Akçakent Haberleri - Akçakent Haber - Haberler

Akçakent Haberleri
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'Orman alanından faydalanma' suçu ile hapis cezası aldı, mahkeme mahkeme geziyor
Milli Yol Partisi Genel Başkanı Çayır: "Şaibeler çoğalmadan vicdanlar rahatlatılmalı"
Son dakika haber: Muhsin Yazıcıoğlu'nun koruma polisliğini yapan Erol Yıldız defnedildi
Muhsin Yazıcıoğlu'nun yakın korumalığını da yapan polis memuru son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberleri! Kırşehir'de devrilen otomobildeki çocuk hayatını kaybetti
Son dakika... Akçakent'te yangın; bir ev küle döndü, büyükbaş hayvan telef oldu
Son dakika haberleri | Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
"Bozkırın Tezenesi Garip" eTwinning projesiyle Neşet Ertaş'ın hayatı ve türküleri anlatıldı
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