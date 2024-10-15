AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, Kongre Sürecini Tamamladı

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, Akçakent ve Çiçekdağı ilçelerinde kongre sürecinin tamamlandığını bildirdi.

Ünsal, yazılı açıklamasında, demokrasiye olan inançla kongre süreçlerinin, partinin tüm kademelerindeki birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu daha pekiştirdiğini vurguladı.

Milletle ve kendi arasında daima muhabbetin diliyle, gönül diliyle konuşan bir kadro olduklarını aktaran Ünsal, 23 yıldır milletin umudu olmayı, sorunlara çözüm üretmeyi sürdürdüklerini belirtti.

Her zaman olduğu gibi yine kardeşlik ve dayanışma ikliminde kongreleri gerçekleştirmeye başladıklarını bildiren Ünsal, şunları kaydetti:

"Çok daha güçlenmiş, enerji toplamış bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Ak saçlılarımızın ve emektarlarımızın tecrübesini, gençlerimizin heyecanı ve dinamizmini, hanım kardeşlerimizin de nezaket ve samimiyetini birleştirerek inşallah bu hassas süreci yöneteceğiz. Gerçekleştirdiğimiz kongrelerimizde çok değerli delegelerimizin oyları ile Akçakent İlçe Başkanı seçilen Erdoğan Keskin'i, Çiçekdağı İlçe Başkanı seçilen Mehmet Tuğrul İşler'i ve yönetimlerini tebrik ediyor, bu kutlu davaya hizmetlerinde başarılar diliyorum. Önceki dönemde hizmet etmiş başkanlarıma ve yönetimlerine de verdikleri emeklerden dolayı çok teşekkür ediyorum."