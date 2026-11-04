AK Parti Manisa İl Başkanlığı 4 ilçede yeni ilçe başkanlarını atadı

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AK Parti Manisa İl Başkanlığı, Ahmetli, Demirci, Akhisar ve Selendi ilçe başkanlıklarına yeni atamalar yapıldığını açıkladı.

AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut, yaptığı açıklamada, Genel Merkez Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş'ün tensipleriyle 4 ilçede yeni atamaların tamamlandığını bildirdi. Karar doğrultusunda, Ahmetli İlçe Başkanlığına Tuncay Özel, Demirci İlçe Başkanlığına Fatma Tutan, Akhisar İlçe Başkanlığına Remzi Şekerci ve Selendi İlçe Başkanlığına Mustafa İzci atandı. Görevi devreden ilçe başkanları Fatih Alp, Nurullah Akgün, İsmail Ahmet Sözcüer ve Şafak Aydoğuş'a çalışmalarından dolayı teşekkür eden Turgut, "Yeni görevlendirilen ilçe başkanlarımıza muvaffakiyetler diliyor; tevazu, samimiyet ve gayretle 'durmak yok yola devam' diyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı