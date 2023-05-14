Akçakent Haberleri - Akçakent Haber - Haberler

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Akçakent Haberleri

Akçakent haber, Akçakent son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Akçakent Yerel Seçim Sonuçları 2019 Akçakent Genel Seçim Sonuçları 2018 Akçakent Genel Seçim Sonuçları 2015
Vali Buhara: 'Seçimler memleketimize hayırlı olsun'

Vali Buhara: "Seçimler memleketimize hayırlı olsun"

Akçakent - 14.05.2023
Kırşehir'e 400 yataklı yeni hastane

Kırşehir'e 400 yataklı yeni hastane

Akçakent - 05.05.2023
Kırşehir'de 171 bin 527 seçmen sandığa gidecek

Kırşehir'de 171 bin 527 seçmen sandığa gidecek

Akçakent - 24.04.2023
Kırşehir gündem: MHP Kırşehir İl Divan Toplantısı gerçekleştirildi

Kırşehir gündem: MHP Kırşehir İl Divan Toplantısı gerçekleştirildi

Akçakent - 04.09.2022
Son Dakika | Elektrik direğinden düşen işçi hayatını kaybetti

Son Dakika | Elektrik direğinden düşen işçi hayatını kaybetti

Akçakent - 08.08.2022
Son dakika haber | Kırşehir'de elektrik direğinden düşen işçi öldü

Son dakika haber | Kırşehir'de elektrik direğinden düşen işçi öldü

Akçakent - 08.08.2022
Kırşehir haber | Kırşehir'de 12 yılda 6 bin 825 kınalı keklik doğaya bırakıldı

Kırşehir haber | Kırşehir'de 12 yılda 6 bin 825 kınalı keklik doğaya bırakıldı

Akçakent - 01.08.2022
'Orman alanından faydalanma' suçu ile hapis cezası aldı, mahkeme mahkeme geziyor

'Orman alanından faydalanma' suçu ile hapis cezası aldı, mahkeme mahkeme geziyor

Akçakent - 20.06.2022
Kırşehir Valisi Buhara, Çiçekdağı ve Akçakent ilçelerinde incelemede bulundu

Kırşehir Valisi Buhara, Çiçekdağı ve Akçakent ilçelerinde incelemede bulundu

Akçakent - 28.05.2022
Kırşehir'deki ceviz bahçeleri zirai dondan olumsuz etkilendi

Kırşehir'deki ceviz bahçeleri zirai dondan olumsuz etkilendi

Akçakent - 24.05.2022
Milli Yol Partisi Genel Başkanı Çayır: 'Şaibeler çoğalmadan vicdanlar rahatlatılmalı'

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Çayır: "Şaibeler çoğalmadan vicdanlar rahatlatılmalı"

Akçakent - 17.05.2022
Son dakika haber: Muhsin Yazıcıoğlu'nun koruma polisliğini yapan Erol Yıldız defnedildi

Son dakika haber: Muhsin Yazıcıoğlu'nun koruma polisliğini yapan Erol Yıldız defnedildi

Akçakent - 17.05.2022
Muhsin Yazıcıoğlu'nun yakın korumalığını da yapan polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

Muhsin Yazıcıoğlu'nun yakın korumalığını da yapan polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

Akçakent - 17.05.2022
Yazıcıoğlu'nun Koruma Polisi Yıldız son yolculuğuna uğurlandı

Yazıcıoğlu'nun Koruma Polisi Yıldız son yolculuğuna uğurlandı

Akçakent - 17.05.2022
Son dakika haber | Kırşehir'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika haber | Kırşehir'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Akçakent - 03.05.2022
Son dakika haberleri! Kırşehir'de devrilen otomobildeki çocuk hayatını kaybetti

Son dakika haberleri! Kırşehir'de devrilen otomobildeki çocuk hayatını kaybetti

Akçakent - 03.05.2022
Son dakika... Akçakent'te yangın; bir ev küle döndü, büyükbaş hayvan telef oldu

Son dakika... Akçakent'te yangın; bir ev küle döndü, büyükbaş hayvan telef oldu

Akçakent - 21.04.2022
Türkiye'nin nohut depolarından Kırşehir'de tohumlar toprakla buluştu

Türkiye'nin nohut depolarından Kırşehir'de tohumlar toprakla buluştu

Akçakent - 16.04.2022
AK Parti Kırşehir teşkilatında yeni üyelere rozet takıldı

AK Parti Kırşehir teşkilatında yeni üyelere rozet takıldı

Akçakent - 08.03.2022
Kırşehir'de kar yağışı, buzlanma ve don uyarısı

Kırşehir'de kar yağışı, buzlanma ve don uyarısı

Akçakent - 01.03.2022
Kırşehir ESOB Oda başkanları seçimini tamamladı

Kırşehir ESOB Oda başkanları seçimini tamamladı

Akçakent - 22.02.2022
Kırşehir'de köy yollarının tamamı açıldı

Kırşehir'de köy yollarının tamamı açıldı

Akçakent - 29.01.2022
Ekipler ulaşıma kapalı köye ulaşınca vatandaş kime teşekkür edeceğini bilmedi

Ekipler ulaşıma kapalı köye ulaşınca vatandaş kime teşekkür edeceğini bilmedi

Akçakent - 25.01.2022
Karla mücadele çalışmaları sürüyor

Karla mücadele çalışmaları sürüyor

Akçakent - 25.01.2022
Kırşehir'de kardan çatıları çöken ahırlardaki 3 hayvan telef oldu

Kırşehir'de kardan çatıları çöken ahırlardaki 3 hayvan telef oldu

Akçakent - 25.01.2022
Kırşehir'de karla mücadele sürüyor

Kırşehir'de karla mücadele sürüyor

Akçakent - 24.01.2022
Karla mücadele çalışmaları sürüyor

Karla mücadele çalışmaları sürüyor

Akçakent - 24.01.2022
Kırıkkale ve Kırşehir'de 154 köy yolu ulaşıma kapandı

Kırıkkale ve Kırşehir'de 154 köy yolu ulaşıma kapandı

Akçakent - 23.01.2022
Son dakika haberi! Polis ekipleri karayolunda sürücüleri uyardı

Son dakika haberi! Polis ekipleri karayolunda sürücüleri uyardı

Akçakent - 23.01.2022
Kırşehir'de sağlık ekibi hastaya oksijen tüpünü omzunda taşıyarak ulaştırdı

Kırşehir'de sağlık ekibi hastaya oksijen tüpünü omzunda taşıyarak ulaştırdı

Akçakent - 23.01.2022
Oksijen Tüpünü hastaya omuzunda taşıdı

Oksijen Tüpünü hastaya omuzunda taşıdı

Akçakent - 23.01.2022
Kırşehir'de 56 projenin uygulanmasına devam ediliyor

Kırşehir'de 56 projenin uygulanmasına devam ediliyor

Akçakent - 20.01.2022
Kırşehir'de 190 köyde karla mücadele çalışması yapıldı

Kırşehir'de 190 köyde karla mücadele çalışması yapıldı

Akçakent - 20.12.2021
Kırşehir'de mevsimin ilk kar yağışı

Kırşehir'de mevsimin ilk kar yağışı

Akçakent - 20.12.2021
Yozgat, Kırıkkale ve Kırşehir'de kar yağışı

Yozgat, Kırıkkale ve Kırşehir'de kar yağışı

Akçakent - 17.12.2021
Kayıp genç kız 17 saat sonra bulundu

Kayıp genç kız 17 saat sonra bulundu

Akçakent - 14.12.2021
Kırşehir'de 36 iş makinesi ve 80 personelle karla mücadele ekibi oluşturuldu

Kırşehir'de 36 iş makinesi ve 80 personelle karla mücadele ekibi oluşturuldu

Akçakent - 04.12.2021
İl Özel İdaresi, kış hazırlıklarını tamamladı

İl Özel İdaresi, kış hazırlıklarını tamamladı

Akçakent - 03.12.2021
Kırşehir'de çiftçilere kırsal kalkınma destekleri anlatıldı

Kırşehir'de çiftçilere kırsal kalkınma destekleri anlatıldı

Akçakent - 11.11.2021
İl Başkanı Ünsal, Teşkilat Akademisi Eğitim Programı'nı değerlendirdi

İl Başkanı Ünsal, Teşkilat Akademisi Eğitim Programı'nı değerlendirdi

Akçakent - 10.11.2021
Akçakent'in köylerine 9 milyon liralık içme suyu yatırımı yapıldı

Akçakent'in köylerine 9 milyon liralık içme suyu yatırımı yapıldı

Akçakent - 14.10.2021
Çiçekdağı ve Akçakent'te 11 kilometre köy yolu tamamlandı

Çiçekdağı ve Akçakent'te 11 kilometre köy yolu tamamlandı

Akçakent - 21.09.2021
Akçakent Yetikli-Çiçekdağı Boğazevci ve Devreceli Yol Çalışmaları Tamamlandı

Akçakent Yetikli-Çiçekdağı Boğazevci ve Devreceli Yol Çalışmaları Tamamlandı

Akçakent - 20.09.2021
Son dakika haberleri | Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Son dakika haberleri | Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Akçakent - 30.07.2021
Kırşehir'de 5 ambulans hizmete girdi

Kırşehir'de 5 ambulans hizmete girdi

Akçakent - 06.07.2021
Kırşehir'e KÖYDES kapsamında 13 milyon 338 bin 44 lira ödenek ayrıldı

Kırşehir'e KÖYDES kapsamında 13 milyon 338 bin 44 lira ödenek ayrıldı

Akçakent - 26.05.2021
Türkiye'den Almanya'ya uzanan 'Bozkırın Tezenesi' Projesi

Türkiye'den Almanya'ya uzanan 'Bozkırın Tezenesi' Projesi

Akçakent - 26.05.2021
'Bozkırın Tezenesi Garip' eTwinning projesiyle Neşet Ertaş'ın hayatı ve türküleri anlatıldı

"Bozkırın Tezenesi Garip" eTwinning projesiyle Neşet Ertaş'ın hayatı ve türküleri anlatıldı

Akçakent - 26.05.2021
Korona virüsü 109 yaşında yendi, Kaymakam ziyaretine gitti

Korona virüsü 109 yaşında yendi, Kaymakam ziyaretine gitti

Akçakent - 11.05.2021
Kırşehir'de vefat eden Kıbrıs gazisi Fevzi Kaya toprağa verildi

Kırşehir'de vefat eden Kıbrıs gazisi Fevzi Kaya toprağa verildi

Akçakent - 06.05.2021

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