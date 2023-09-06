AK Parti Kırşehir'de temayül yoklaması tamamlandı

AK Parti İl Başkanı Seher Ünsal ve İl Koordinatörü Halise Çiftçi, Kırşehir'in Kaman ve Akçakent ilçelerinde temayül yoklamalarını gerçekleştirdi. Partililerle görüşen heyet, ilçe başkanlığı için değerlendirmelerde bulundu. Ayrıca, geçen hafta evi yanan yaşlı çifti ziyaret ederek taleplerini aldı.

Ak Parti'nin Kırşehir'in Kaman ve Akçakent ilçelerinde temayül yoklaması tamamlandı.

İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, AK Parti İl Başkanı Seher Ünsal ve İl Koordinatörü Halise Çiftçi, Kaman ve Akçakent ilçelerinde temayül yoklamalarını gerçekleştirdi.

Kaman ve Akçakent'te partililerle bir araya gelerek görüşlerini alan Ünsal ve Çiftçi, ilçe başkanlığı için değerlendirmelerde bulundu.

Ardından Akçakent Yaylaözü köyünde geçen hafta müstakil evi yanan yaşlı çifti ziyaret eden AK Parti heyeti, kendilerinin talep ve dileklerini aldı.

Ziyaretleri değerlendiren Ünsal, partinin ilke ve değerlerini en iyi şekilde temsil edecek, ilçelere fayda sağlayacak isimleri belirlemeye gayret ettiklerini belirtti.

Partililerin sorunlarını ve görüşlerini dinlediklerini aktaran Ünsal, "Geçen hafta elektrik kontağından çıkan yangında yaşlı çiftimizin müstakil evi yanmıştı. Can kaybının olmaması en büyük tesellimiz. Kendilerine bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Mağdur olan ailemizle görüştük, ilgili kurumlar ve bizler elimizden geldiğince destek olacağız." ifadelerini kullandı.