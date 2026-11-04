Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Uşak Müze Müdürlüğü, Kültür Koruyucuları ile öğrencilere miras eğitimi verdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Uşak Müze Müdürlüğü, Kültür Koruyucuları ile öğrencilere miras eğitimi verdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uşak Müze Müdürlüğü'nün Kültür Koruyucuları programıyla Yaşar Akar İlkokulu öğrencilerine kültürel miras eğitimi verildi. Eğitimde kültür varlıklarının önemi ve kaçakçılığın zararları anlatıldı; programın Uşak genelindeki okullarda devam edeceği belirtildi.

Uşak Müze Müdürlüğü tarafından yürütülen "Kültür Koruyucuları" çocuk eğitim programı kapsamında, Yaşar Akar İlkokulu öğrencilerine kültürel mirasın korunmasına yönelik eğitim verildi.

Müze uzmanları tarafından gerçekleştirilen eğitimde öğrencilere kültür varlıklarının önemi, tarihi eserlerin korunması ve kaçakçılığın kültürel mirasa verdiği zararlar anlatıldı. İnteraktif olarak gerçekleştirilen eğitimde öğrenciler, yaşadıkları coğrafyanın tarihi ve kültürel değerlerini tanıma fırsatı bulurken kültürel mirasın korunmasında kendilerinin de sorumluluk taşıdığını öğrendi.

Çocuklarda erken yaşta kültürel miras bilinci oluşturmayı amaçlayan "Kültür Koruyucuları" eğitim programının, belirlenen takvim doğrultusunda Uşak genelindeki okullarda devam edeceği belirtildi. Programla daha fazla öğrenciye ulaşılması ve kültürel mirasın korunmasına yönelik toplumsal farkındalığın artırılması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 39 sitede yayınlandı.
Çarpıştığı futbolcu hayatını kaybetmişti! Kaleci Owono için harekete geçildi

Çarpıştığı futbolcu hayatını kaybetmişti! Hapse mi girecek?
Dün gece maç izlemek için TRT'yi açanlar kabusu yaşadı

Tepkiler çığ gibi! Dün gece TRT'yi açanlar kabusu yaşadı

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD tarihinin ilk Müslüman senatörü! Trump'a ayar verdi, eşine duygusal sözlerle seslendi

ABD'nin ilk Müslüman senatörü önce ayar verdi, sonra kalpleri ısıttı
Manchester United'ın kabusu bitti! 3 dakikada tarihi geri dönüş

Kabusları bitti! 3 dakikada tarihi geri dönüş
DeSantis, İran savaşının Cumhuriyetçilere 'çok büyük bir yük' olduğunu söyledi

Son seçimde karşısına çıkmıştı! Giderayak açtı ağzını yumdu gözünü
İsrail’e giden yolcu gemisine bomba ihbarı! Bin 537 kişi tahliye edildi

İsrail'e giden gemide alarm! Bir ihbarla ortalık karıştı

Televizyon dünyasında büyük kriz! Diziler birer birer ekrandan çekiliyor

Televizyon dünyasında büyük kriz! Diziler ekrana gelmedi
Şebnem Ferah konserinde 'abla' diye seslenen hayranına dayanamadı: Bir kere daha derseniz...

Ünlü rockçıya "abla" diye seslendiler! Bakın yanıtı ne oldu?
Papa 14. Leo, ABD'deki Kongre ara seçimleri için oy kullandı

Tarihte bir ilk! Papa 14. Leo da oy kullandı