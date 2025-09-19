Haberler

Kırşehir'de Karı Kocayı Vurarak Öldüren Zanlı Tutuklandı

Kırşehir'de Karı Kocayı Vurarak Öldüren Zanlı Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir'in Akçakent ilçesinde evinde silahla vurulmuş halde bulunan Refik ve Emine Kaygısız çiftinin katil zanlısı H.D., adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'in Akçakent ilçesinde karı kocayı silahla vurarak öldüren zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Akçakent ilçesine bağlı Yaylaözü köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Refik Kaygısız (63) ve eşi Emine Kaygısız (62), evlerinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Jandarma ekiplerinin yaptığı inceleme sonucu olayın şüphelisi olarak belirlenen H.D., Kırıkkale'de yakalanarak gözaltına alındı.

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan H.D., adliyeye sevk edildi. Zanlı, Yerköy Adliyesi'nde çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Mahkemeden ameliyatı yarıda bırakıp hemşire ile ilişkiye giren doktor hakkında skandal karar

Doktor ameliyatı yarıda bırakıp hemşire ile ilişkiye girdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'nin yeni transferi TFF listesinde yok

Fenerbahçe'nin yeni transferi TFF listesinde yok
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.