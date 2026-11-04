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Fuat Oktay başkanlığındaki TBMM heyeti Almanya'da Laschet ve Lindholz ile görüştü

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Fuat Oktay başkanlığındaki TBMM heyeti Almanya'da Laschet ve Lindholz ile görüştü
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Fuat Oktay başkanlığındaki TBMM Dışişleri Komisyonu Heyeti, Almanya'da Federal Meclis Dışişleri Komisyonu Başkanı Laschet ve Meclis Başkan Yardımcısı Lindholz ile ayrı ayrı görüştü. Görüşmelerde ilişkiler, Almanya'daki Türk toplumunun sorunları ve AB süreci ele alındı.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay başkanlığındaki Dışişleri Komisyonu Heyeti, Almanya Federal Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Armin Laschet ve Meclis Başkan Yardımcısı Andrea Lindholz ile ayrı ayrı bir araya geldi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay başkanlığındaki Dışişleri Komisyonu Heyeti, Almanya temasları kapsamında Almanya Federal Meclisi (Bundestag) Dışişleri Komisyonu Başkanı Armin Laschet ve Meclis Başkan Yardımcısı Andrea Lindholz ile ayrı ayrı görüştü.

Almanya Federal Meclisi'nde yapılan görüşmelerde Başkan Fuat Oktay'a Komisyon üyesi milletvekilleri; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Türkiye-Almanya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, YENİ Parti Düzce Milletvekili Talih Özcan, DEM Parti Bitlis Milletvekili Semra Çağlar Gökalp ve MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir'in yanı sıra T.C. Berlin Büyükelçisi Gökhan Turan eşlik etti. Görüşmelerde, Türkiye-Almanya ilişkilerinin mevcut durumu ve geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunularak iki ülke arasındaki iş birliği imkanları ele alındı.

İlk olarak Almanya Federal Meclisi (Bundestag) Dışişleri Komisyonu Başkanı Armin Laschet ile yapılan görüşmede, Türkiye ile Almanya arasındaki ikili ilişkilerin güçlendirilmesi, karşılaşılan sorunların aşılması ve Almanya'da yaşayan Türk toplumunun meseleleri gündeme geldi. Görüşmede, ilişkilerin geliştirilmesinde parlamenter diplomasinin üstlenebileceği role dikkat çekildi.

TÜRKİYE'NİN AB ADAYLIK SÜRECİ VE BÖLGESEL GELİŞMELER ELE ALINDI

Almanya Federal Meclis Başkan Yardımcısı Andrea Lindholz ile gerçekleştirilen görüşmede ise Türkiye-Almanya ilişkilerinin siyasi, ekonomik ve kültürel boyutları kapsamlı şekilde ele alındı. Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) süreci ile bölgesel ve küresel gündemdeki gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmelerde, iki ülke arasındaki ilişkilerin karşılıklı diyalog ve iş birliği temelinde geliştirilmesi, mevcut sorunların çözümüne yönelik parlamenter temasların artırılması ve olumlu gündem başlıklarında ilerleme sağlanması konusunda değerlendirmeler yapıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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