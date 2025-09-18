Haberler

Kırşehir'de Aile İçi Tartışma Kanlı Bitti: İki Ölü, Bir Gözaltı

Kırşehir'in Akçakent ilçesinde çam ağaçları yüzünden çıkan tartışma sonucu, yeğeni H.D. tarafından dayısı ve yengesi silahla öldürüldü. Şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Kırşehir'in Akçakent ilçesine bağlı Yaylaözü köyünde karı-kocanın öldürüldüğü olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Tartışmanın çam ağaçlarının yakılması nedeniyle çıktığı öğrenilirken, dayısını ve yengesini silahla öldüren yeğen ise yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, olay dün gece saatlerinde Yaylaözü köyünde meydana geldi. R.K. (63) ve eşi E.K. (62), yeğeni olan H.D. ile köydeki çam ağaçlarının yakılması konusunda tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine sinirlenen şüpheli, evde bulunan tabancasıyla dayısı R.K.'ya ve yengesi E.K.'ye ateş açtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, çiftin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Şüphelinin ise Kırıkkale'ye kaçtığı tespit edildi. Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, şüphelinin Kırıkkale'de saklandığı belirledi. Kısa süreli takip ve operasyon sonucunda şahıs, yakalanarak gözaltına alındı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
