Aksa Haberleri - Aksa Haber - Haberler

Son dakika haber: İsrail: "Kudüs ve Mescid-i Aksa'yla ilgili tüm kararlar İsrail tarafından alınacak"

AKSA

Türkiye’nin köklü sanayi gruplarından Akkök Holding’e bağlı olan Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş.,1968 yılında Türkiye’nin akrilik elyaf ihtiyacını karşılamak üzere Yalova’da kurulmuş ve 1971 yılında 5000 ton/yıl kapasiteyle üretime başlamıştır. Aksa, bugün 5 kıtada, 50’den fazla ülkede 300’e yakın müşterisi bulunan bir dünya devidir. 1200’den fazla çalışana sahip olan Aksa, 502 bin metrekarelik alanı ve 315.000 ton/yıl kapasitesi ile de dünyadaki en büyük, Türkiye’deki tek akrilik elyaf üreticisidir.