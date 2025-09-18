Haberler

Kırşehir'de Silahlı Saldırı: Refik ve Emine Kaygısız Hayatını Kaybetti

Kırşehir'de Silahlı Saldırı: Refik ve Emine Kaygısız Hayatını Kaybetti
Kırşehir'in Akçakent ilçesinde Refik Kaygısız (63) ve eşi Emine Kaygısız (62), silahlı saldırıda yaşamını yitirdi. Olayın ardından jandarma ekipleri, şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

KIRŞEHİR'in Akçakent ilçesinde, Refik Kaygısız (63) ve eşi Emine Kaygısız (62), evlerinde uğradıkları silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında, Yaylaözü köyünde meydana geldi. Silah seslerini duyan köylüler, Kaygısız çiftinin yaşadığı eve gitti. Eve girenler, yerde hareketsiz yatan Refik ve Emine Kaygısız'ı görüp, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, Kaygısız çiftinin hayatını kaybettiğini belirledi.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
