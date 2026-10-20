Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kırşehir Akçakent'te uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 350 gram esrar ele geçirildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırşehir Akçakent'te uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 350 gram esrar ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırşehir'in Akçakent ilçesinde uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik operasyonda 1 kilo 350 gram esrar, 750 gram kenevir tohumu ve 2 kök Hint keneviri ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kırşehir'in Akçakent ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Çiçekdağı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Amirliği görevlilerince uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda ilçedeki iki adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 1 kilo 350 gram esrar maddesi, 750 gram kenevir tohumu ve 2 kök Hint keneviri ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.D. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, M.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
Bir Başkadır 2. sezon tarihi belli oldu

“Bir Başkadır”ın ikinci sezon yayın tarihi belli oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Manchester City'ye futbol tarihini sarsacak ceza

Dünya devine futbol tarihini sarsacak ceza: Tam 2 sene boyunca...
Bahçeli'den salonu ayağa kaldıran sözler! Partililer ayakta alkışladı

Bahçeli konuştu, salon ayağa kalktı
Malatya'da baba evine dönen 3 çocuk annesini yatağında bıçakladı! Kızını korumak isteyen anne de yaralandı

Baba evine dönmüştü! Gizlice girip yatağında bıçakladı
Organize İşler: Karun Hazinesi izleyiciden geçer not alamadı

Büyük beklenti vardı! İzleyiciden geçer not alamadı
İstanbul'da sel nedeniyle can kaybı 7'ye yükseldi

İstanbul'da sel nedeniyle can kaybı 7'ye yükseldi
Dünya öldüğünü konuşuyordu! Kim Jong-un ortaya çıktı

Öldü denilen Kim'den haber var!
Sincan'da zincir markette müşterilere büyük saygısızlık! Belediye ekipleri harekete geçti

Zincir markette müşterilere büyük saygısızlık! Ekipler harekete geçti