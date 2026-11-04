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Tekirdağ Süleymanpaşa'da sağanak sabaha karşı etkili oldu, yola mıcır ve taş aktı

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Tekirdağ Süleymanpaşa'da sağanak sabaha karşı etkili oldu, yola mıcır ve taş aktı Haber Videosunu İzle
Tekirdağ Süleymanpaşa'da sağanak sabaha karşı etkili oldu, yola mıcır ve taş aktı
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Meteoroloji uyarısının ardından Tekirdağ Süleymanpaşa'da sabaha karşı başlayan kuvvetli sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Namık Kemal Mahallesi'nde yerin altından sular çıkarken yola mıcır ve taş aktı, bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesinde sabaha karşı etkili olan kuvvetli sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Namık Kemal Mahallesi Süleyman Seba Caddesi'nde yağış nedeniyle yerin altından sular çıktığı görülürken, yola mıcır ve taş parçaları aktı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Tekirdağ'da sağanak yağış sabaha karşı etkisini gösterdi. Saat 04.00 sıralarında başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren yağış sebebiyle kent genelinde bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yağışın etkili olduğu Süleyman Seba Caddesi'nde, Namık Kemal Mahallesi sınırlarında yerin altından su çıktığı gözlendi. Şiddetli yağışla birlikte yola mıcır ve taş parçaları akarken, bölgede su birikintileri oluştu. Meteorolojinin Marmara Bölgesi için yayımladığı uyarıda, başta Tekirdağ olmak üzere İstanbul, Bursa, Yalova ve Sakarya'da kuvvetli yağış beklendiği bildirilmişti. Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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