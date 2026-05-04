Köyden çıkmayan traktöre, Kuzey Marmara Otoyolu'nda ihlalli geçiş cezası

DÜZCE (İHA) – Düzce'de çiftçi Hüseyin Yıldız'ın traktörüne, Kuzey Marmara Otoyolu'nda ihlalli geçiş yaptığı gerekçesiyle ceza kesildi. Yıldız, karara itiraz etmesine rağmen banka hesabına bloke konulması nedeniyle tarımsal faaliyetlerini yürütemiyor.

Düzce Merkeze bağlı Düzköy'de çiftçilikle uğraşan Hüseyin Yıldız'a, 81 ABN 726 plakalı traktörünün 2023 yılında Kuzey Marmara Otoyolu'nu kullanarak ihlalli geçiş yaptığı gerekçesiyle 4 bin 500 lira ceza tebliğ edildi. Duruma şaşıran Yıldız, aracının en fazla 25 kilometre hız yapabilen bir traktör olduğunu ve köy dışına hiç çıkmadığını belirterek ilgili kurumlara itirazda bulundu.

İddiaya göre, yapılan telefon görüşmelerinde yetkililer aracın traktör olduğunun tespit edildiğini ve sistemdeki hatanın düzeltileceğini iletti. Ancak aradan geçen zamana rağmen ceza iptal edilmediği gibi, Yıldız'ın banka hesaplarına haciz işlemi uygulandı. Tarımsal üretimin başladığı şu günlerde hesaplarındaki bloke nedeniyle işlem yapamayan Yıldız, duruma tepki gösterdi.

"Traktör köyden dışarı çıkmadı"

Yaşadığı süreci anlatan Hüseyin Yıldız, traktörün otoyolda görülmesinin fiziksel olarak mümkün olmadığını belirterek, "Traktör köyden dışarı çıkmadı ki. Otoyolda hızlı gitmek gerekiyor ama bunun hızı 25 kilometre. Ayrıca köyden dışarı çıkmayan bir traktör, bahçede kullanıyorum. Otoyolda görülmüş. Nasıl görüldü ben de bilmiyorum. Zaten geçmesi mümkün değil ki, köyden dışarı çıkamaz" dedi.

"Elimiz kolumuz bağlı"

Cezaya itiraz ettiğini söyleyen Yıldız, "İtirazımdan sonra Kuzey Marmara Otoyolu yetkilileriyle görüştüm. 'Siz herhangi bir ödeme yapmayın, biz düzelteceğiz. Traktör olduğu görüldü' denildi telefonda bana. Ben de düzelecek diye bekliyordum ama 10 gün önce bankadan aradılar. Kuzey Marmara Otoyolu sebebiyle haciz işlemi yapılmış banka hesaplarıma. Hesaplarımı kullanamıyorum. Gübre desteğini alamıyorum, mazot desteğini de vermiyorlar, orada kaldık. Tarlamı ekemez hale geldim. Yeniden itiraz ettim. 'Düzeltme yapılacak' dediler. 2025 yılından beri düzeltilmesini bekliyorum, düzelen bir şey yok. Şu anda mağdurum. Tam ekim zamanı geldi. Elimiz kolumuz bağlı. Mağduriyetimi nasıl gideririm bilmiyorum, uğraşacağız" ifadelerini kullandı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı