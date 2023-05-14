Akçakent Haberleri - Akçakent Haber - Haberler

Son dakika... Akçakent'te yangın; bir ev küle döndü, büyükbaş hayvan telef oldu

Kırşehir'e KÖYDES kapsamında 13 milyon 338 bin 44 lira ödenek ayrıldı

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