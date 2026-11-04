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Çanakkale Gelibolu'da yağışa rağmen 39 ünitelik kan bağışı kabul edildi

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Çanakkale Gelibolu'da yağışa rağmen 39 ünitelik kan bağışı kabul edildi
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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Kızılay Haftası kapsamında düzenlenen bir günlük kan bağışı kampanyası tamamlandı. Yağışlı havaya rağmen gösterilen duyarlılıkla 39 ünitelik kan bağışı kabul edildi; Türk Kızılay Gelibolu Şube Başkanı Fahrettin Öztürk destek verenlere teşekkür etti.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, Türk Kızılay Gelibolu Şubesi ile Çanakkale Kızılay Kan Alım Merkezi işbirliğiyle düzenlenen kan bağışı kampanyası tamamlandı.

Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen bir günlük kampanyada, yağışlı havaya rağmen vatandaşlar duyarlılık gösterdi. Gün boyunca yürütülen çalışmalarda 39 ünitelik kan bağışı kabul edildi.

Çanakkale'den gelen Kızılay sağlık ekibinin görev yaptığı organizasyonda bağış işlemleri hızlı ve sorunsuz şekilde yürütüldü.

Türk Kızılay Gelibolu Şube Başkanı Fahrettin Öztürk, kampanyaya destek veren vatandaşlara teşekkür ederek, "Kan bağışında bulunmak hem bireysel sağlık hem de hayat kurtarma açısından büyük önem taşıyor. Halkımızın gösterdiği duyarlılıktan memnuniyet duyduk. Kampanyamıza yönetim kuruluyla katılarak Kızılay Haftamızı kutlayan AK Parti İlçe Yönetimine de teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA
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