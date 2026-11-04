Diyarbakır Çüngüş'te Tarım ve Orman Müdürlüğü çiftçilere mercimek tohumu dağıttı

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Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çiftçilere mercimek tohumu desteğinde bulunuldu.

Tohum dağıtım törenine İlçe Kaymakamı Murat Ak, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Yusuf Güden ve üreticiler katıldı. Çiftçilerin yoğun katılımıyla düzenlenen törende İlçe Kaymakamı Murat Ak, çiftçilere bereketli ve bol kazançlı bir üretim sezonu geçirmeleri temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından üreticilere mercimek tohumu dağıtımı gerçekleştirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı