad saldırısının faillerini yakaladı (2)

Aksa - 08.05.2022
Haftanın tarihine bakış

Haftanın tarihine bakış

Aksa - 08.05.2022
İzzeddin el-Kassam Tugayları, Hamas liderine ölüm çağrıları konusunda İsrail'i uyardı

İzzeddin el-Kassam Tugayları, Hamas liderine ölüm çağrıları konusunda İsrail'i uyardı

Aksa - 07.05.2022
Çinli Tren Üreticisi Arjantin'in Jujuy Eyaleti İçin Yeni Enerjili Hafif Raylı Tren Üretecek

Çinli Tren Üreticisi Arjantin'in Jujuy Eyaleti İçin Yeni Enerjili Hafif Raylı Tren Üretecek

Aksa - 07.05.2022
İsrail askerleri Batı Şeria'da 1 Filistinliyi ağır yaraladı

İsrail askerleri Batı Şeria'da 1 Filistinliyi ağır yaraladı

Aksa - 07.05.2022
İsrail güçleri, 'Batı Şeria'daki yerleşim birimi ve Aksa protestolarına' müdahale etti

İsrail güçleri, "Batı Şeria'daki yerleşim birimi ve Aksa protestolarına" müdahale etti

Aksa - 06.05.2022
Yemen'de yüzlerce kişi Mescid-i Aksa'ya düzenlenen baskınları protesto etti

Yemen'de yüzlerce kişi Mescid-i Aksa'ya düzenlenen baskınları protesto etti

Aksa - 06.05.2022
İsrail-Filistin: İsrail polisi dün geceki baltalı saldırıyı gerçekleştirenleri arıyor

İsrail-Filistin: İsrail polisi dün geceki baltalı saldırıyı gerçekleştirenleri arıyor

Aksa - 06.05.2022
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, 3. Uluslararası Model OIC Liseler Zirvesi'nde konuştu (1)

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, 3. Uluslararası Model OIC Liseler Zirvesi'nde konuştu (1)

Aksa - 06.05.2022
Mescid-i Aksa'daki bomba ihbarı asılsız çıktı

Mescid-i Aksa'daki bomba ihbarı asılsız çıktı

Aksa - 06.05.2022
Mescid-i Aksa'da 'patlayıcı madde bulunduğu' iddiası asılsız çıktı

Mescid-i Aksa'da "patlayıcı madde bulunduğu" iddiası asılsız çıktı

Aksa - 06.05.2022
Al Jazeera, Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın içerisinde yer alan Kıble Camii'nde iki adet ev yapımı patlayıcı bulunduğunu bildirerek, İsrail...

Al Jazeera, Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın içerisinde yer alan Kıble Camii'nde iki adet ev yapımı patlayıcı bulunduğunu bildirerek, İsrail...

Aksa - 06.05.2022
Filistinli Alimler Birliğinden 'Mescid-i Aksa'ya destek' çağrısı

Filistinli Alimler Birliğinden "Mescid-i Aksa'ya destek" çağrısı

Aksa - 05.05.2022
Kuveyt ve Katar, fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınlarına tepki gösterdi

Kuveyt ve Katar, fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınlarına tepki gösterdi

Aksa - 05.05.2022
Filistin: Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlar sükûnet çabalarına saygısızlıktır

Filistin: Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlar sükûnet çabalarına saygısızlıktır

Aksa - 05.05.2022
Kumbaralarında biriktirdikleri bisiklet paralarını inşaatı devam eden camiye bağışladılar

Kumbaralarında biriktirdikleri bisiklet paralarını inşaatı devam eden camiye bağışladılar

Aksa - 05.05.2022
Ürdün İsrail'i Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınları durdurmaya çağırdı

Ürdün İsrail'i Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınları durdurmaya çağırdı

Aksa - 05.05.2022
Yahudi yerleşimcilerden Mescid-i Aksa'da bayrak provakasyonu

Yahudi yerleşimcilerden Mescid-i Aksa'da bayrak provakasyonu

Aksa - 05.05.2022
ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 5 Mayıs 2022

ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 5 Mayıs 2022

Aksa - 05.05.2022
Son dakika haber... İsrail polisi Aksa'da 50 civarında Filistinliyi gözaltına aldı

Son dakika haber... İsrail polisi Aksa'da 50 civarında Filistinliyi gözaltına aldı

Aksa - 05.05.2022
İsrail Başbakanı Bennett'e 'anma gününde' protesto

İsrail Başbakanı Bennett'e "anma gününde" protesto

Aksa - 04.05.2022
Hamas'tan fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya olası baskınının sonuçları konusunda uyarı

Hamas'tan fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya olası baskınının sonuçları konusunda uyarı

Aksa - 04.05.2022
Filistin BM'yi gerilimi tırmandıran İsrail'e baskı uygulamaya çağırdı

Filistin BM'yi gerilimi tırmandıran İsrail'e baskı uygulamaya çağırdı

Aksa - 04.05.2022
3 Mayıs 2022 Haberleri

3 Mayıs 2022 Haberleri

Aksa - 04.05.2022
İsrail polisi, cumhurbaşkanının konuşması için Mescid-i Aksa'da yatsı ezanına engel oldu

İsrail polisi, cumhurbaşkanının konuşması için Mescid-i Aksa'da yatsı ezanına engel oldu

Aksa - 03.05.2022
Fanatik Yahudi gruptan Mescid-i Aksa'ya baskın çağrısı

Fanatik Yahudi gruptan Mescid-i Aksa'ya baskın çağrısı

Aksa - 03.05.2022
Mescid-i Aksa'da 200 bin kişi bayram namazı kıldı

Mescid-i Aksa'da 200 bin kişi bayram namazı kıldı

Aksa - 03.05.2022
Arjantin'de bayram namazı kılındı

Arjantin'de bayram namazı kılındı

Aksa - 02.05.2022
Cezayir'deki camilerde Mescid-i Aksa'ya destek çağrıları yapıldı

Cezayir'deki camilerde Mescid-i Aksa'ya destek çağrıları yapıldı

Aksa - 02.05.2022
DERLEME- Arap ülkelerindeki milyonlarca Müslüman bayram namazında Mescid-i Aksa'yı unutmadı

DERLEME- Arap ülkelerindeki milyonlarca Müslüman bayram namazında Mescid-i Aksa'yı unutmadı

Aksa - 02.05.2022
Fas'ta bayram namazı camilerde ve meydanlarda kılındı

Fas'ta bayram namazı camilerde ve meydanlarda kılındı

Aksa - 02.05.2022
Btp Genel Başkanı Hüseyin Baş: 'Ülke Olarak Buruk Bir Bayram Daha Yaşıyoruz'

Btp Genel Başkanı Hüseyin Baş: "Ülke Olarak Buruk Bir Bayram Daha Yaşıyoruz"

Aksa - 02.05.2022
Mescid-i Aksa'da 200 bin kişi bayram namazı kıldı

Mescid-i Aksa'da 200 bin kişi bayram namazı kıldı

Aksa - 02.05.2022
Ürdün'de bayram namazında 'Kudüs'e destek' vurgusu yapıldı

Ürdün'de bayram namazında "Kudüs'e destek" vurgusu yapıldı

Aksa - 02.05.2022
Mescid-i Aksa'da Kadir Gecesi

Mescid-i Aksa'da Kadir Gecesi

Aksa - 02.05.2022
Karamollaoğlu Ramazan ayını huzur içinde tamamladık

Karamollaoğlu Ramazan ayını huzur içinde tamamladık

Aksa - 02.05.2022
Mescid-i Aksa'da 200 bin kişi bayram namazını kıldı

Mescid-i Aksa'da 200 bin kişi bayram namazını kıldı

Aksa - 02.05.2022
İsrail, Batı Şeria'dan gelen Filistinlilere geçiş noktalarını 3 günlüğüne kapatıyor

İsrail, Batı Şeria'dan gelen Filistinlilere geçiş noktalarını 3 günlüğüne kapatıyor

Aksa - 01.05.2022
Eski Şehir'in çarşıları Ramazan Bayramı hazırlıklarıyla hareketlendi

Eski Şehir'in çarşıları Ramazan Bayramı hazırlıklarıyla hareketlendi

Aksa - 01.05.2022
Son dakika haberi | Hamas'ın Gazze lideri, İsrail'in ihlallerinin bölgesel dini savaşa neden olacağını söyledi (2)

Son dakika haberi | Hamas'ın Gazze lideri, İsrail'in ihlallerinin bölgesel dini savaşa neden olacağını söyledi (2)

Aksa - 30.04.2022
İsrail, Batı Şeria'da silahlı saldırı düzenleyen iki kişiyi yakaladığını açıkladı

İsrail, Batı Şeria'da silahlı saldırı düzenleyen iki kişiyi yakaladığını açıkladı

Aksa - 30.04.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı: (1)

Aksa - 30.04.2022
Filistin'de bir İsraillinin öldüğü saldırıyı Fetih'in silahlı kanadı üstlendi

Filistin'de bir İsraillinin öldüğü saldırıyı Fetih'in silahlı kanadı üstlendi

Aksa - 30.04.2022
Dünya Kudüs Günü'nde İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde eylem

Dünya Kudüs Günü'nde İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde eylem

Aksa - 30.04.2022
BM Genel Sekreteri ile Ürdün Dışişleri Bakanı Mescid-i Aksa'daki gerilimi görüştü

BM Genel Sekreteri ile Ürdün Dışişleri Bakanı Mescid-i Aksa'daki gerilimi görüştü

Aksa - 29.04.2022
Kudüs'e geçiş izni alamayan Filistinli gençler, Ayrım Duvarı'nı aşarak Aksa'ya ulaştı

Kudüs'e geçiş izni alamayan Filistinli gençler, Ayrım Duvarı'nı aşarak Aksa'ya ulaştı

Aksa - 29.04.2022
Gazze Şeridi'nde Dünya Kudüs Günü dolayısıyla yürüyüş

Gazze Şeridi'nde Dünya Kudüs Günü dolayısıyla yürüyüş

Aksa - 29.04.2022
Fas'ta Dünya Kudüs Günü'nde İsrail protesto edildi

Fas'ta Dünya Kudüs Günü'nde İsrail protesto edildi

Aksa - 29.04.2022
Mescid-i Aksa ramazanda dünyanın dört bir yanından Müslümanları ağırladı (2)

Mescid-i Aksa ramazanda dünyanın dört bir yanından Müslümanları ağırladı (2)

Aksa - 29.04.2022
Amerikalı aile İsrail'in Ben Gurion Havalimanı'na patlamamış top mermisiyle geldi

Amerikalı aile İsrail'in Ben Gurion Havalimanı'na patlamamış top mermisiyle geldi

Aksa - 29.04.2022
Tunceli'de İtfaiyenin Elektriği Kesilmeye Çalışıldı

Tunceli'de İtfaiyenin Elektriği Kesilmeye Çalışıldı

Aksa - 29.04.2022
Cizre'de 'Dünya Kudüs Günü' etkinliği

Cizre'de "Dünya Kudüs Günü" etkinliği

Aksa - 29.04.2022
Ramazan ayının son cumasında 160 bin kişi Mescid-i Aksa'da toplandı

Ramazan ayının son cumasında 160 bin kişi Mescid-i Aksa'da toplandı

Aksa - 29.04.2022
Gaziantep, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da 'Dünya Kudüs Günü' etkinliği(2)

Gaziantep, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da "Dünya Kudüs Günü" etkinliği(2)

Aksa - 29.04.2022
Cizre'de İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırıları protesto edildi

Cizre'de İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırıları protesto edildi

Aksa - 29.04.2022
Gönüllüler, Mescid-i Aksa'da ibadet edenleri sıcaktan korumak için üzerlerine su sıktı

Gönüllüler, Mescid-i Aksa'da ibadet edenleri sıcaktan korumak için üzerlerine su sıktı

Aksa - 29.04.2022
Batı Şeria'daki Filistinliler tüm zorluklara rağmen Mescid-i Aksa'ya gelmenin sevincini yaşıyor

Batı Şeria'daki Filistinliler tüm zorluklara rağmen Mescid-i Aksa'ya gelmenin sevincini yaşıyor

Aksa - 29.04.2022
Mescid-i Aksa'nın Osmanlı döneminde belirlenen statükosu hala geçerli mi?

Mescid-i Aksa'nın Osmanlı döneminde belirlenen statükosu hala geçerli mi?

Aksa - 29.04.2022
BEYTÜLLAHİM - Ramazan ayının son cuma namazı için Batı Şeria'dan Kudüs'e geçişler

BEYTÜLLAHİM - Ramazan ayının son cuma namazı için Batı Şeria'dan Kudüs'e geçişler

Aksa - 29.04.2022
Mescid-i Aksa ramazanda dünyanın dört bir yanından Müslümanları ağırladı

Mescid-i Aksa ramazanda dünyanın dört bir yanından Müslümanları ağırladı

Aksa - 29.04.2022
İsrail güçlerinin saldırısında 42 kişi yaralandı

İsrail güçlerinin saldırısında 42 kişi yaralandı

Aksa - 29.04.2022
'Bir Duvar İki Din' belgeseli Kudüs'e ışık tutacak

'Bir Duvar İki Din' belgeseli Kudüs'e ışık tutacak

Aksa - 29.04.2022
Son dakika haber: İsrail polisi, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi (4)

Son dakika haber: İsrail polisi, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi (4)

Aksa - 29.04.2022
ŞANLIURFA'DA 'ŞERİAT' ÇAĞRISINA SORUŞTURMA

ŞANLIURFA'DA 'ŞERİAT' ÇAĞRISINA SORUŞTURMA

Aksa - 29.04.2022
Şanlıurfa'da 'şeriat' çağrısına soruşturma

Şanlıurfa'da 'şeriat' çağrısına soruşturma

Aksa - 29.04.2022
Şanlıurfa'da 200 kişilik grubun şeriat çağrısı yaptığı video tartışma yarattı! Valilik'ten açıklama geldi

Şanlıurfa'da 200 kişilik grubun şeriat çağrısı yaptığı video tartışma yarattı! Valilik'ten açıklama geldi

Aksa - 28.04.2022
Kudüs'te bir ramazan geleneği: Mescid-i Aksa'da kurulan itikaf çadırları

Kudüs'te bir ramazan geleneği: Mescid-i Aksa'da kurulan itikaf çadırları

Aksa - 28.04.2022
Mescid-i Aksa'da Kadir Gecesi

Mescid-i Aksa'da Kadir Gecesi

Aksa - 28.04.2022
TİKA'dan Doğu Kudüs'te Filistinlilere hizmet veren hastaneye ilaç yardımı

TİKA'dan Doğu Kudüs'te Filistinlilere hizmet veren hastaneye ilaç yardımı

Aksa - 28.04.2022
Filistinli Ailenin Ölümünü Düğünde Kutlayan 7 İsrailli Suçlu Bulundu

Filistinli Ailenin Ölümünü Düğünde Kutlayan 7 İsrailli Suçlu Bulundu

Aksa - 28.04.2022
Tomarza'da kandil gecesi camileri dolduran çocuklara hediye

Tomarza'da kandil gecesi camileri dolduran çocuklara hediye

Aksa - 28.04.2022
Ürdün Kralı, Kudüs'te ibadet edenlere yönelik kısıtlamaların 'kabul edilemeyeceğini' belirtti (2)

Ürdün Kralı, Kudüs'te ibadet edenlere yönelik kısıtlamaların "kabul edilemeyeceğini" belirtti (2)

Aksa - 28.04.2022
100 bin Esenlerli Kadir Gecesi'nde buluştu

100 bin Esenlerli Kadir Gecesi'nde buluştu

Aksa - 28.04.2022
Mescid-i Aksa nerede? Mescid-i Aksa nedir? Mescid-i Aksa tarihi! Mescid-i Aksa hangi ülkede?

Mescid-i Aksa nerede? Mescid-i Aksa nedir? Mescid-i Aksa tarihi! Mescid-i Aksa hangi ülkede?

Aksa - 25.04.2022
Miraç Kandili ne zaman? Bugün kandil mi? Miraç Kandili gecesi ve günü ne zaman? 2021 Bugün Miraç Kandili gecesi mi?

Miraç Kandili ne zaman? Bugün kandil mi? Miraç Kandili gecesi ve günü ne zaman? 2021 Bugün Miraç Kandili gecesi mi?

Aksa - 05.03.2021
AKSA
Türkiye’nin köklü sanayi gruplarından Akkök Holding’e bağlı olan Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş.,1968 yılında Türkiye’nin akrilik elyaf ihtiyacını karşılamak üzere Yalova’da kurulmuş ve 1971 yılında 5000 ton/yıl kapasiteyle üretime başlamıştır. Aksa, bugün 5 kıtada, 50’den fazla ülkede 300’e yakın müşterisi bulunan bir dünya devidir. 1200’den fazla çalışana sahip olan Aksa, 502 bin metrekarelik alanı ve 315.000 ton/yıl kapasitesi ile de dünyadaki en büyük, Türkiye’deki tek akrilik elyaf üreticisidir.
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