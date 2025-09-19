Kırşehir'de Karı Kocayı Vurarak Öldüren Zanlı Tutuklandı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'in Akçakent ilçesinde karı kocayı silahla vurarak öldüren zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Akçakent ilçesine bağlı Yaylaözü köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Refik Kaygısız (63) ve eşi Emine Kaygısız (62), evlerinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Jandarma ekiplerinin yaptığı inceleme sonucu olayın şüphelisi olarak belirlenen H.D., Kırıkkale'de yakalanarak gözaltına alındı.

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan H.D., adliyeye sevk edildi. Zanlı, Yerköy Adliyesi'nde çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KIRŞEHİR