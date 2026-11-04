Emirdağ Müftülüğü, üniversite öğrencilerine tanışma ve kaynaşma programı düzenledi

Emirdağ Müftülüğü, üniversite öğrencilerine tanışma ve kaynaşma programı düzenlediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Emirdağ Müftülüğü, Emirdağ Diyanet Gençlik Merkezi'nde üniversite öğrencilerine tanışma ve kaynaşma programı düzenledi. Programda merkez tanıtıldı, kültürel ve sosyal faaliyetler anlatıldı ve öğrencilere ikram yapıldı.
Emirdağ Diyanet Gençlik Merkezi'nde üniversite öğrencilerine yönelik 'tanışma ve kaynaşma programı' düzenlendi.
Emirdağ Müftülüğü tarafından düzenlenen programda; üniversite öğrencileri, Emirdağ Diyanet Gençlik Merkezi'nde 'tanışma ve kaynaşma programında buluştular. Emirdağ Müftülüğü'nde görev yapan Vaiz Faik Kökçek ve Manevi Danışman Ali İhsan Akar ile Yusuf İçel'in katılımıyla gerçekleştirilen programda; 'üniversite öğrencilerine Diyanet Gençlik Merkezi tanıtıldı. Merkezde yürütülen kültürel ve sosyal faaliyetler hakkında bilgiler verildi'.
Samimi bir ortamda gerçekleşen program; öğrencilere yapılan ikramlarla sona erdi. Öğrencilerin; sosyal, kültürel ve manevi gelişimlerine katkı sunan faaliyetler dönem boyunca devam edecektir.