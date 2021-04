Akon kimdir? Rapçi Akon serveti ne kadar? Akon city hakkında merak edilenler

Ünlü Rapçi Akon, Senagal'den sonra Uganda'da da kendi fütüristik şehrini kuracağını açıkladı. Peki Akon kimdir? Rapçi Akon serveti ne kadar? Akon city hakkında merak edilenler

AKON KİMDİR?

Aliaune Damala Badara Thiam ya da bilinen sahne adıyla Akon (16 Nisan 1973, St. Louis, Missouri), Senegal asıllı Amerikalı Hip-Hop, R&B ve Soul müzik sanatçısı. Müslümandır. Volofça ve ingilizce dillerini konuşabilmektedir. Tam adı Aliaune Damala Bouga Time Puru Nacka Lu Lu Lu Badara Akon Thiam'dır.

Aynı zamanda söz yazarı, besteci, aranjör, yapımcı ve işadamıdır. Türk bir firma ile anlaşmalı giyim markası vardır. Markanın adı "ALIAUNE"dir. Güney Afrika'da elmas madenleri vardır. Ayrıca Senegal'de bir havayolu şirketinin ortağıdır. Forbes'e göre 21. yüzyılda, bir yılda 30 milyon dolarla en çok kazanan R&B şarkıcısıdır.

Birçok sanatçıya müzik şirketinin kapılarını açmıştır. Özellikle Lady Gaga ve vatandaşı T-Pain gibi sanatçıların ünlü olmasında büyük payı vardır.

Hayatı

St. Louis, Missouri, ABD doğumludur. Doğumundan sonra yaşamını 7 yaşına dek Dakar, Senegal'de sürdürdükten sonra ailesiyle birlikte ABD New Jersey'e taşındı. Müzisyen olan babası Mor Thiam, bir caz perküsyonistidir. Hip-Hop müzik ve suçla ilk defa New Jersey'de tanıştı. Birkaç kez hapse girdi. Bu kötü deneyimlerinden sonra bir daha suç işlememeye karar verdi. Aynı zamanda NBA takımlarından New Jersey Nets taraftarıdır. Müzikal çalışmalarına daha sonraları evindeki stüdyosunda devam etti. Burada yaptığı kayıtlarla Trouble LP'sini çıkarttı. Değişik rap tekniğiyle SRC/Universal Records'un dikkatini çekmeyi başardı ve ilk albümünü 2004 yılında yayınladı.

2004 yılında çıkan ilk albüm Trouble'dan çıkan single Locked Up Amerika listelerinde 10. sıraya, İngiltere listelerinde de 5. sıraya oturmayı başardı. Ayrıca Locked Up şarksı 2Pac ve The Notorious B.I.G. gibi rap müziğin efsane isimleriyle mixlenerek radyolarda hit oldu. Bir diğer single'ı Ghetto'yla azınlık ve varoş yaşamını anlattı. 2005 yılında çıkan Lonely single'ı İngiltere, Avustralya ve Almanya'da 1 numara oldu. 2005 yılının nisan ayında Trouble albümü de İngiltere listelerinde 1 numara oldu. Pot of Gold ve Bananza (Belly Dancer) şarkılarına da klip çekti. Sonra da kendi plak şirketi Konvict Music Production'u kurdu.

2006 Kasım ayında 2. albümü Konvicted'ı yayınlayan olan Akon'un, ilk single'ı Eminem ile ortak çalışması olan Smack That oldu. Ondan sonra çıkan single'ı, Snoop Dogg ile yaptığı "I Wanna Love You" Amerika listelerinde 1 numara oldu. Sonrasında "Don't Matter", "Sorry", "Blame It on Me" ve T-Pain ile olan ortak çalışması "I Can't Wait" şarkılarının kliplerini yayınladı. 2007 yılında yayınlanan ve 50 Cent ile bir araya gelen Akon, "I'll Still Kill" ile İngiltere'de 2., ABD de ise 3. sıraya oturdu.

Konvicted albümünün satışları oldukça yüksek olmuştur. Konvicted albümünde klip gelmemesine karşın dikkat çeken bir başka şarkı da anti-gangsta şarkısı "Tired Of Runnin'" oldu. Bu şarkı ile soul efsanesi Curtis Mayfield'ın klasik Super Fly soundtrack'inin içtenliğini hatırlatan Akon; neo-blues olan bu şarkıda "kanundan kaçmaktan yoruldum" derken oyundan çekiliş mücadelesini anlatmaktadır. Ne ironiktir ki, bu melodik parça Akon hala hapisteyken yazılmıştır. Akon bu şarkı için: "Bu şarkıyı hissedebiliyorsunuz, çünkü gerçek. Her kelimesini içtenlikle yazdım." diyor. Bu tarzın öncüsü R. Kelly geleneğini sürdüren Akon, dertli hikâyelerden dans pistine ve ilham verici baladlara başarılı bir biçimde geçiş yapar. Şarkılar keskin rap sözleriyle doludur. Ayrıca Akon, sesini çeşitli şekillerde kullanarak geri vokalleri de kendi yapar.

"Amacım sokak hayatını yüceltmek değil, ama gangsta'lar da insan. Aileleri ve çocukları var. Ben de buna biraz ışık tutmaya çalışıyorum. Kimseye yapmaması gerekenleri söyleyemem, ama bir rol modeli olabilirim." diyor. Şarkı sözleri keskin olsa da Akon yapımcılıkta yenilikçi olduğunu da kanıtlıyor. "Beste yaparken müzikal olarak sola yakın olmaya çalışıyorum. Şu anda müzikte farklı stiller elde etmeye çalışmak yapımcılara bağlı." diye açıklar Akon.

Akon, dünya genelinde birçok sanatçıyla düet yapmıştır. Yaptığı başarılı çalışmalardan dolayı düet şarkılar için aranılan isimdir. Colby O'Donis ile yaptığı What You Got şarkısı Billboard 200 listesinde 11. sıraya oturdu. DJ Khaled, Lil' Wayne, Rick Ross, T.I. gibi isimlerle yaptığı düet "We Takin' Over" ABD, İngiltere ve Almanya'de 1 numara olmayı başardı. Yaptığı bir diğer ses getiren düet ise Shaggy ile yaptığı "What's Love" şarkısı vardır. Bu şarkıyla İngiltere ve İtalya'da 4, ABD de ise 9 numara olmuştur.

2008 yazında Kardinal Offishall ile ortak çalışması "Dangerous" şarkısı, yine tüm dünyada ses getirdi. 2008'in son aylarında "Freedom" isimli üçüncü albümünü piyasaya sürdü. Albümün ilk single'ı "Right Now (Na Na Na)" oldu. Daha sonra Lil' Wayne ve Jeezy ile ortak "I'm So Paid" çıktı. Bunların ardından, kendi müzik şirketine bağlı sanatçılar Kardinal Offishall ve Colby O'Donis ile birlikte yaptığı "Beautiful" şarkısı, sonra da "We Don't Care" parçası izlemiştir.

Akon, küçüklüğünden beri Michael Jackson hayranıdır. Bu albümde yer alması beklenen parçalardan biri olan Hold My Hand adlı şarkıda çocukluğunun idolü Michael Jackson ile düet yaptı. Fakat şarkı İnternet'e sızınca albüme konulmadı. Şarkı daha sonra bir kez daha düzenlenerek 2010 yılının son ayında Michael Jackson için çıkarılan Michael albümüne dahil edildi ve klibi yayınlandı. Bir zamanlar hayalini bile kuramayacağı sanatçı ile yaptığı düet anının hayatındaki o ana kadar yaşadığı en önemli an olduğunu söylemiştir. Ayrıca Michael Jackson'ın Thriller 25 albümü için Wanna Be Startin' Somethin' şarkısını cover yapmıştır ve Michael Jackson ile beraber yorumlamıştır. Akon heyecanla verdiği açıklamada: "Bu benim hayallerimin gerçek olduğu andı. İnanın hayatta başarmak istediğim şeyleri madde madde yazmıştım ve Michael ile düet yapmak her zaman listenin en başında yer alıyordu. Hatta bir gün bu hayalim gerçekleşirse emekli olma zamanım gelmiştir diye yazmıştım. Ancak Michael Jackson hayalim tahminimden 10 sene evvel gerçekleşti, dolayısıyla bende emeklilik planlarımı biraz ertelemek durumunda kalıyorum" şeklinde konuştu.

2009 yazında ünlü DJ, David Guetta ile Sexy Bitch şarkısını da seslendirmiş ve çok ses getirmiştir. David Guetta ile ortak çalışmalarının süreceğini söylemiştir ve dans müziğine de adımını atmıştır. Birden fazla müzik türünü benimseyerek çok yönlü bir müzisyen olduğunu göstermiştir. Aynı zamanda Afrika kıtası ve ülkesi Senegal için de yardım çalışmalarında bulunmaktadır. Konfidence Foundation adlı bir yardım kuruluşu vardır. Ayrıca Akon, 2010 FIFA Dünya Kupası için "Oh Africa" şarksını yapmıştır. Şarkıya Keri Hilson da eşlik etmektedir.

Akon City, Senegal

Akon City , ABD'li Senegalli rapçi, R&B şarkıcısı, hayırsever ve girişimci Akon tarafından başlatılan bir projedir. Akon City, Senegal'in başkenti Dakar'a 100 mil uzaklıkta Senegal'de kurulacak. Proje ilk olarak Senegal turizm bakanı Alioune Sarrin 2018 ile birlikte Akon tarafından duyuruldu . 800 hektarlık (2.000 dönüm) arazi üzerinde Mbodiène'deki sahil köyünde yer alacak