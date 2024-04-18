Kırşehir Valisi Tarihi Alanları İnceledi

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, kentteki tarihi alanlarda incelemede bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Buhara ve beraberindekiler, Dulkadirli Yeraltı Şehri, Hashöyük kazı alanı ve Taburoğlu köyü yakınlarındaki Üçayak Kilisesi ile Akçakent Eskiyurt Göleti'ni ziyaret etti.

Ardandan Mahsenli Ali Efendi Türbesi'ni de gezen Buhara, ardından Akçakent Kaymakamı Muhammet Ali Batur'dan ilçede sürdürülen kamu hizmetleri ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Buhara, döneminde korunmak, sığınmak ve ibadet etmek amacıyla yapılan Dulkadirli Yeraltı Şehri ve tarihi alanları turizme kazandırmak için gerekli çalışmaları yapacaklarını belirtti.

Bu alanlarda yapılması planlanan çevre düzenlemesi ve fizibilite çalışmalarına dair değerlendirmelerde bulunan Buhara, kentin tarihi değerlerinden bazılarını yerinde görerek incelediklerini ifade etti.

Buhara'ya, Vali Yardımcısı İsmail Çetinkaya, İl Özel İdare Genel Sekreteri İbrahim Avşar ve İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Eyüp Temur da eşlik etti.