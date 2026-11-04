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Ticaret Bakanlığı 2027 bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmeye başlandı

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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Ticaret Bakanlığı ile bağlı kurum ve kuruluşların bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporlarının görüşmelerine başlandı. Komisyon AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat 2027 bütçesi sunumuna başladı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Ticaret Bakanlığı ile bağlı kurum ve kuruluşların özel bütçe, düzenleyici, denetleyici kurumlar bütçesi, bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporlarının görüşmelerine başlandı.

Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.

Toplantıda, Ticaret Bakanlığının bütçesi, kesin hesabı ve Sayıştay raporunun yanı sıra Helal Akreditasyon Kurumunun özel bütçe, bütçe, kesin hesap, Sayıştay raporu, Rekabet Kurumunun düzenleyici, denetleyici kurumlar bütçesi, bütçe, kesin hesap, Sayıştay raporları görüşülecek.

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, toplantı başlamadan önce getirdiği limon, zeytin ve ayçiçeğini masasına koydu. Aygun, limonu sıkarak, hükümetin politikalarını eleştirdi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bakanlığının 2027 yılı bütçesine ilişkin sunumuna başladı.

Kaynak: AA
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